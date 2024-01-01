في الفترة من 7 إلى 12 يونيو/ حزيران، سيكون هناك الجري والقفز والرمي في الملعب الأولمبي في روما، حيث يتنافس أفضل الرياضيين في أوروبا في سباقات المضمار والميدان ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان جميع النجوم سيشاركون بالفعل وسيصلون إلى أفضل حالاتهم. ففي نهاية المطاف، هناك حدث أكثر أهمية لهذا الموسم مدرج على جدول الأعمال هو الألعاب الأولمبية في باريس بعد شهر ونصف.