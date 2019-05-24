"ألدي" الألمانية في السوق الصينية

قال متحدث باسم سلسلة متاجر التجزئة الألمانية "ألدي" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء (29 أيار/ مايو 2019) إن السلسلة تعتزم فتح أول فرعين لها في الصين خلال الأسبوع المقبل. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن سلسلة المتاجر "ألدي زود" تستعد لفتح متاجرها في مدينة شنغهاي الصينية. وكانت السلسلة قد بدأت العمل عبر الإنترنت في السوق الصينية في 2017.
من ناحيته قال ماتياس كويك، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إل زد ريتالتيكس" للاستشارات إن دخول "ألدي" ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعتبر خطوة جديدة في المنافسة مع منافستها الألمانية "ليدل". وقال "كويك" إن سلسلة "ألدي زود" تتفوق في المنافسة مع "ليدل" في أسواق أمريكا الشمالية وأستراليا.
يذكر أن "ألدي زود" (ألدي الجنوب بالألمانية) تختلف عن سلسلة متاجر "ألدي نورد" (ألدي الشمال)، رغم أن السلسلتين تعملان تحت مظلة عائلة "ألبريشت" الألمانية. يذكر أن سلسلة "ألدي زود" تدير 6240 فرعا في 11 دولة وتشغل حوالي 149 ألف عامل.
وبحسب مجلة "مانجر ماغازين" الألمانية، فإن "ألدي" ستفتتح أولى فروعها في الصين في مدينة شنغهاي يوم السابع من حزيران/ يونيو المقبل، حيث سيبيع الفرع إلى جانب المنتجات التقليدية المعروفة لفروع "ألدي" مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة.
ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
مؤسس سلسلة المحلات التجارية العالمية (ليدل) ديتر شفارتس، البالغ من العمر 77 عاماً، والذي قدرت ثروته بنحو 37 مليار يورو، الأمر الذي جعله أغنى رجل ألماني على الإطلاق وفقاً لمجلة بلانتس بزنس. افتتحت فروع ليدل الأولى في سبعينيات القرن الماضي، حول مدينة لودفيغ شافين، وتوسعت في الوقت نفسه في جميع أنحاء العالم. ووصلت هذا العام إلى الولايات المتحدة، حيث تشكل ليدل منافسة شرسة لوول مارت.
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
صنفت المجلة عائلة رايمان في المرتبة الثانية في قائمة أثرياء ألمانيا. مع مقتنياتها في مجموعة صحة المستهلك (ريكيت بنكيسر) ومنتجات الشعر ويللا. وصلت ثروتها إلى الـ 30 مليار يورو. إذ أن ما بدأ كمؤسسة كيميائية في القرن الـ19، هو الآن إمبراطورية تشمل العلامات التجارية الشهيرة المتنوعة مثل كلياراسيل، كوتي، جيمي تشو وكرسبي كريم (دونات).
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
إليزابيث شيفلر- تومان، وابنها غيورغ، أصحاب شركة شيفلر العالمية لصناعة الآلات ومعدات السيارات العالمية والصناعية، والمساهمين الرئيسيين في شركة (كونتيننتال) لصناعة الإطارات. إذ احتلت عائلة شيفلر المرتبة الثالثة بين أغنى العائلات في ألمانيا مع ثروة قدرت بنحو 25.5 مليار يورو.
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
ألدي اسم مألوف في ألمانيا.. صُنفت عائلة كارل ألبريشت، رئيس ألدي زود (جنوب) والمؤسس المشارك لسلسلة المحلات التجارية الناجحة هذه، في المرتبة الرابعة في قائمة أثرياء ألمانيا بثروة قدرت حوالي الـ23 مليار يورو. توفي المؤسس المشارك لألدي في عام 2014 - غير أن امبراطوريته تنبض في جميع أنحاء العالم وفي منافسة قوية مع ليدل في ألمانيا.
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
كذلك، فإن ثيو شقيق كارل ألبريشت، المؤسس الآخر لسلسلة ألدي، يدير سلسلة متاجر ألدي الألمانية الشمالية (ألدي نورد). وبحسب التقديرات صنفت هذه العائلة في المرتبة الخامسة لأغنى العائلات الألمانية في عام 2017، بثروة قدرت نحو الـ18.5 مليار يورو. إضافة إلى ذلك، تدير العائلة أيضاً سلسلة متاجر البقالة ( جو تريدر) بالولايات المتحدة.
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من هم أثرى أثرياء ألمانيا؟
صنفت مجلة بلانتس بزنس سوزان كلاتن سيدة الأعمال الألمانية البالغة من العمر 55 عاما، ووريثة شركة صناعة السيارات الفاخرة بي إم دبليو، والشركة المصنعة للأدوية والكيماويات "أتلانتا"، السادسة على قائمة أغنى الأغنياء الألمان، بثروة بلغت الـ 18.5 مليار يورو. داغمر برايتنباخ/ ريم ضوا.