"ألدي" الألمانية في السوق الصينية

قال متحدث باسم سلسلة متاجر التجزئة الألمانية "ألدي" في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء (29 أيار/ مايو 2019) إن السلسلة تعتزم فتح أول فرعين لها في الصين خلال الأسبوع المقبل. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن سلسلة المتاجر "ألدي زود" تستعد لفتح متاجرها في مدينة شنغهاي الصينية. وكانت السلسلة قد بدأت العمل عبر الإنترنت في السوق الصينية في 2017.

من ناحيته قال ماتياس كويك، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "إل زد ريتالتيكس" للاستشارات إن دخول "ألدي" ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعتبر خطوة جديدة في المنافسة مع منافستها الألمانية "ليدل". وقال "كويك" إن سلسلة "ألدي زود" تتفوق في المنافسة مع "ليدل" في أسواق أمريكا الشمالية وأستراليا.

يذكر أن "ألدي زود" (ألدي الجنوب بالألمانية) تختلف عن سلسلة متاجر "ألدي نورد" (ألدي الشمال)، رغم أن السلسلتين تعملان تحت مظلة عائلة "ألبريشت" الألمانية. يذكر أن سلسلة "ألدي زود" تدير 6240 فرعا في 11 دولة وتشغل حوالي 149 ألف عامل.

وبحسب مجلة "مانجر ماغازين" الألمانية، فإن "ألدي" ستفتتح أولى فروعها في الصين في مدينة شنغهاي يوم السابع من حزيران/ يونيو المقبل، حيث سيبيع الفرع إلى جانب المنتجات التقليدية المعروفة لفروع "ألدي" مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ)