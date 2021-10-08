 ″أكملها″ الذكاءُ الاصطناعي - عزف سيمفونية بيتهوفن العاشرة لأول مرة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.10.2021

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ثقافة ومجتمع

"أكملها" الذكاءُ الاصطناعي - عزف سيمفونية بيتهوفن العاشرة لأول مرة

السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟

لودفيغ فان بيتهوفن

الذكاء الاصطناعي يكمل السيمفونية العاشرة لبيتهوفن

تسيطر الخوارزميات على حياتنا اليومية في مختلف المجالات، سواء عند قيادة السيارة أو في العمل أو عند ممارسة الأنشطة المختلفة. لا شيء يعمل بدون الذكاء الاصطناعي. وقد كان الإبداع يبدو لوقت طويل ميزة كبيرة للعقل البشري، ولكن هناك علامات متزايدة على أن هذا يتراجع أيضا، أو أنه قد انخفض بالفعل.

مختارات

تجرى الاحتفالات هذا العام في العديد من البلدان لا سيما في ألمانيا بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقى الألماني الشهير، لودفيغ فان بيتهوفن. ويعرف بيتهوفن بألحانه الخالدة لكن ماذا عن شخصيته وأبرز السمات التي ميزتها؟

العالم يلتزم بالبعد في زمن كورونا ـ وبعض العشاق يشق عليهم ذلك. لكن بفضل الإنترنت يسهل الوصال في الحب ولو افتراضيا. أما في زمن ما قبل الإنترنت، فلجأ الناس للرسائل. فكيف كانت رسائل الحب التي كتبها بيتهوفن وغوته وآخرون؟

وبعد أن أكملت أجهزة الكمبيوتر بالفعل المؤلفات غير المكتملة للموسيقيين غوستاف مالر وفرانز شوبرت، جاء الدور على عمل لودفيغ فان بيتهوفن "غير المكتمل". فعندما توفي الموسيقي الشهير عام 1827، ترك سيمفونيته العاشرة الأخيرة غير مكتملة. عدد قليل من الرسومات المكتوبة بخط اليد لهذا العمل نجت من التلف.

وبمناسبة عيد ميلاده الـ250، يُعرض السبت (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) العمل -الذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا- بمساعدة الذكاء الاصطناعي، كجزء من مهرجان بيتهوفن. ولهذا الغرض شكلت شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم"، ومقرها مدينة بون مكان مسقط رأس بيتهوفن، فريقا من الخبراء، ضم مجموعة من علماء الموسيقى والملحنين وعلماء الكمبيوتر حاولوا تحليل وتعلم أسلوب بيتهوفن، بطريقة تمكنهم من إكمال عمله "غير المكتمل".

إحدى تدوينات بيتهوفن الموسيقية

إحدى تدوينات بيتهوفن الموسيقية

تعلم أسلوب بيتهوفن

تم تغذية برنامج الذكاء الاصطناعي برسومات ومسودات بيتهوفن، بالإضافة إلى القطع الموسيقية التي ألفها معاصروه. يقول ماتياس رودر، مدير معهد كاراغان في سالزبورغ: "علينا أن نتخيل أن بيتهوفن كان عندما تأتيه أفكار جديدة يدونها في نفس اللحظة. أحيانا على شكل كلمات مكتوبة، وأحيانا كعلامات موسيقية". وبناء على هذه المواد المتوفرة، وضع مدير المشروع وفريقه افتراضات: "كيف كان بيتهوفن سيكمل أشياء معينة؟"، حسبما أوضح رودر أكثر عن عمل فريقه في بيان صحفي.

ترتكز الموسيقى، كما اللغة، على وحدات، كما يعتقد العلماء. لذا فالأمر يعتمد على التعلم. وهكذا تم تزويد البرنامج بسمفونيات بيتهوفن وسوناتات البيانو (sonnets) والرباعيات الوترية التي ألفها. أي أنه تتم تغذية الذكاء الاصطناعي وتدريبه وتكرار ذلك. وكحال الشبكة العصبية في الدماغ، فإن الكمبيوتر قادر على إنشاء اتصالات جديدة بشكل مستقل. النتائج الأنسب يتم إرجاعها إلى النظام لتضاف إلى المواد الأصلية التي زود بها.

الإنسان والآلة يكملان بعضهما بشكل مثالي

وهكذا نمت باضطراد القدرة على التأليف. ويقول البروفيسور روبرت ليفين، عالم الموسيقى في جامعة هارفارد: "ما يتيحه لنا الذكاء الاصطناعي هو إمكانية تقديم مسار إضافي لجملة موسيقية بعشرين أو حتى مئة نسخة مختلفة. وهذا أمر رائع جدا، لأنه إذا تم إجراؤه بشكل جيد من خلال الخوارزميات، فإن كل محاولة تكون معقولة".

