ألعاب أولمبية وبطولات قارية - أهم الأحداث الرياضية في 2024
سيكون عام 2024 حافلا بالبطولات الرياضية بشكل لا يتكرر كثيرا، ففي كرة القدم مثلا هناك كأس أمم أفريقيا وكأس أسيا وكأس الأمم الأوروبية. وهناك بطولات عالمية في رياضات أخرى. وتستضيف باريس الألعاب الأولمبية لأول مرة منذ قرن.
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال
تقام البطولة في ألمانيا، من 10 إلى 28 يناير/ كانون الثاني بمشاركة 24 فريقًا. ستقام المباريات في مانهايم وبرلين وميونيخ (الجولة التمهيدية)، هامبورغ (الجولة الرئيسية) وكولونيا (الجولة الرئيسية والأخيرة). وتقام مباراتان، منهما مباراة ألمانيا في الدور التمهيدي ضد سويسرا، أمام 50 ألف متفرج في ملعب دوسلدورف لكرة القدم. المرشح الأول للفوز باللقب هو الدنمارك، التي فازت بألقاب كأس العالم الثلاثة الأخيرة.
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
تقام البطولة في كوت ديفوار بين 13 يناير/ كانون االثاني و2 فبراير/ شباط، بمشاركة 24 فريقا بينها خمس عربية: مصر (المجموعة 2)، موريتانيا والجزائر (المجموعة 4)، تونس (المجموعة 5) والمغرب (المجموعة 6). سيتواجد لاعبون من أكبر الأندية الأوروبية والعربية مثل صلاح ومحرز وبونو ومانيه وفيكتور أوسيمين، الفائز بالكرة الذهبية الأفريقية وغيرهم من النجوم ومن الصعب التنبؤ بمن يفوز بالبطولة التي يحمل لقبها السنغال.
كأس أمم آسيا لكرة القدم
تقام النسخة 18 من كأس أمم آسيا لكرة القدم في قطر في الفترة بين 12 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط. قسمت الفرق الـ24 إلى ست مجموعات وتشارك في البطولة 10 دولة عربية هي: لبنان وقطر (مجموعة 1)، سوريا (مجموعة 2)، فلسطين والإمارات (مجموعة 3)، العراق (مجموعة 4)، البحرين والأردن (مجموعة 5) وعمان والسعودية بالمجموعة السادسة. حامل اللقب هو منتخب قطر. وتقام البطولة كل أربعة أعوام.
بطولة العالم للسباحة في قطر
في الفترة من 2 إلى 18 فبراير/ شباط، تقام في الدوحة النسخة الـ21 من بطولة العالم للسباحة، أي بعد سبعة شهور فقط من بطولة العالم التي أقيمت في فوكوكا اليابانية، والتي كانت قد تأجلت بسبب جائحة كورونا. وسيرسل الاتحاد الألماني للسباحة عددا قليلا من الرياضيين للمنافسة على الميداليات: ثلاث سيدات وسبعة رجال فقط إلى قطر. ويتمتع سباح المسافات الطويلة فلوريان فيلبروك بأفضل فرصة للفوز بميداليات.
النسخة 58 من السوبر بول
في 11 فبراير/ شباط، يتطلع عشاق كرة القدم الأمريكية إلى "السوبر بول" (مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية) لعام 2024. تقام المباراة على ملعب "الغيانت ستيديوم" بجنوب لاس فيغاس، معقل فريق "لاس فيغاس رايدرز"، الذي تتسع مدرجاته لنحو 72 ألف متفرج. إنها النسخة 58 من السوبر بول. ومن المقرر أن يقدم المغني الأمريكي آشر عرضا فخما في فترة الاستراحة بالمباراة.
بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال
تقام بطولة العالم السنوية لهوكي الجليد في التشيك هذه المرة. وتجرى المباريات في براغ وأوسترافا بين 10 و26 مايو/ أيار. بالنسبة لمنتخب ألمانيا، وصيف بطولة العالم العام الماضي، يفترض أن ينجح أخيرًا في الحصول على لقبه الأول بالبطولة. تتوقف فرص الفوز أيضًا على ما إذا كان نجوم "NHL" (دوري الهوكي الوطني للمحترفين بأمريكا الشمالية) مثل ليون درايزايتل سيمكنهم اللعب أم لا. فتصفيات "NHL" تقام نهاية أبريل.
بطولة أوروبا لألعاب القوى
في الفترة من 7 إلى 12 يونيو/ حزيران، سيكون هناك الجري والقفز والرمي في الملعب الأولمبي في روما، حيث يتنافس أفضل الرياضيين في أوروبا في سباقات المضمار والميدان ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان جميع النجوم سيشاركون بالفعل وسيصلون إلى أفضل حالاتهم. ففي نهاية المطاف، هناك حدث أكثر أهمية لهذا الموسم مدرج على جدول الأعمال هو الألعاب الأولمبية في باريس بعد شهر ونصف.
بطولة أوروبا لكرة القدم للرجال في ألمانيا
هل تتكرر "حكاية الصيف الخيالية"، كما حدث في كأس العالم 2006؟ أم أن الإحباط هو الذي سيسود بسبب خروج ألمانيا المضيفة مبكراً؟ يفتتح منتخب ألمانيا بقيادة المدرب الجديد يوليان ناغلسمان مباريات بطولة "يورو 24" يوم 14 يونيو/ حزيران أمام اسكتلندا في ميونيخ ويأمل أن يستمر مشواره بالبطولة حتى المباراة النهائية يوم 14 يوليو/ تموز في برلين. ويتنافس 23 فريقًا آخر على "يورو 2024"، بما في ذلك حامل اللقب إيطاليا.
سباق فرنسا الدولي "تور دو فرانس"
ينطلق أهم سباق للدراجات في العالم يوم 29 يونيو/ حزيران في فلورنسا وينتهي لأول مرة ليس في باريس وإنما في نيس بسبب الاستعدادات للألعاب الأولمبية. المرحلة النهائية ستكون عبارة عن "سباق الزمن" وذلك لأول مرة منذ عام 1989، عندما تغلب جريج ليموند على لوران فيجنون وفاز بفارق ثماني ثوانٍ. ستتنافس النساء في الفترة من 12 إلى 18 أغسطس/ آب. وتنتهي جولتهن في منتجع "ألب دو أوز".
الألعاب الأولمبية الصيفية
تفتتح دورة الألعاب الأولمبية يوم 26 يوليو/ تموز. لا تقام المسابقات في باريس والمنطقة المحيطة فحسب بل سيتم الإبحار قبالة مرسيليا وركوب الأمواج قبالة تاهيتي. تُلعب أيضًا مباريات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد في مدن فرنسية أخرى. وتأمل باريس، التي استضافت الألعاب الأولمبية في عامي 1900 و1924، في إقامة ألعاب تقام في أجواء سلمية، لكن الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا قد يؤثران على المزاج العام.
الألعاب البارالمبية الصيفية
بعد 17 يومًا من حفل اختتام الألعاب الأولمبية، سيتنافس أفضل الرياضيين ذوي الإعاقات الجسدية على الميداليات في باريس اعتبارًا من 28 أغسطس/ آب. وبحلول 8 سبتمبر/ أيلول سيكون قد تم اتخاذ 549 قرارًا في 22 رياضة. وهذا يزيد بمقدار 220 عن الألعاب الأولمبية. والسبب هو فئات الضرر المختلفة. ففي سباق العدو لمسافة 100 متر سيدات (الصورة) وحده بالألعاب البارالمبية، سيكون هناك إجمالا 13 فائزة.
بطولة أوروبا لكرة اليد للسيدات
في نهاية العام، يحل موعد بطولة أوروبا لكرة اليد للسيدات، التي ستقام مبارياتها في أربع صالات في سويسرا والنمسا والمجر اعتبارا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتقام المباراة النهائية في فيينا في 15 ديسمبر/ كانون الأول. ولأول مرة، يشارك 24 فريقًا. ومع ذلك، لا يزال يتعين تحديد من سيكون هناك إلى جانب الفرق المضيفة الثلاثة. وتستمر التصفيات حتى بداية أبريل/ نيسان 2024. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ صلاح شرارة