اوركسترا

ترقب لاختبار ما أنجزه الذكاء الاصطناعي لاستكمال السيمفونية العاشرة لبيتهوفن

يعتبر هذا التعاون مثيرا للغاية بالنسبة للبحث العلمي، لأنه يوضح أكثر كيف تدعم الآلات الإنسان، أو حتى تساعد على تقليد الإنجازات الإبداعية. "أردنا أن نفهم بشكل أفضل ما مدى قدرة التقنية على توليد الموسيقى. وحاولنا اختبار أبعد حد يمكن الوصول إليه. عموما، استخدمنا بعض الوحدات النمطية لما يسمى معالجة اللغة الطبيعية، المستوحاة من معالجة اللغة البشرية الطبيعية"، كما يوضح أحمد الجمال، مدير معمل الفنون والذكاء الاصطناعي في جامعة روتجرز في نيويورك، ومطور برنامج "بيتهوفن للذكاء الاصطناعي". ولكن ما فوائد مثل هذه المشاريع البحثية للموسيقيين؟

يقول ليفين، البروفيسور في علم الموسيقى: "يمكن القول إن الكمبيوتر يفعل ذلك وفقا للخوارزميات. ولكن البشر يفعلون ذلك أيضا بالاعتماد على الخبرة أو التدريب. أمران ليسا بالضرورة متباعدين إلى هذا الحد".

يمكن للمستمعين الآن أن يختبروا بأنفسهم إلى أي مدى يمكن ملاحظة الاختلاف بين العمل الأصلي وما أنجزه الذكاء الاصطناعي، وذلك في العرض العالمي الأول للسمفونية العاشرة لأوركسترا بيتهوفن في مدينة بون تحت إشراف قائدها ديرك كافتان.

زابينه أولتسه/ف.ي

  • View of the Beethoven Statue on Münster Square, with colorful Beethoven statues at front (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    تمثال بيتهوفن

    رأى الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن النور في مدينة بون في ديسمبر/كانون الأول سنة 1770. وقضى بيتهوفن الـ 22 عاماً الأولى من حياته في هذه المدينة. وشيد تمثال بيتهوفن (الصورة) سنة 1845 بمساهمة مالية سخية من المؤلف الموسيقي وعازف البيانو فرانز ليست. ويوجد تمثال بيتهوفن في ساحة "مونستر بلاتس"، ويُعد من أبرز معالم مدينة بون، التي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا.

  • Ludwig van Beethoven's baptismal font at Bonn's St. Remigius Church. (Beethoven Jubiläums GmbH )

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    تعميد بيتهوفن

    ظهرت موهبة بيتهوفن في سن مبكر للغاية، ففي الثانية عشرة من عمره كان بيتهوفن يكتب موسيقاه الخاصة. ورغم أنه لا يُعرف التاريخ الفعلي لميلاد هذا الموسيقار الألماني الشهير، إلاّ أنه تم تعميد لودفيغ بيتهوفن في أبرشية القديس ريميغوس سنة 1770.

  • Beethovensaal in the Redoute in Bonn Bad-Godesberg (Müller-Rieger GmbH)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    مكان بديع

    مكان رائع للغاية مع زخرفة من الجص وأكثر من شمعدان ضخم. إنه قصر "ريدوت"، الذي يقع في الجزء الجنوبي من مدينة بون. ويُقال إنه في هذا المكان (الصورة) لعب بيتهوفن في أوائل العشرينيات من عمره مع الموسيقار النمساوي جوزيف هايدن. كما يُعتقد أنه في نفس هذا المكان تم تقديم أحد العروض الأولى لأوبرا "الناي السحري"، التي لحنها الموسيقي النمساوي فولفانغ أماديوس موزارت.

  • Roisdorf Fountain (Beethoven Jubiläums GmbH )

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    مياه علاجية

    قديماً، استمتع الرومان بالمياه الطبيعية لنافورة "رويسدورف". وبعدها بقرون كان يتم تصدير هذه المياه ذات الصفات العلاجية إلى روسيا. أما بيتهوفن، فقد كان يأخذ معه هذه المياه خلال زيارات منتظمة مع عائلته. وبعد تدهور حالة بيتهوفن الصحية في وقت لاحق في مدينة فيينا النمساوية، فإنه كان يزور المنتجعات الصحية الطبيعية للاستفادة من التأثير العلاجي للمياه المعدنية.

  • View from the Petersberg of the valley below (Beethovenfest Bonn/Sonja Werner)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    بيترسبيرغ

    منطقة الجبال السبعة و بيترسبيرغ (جبل بيتر) كانت من الأماكن التي يزورها بيتهوفن بانتظام في مدينة بون. وتتمتع هذه الأماكن بطبيعتها الخلابة، حيث كان بيتهوفن المُحب للطبيعة مفتوناً على ما يبدو بالمناظر المذهلة لهذه الأماكن القريبة والمطلة على نهر الراين.

  • The Rhine with the Petersberg and Drachenfels . (picture-alliance/imagebroker/S. Ziese)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    حب نهر الراين

    كان يعني نهر الراين بالنسبة لبيتهوفن الوطن. ومن مدينة فيينا، كتب بيتهوفن عن الراين قائلاً "المنطقة التي رأيت فيها نور العالم لأول مرة ما تزال جميلة أمام عيني"، معتبرا الفترة التي قضاها في هذه الأماكن من أسعد لحظات حياته.

  • In autumn on the Drachenfels, with a view of a sign with descriptive information (BTHVN2020)

    كل الأماكن تعرفه ـ بون مسقط رأس بيتهوفن وحبه الأول

    صخرة التنين

    مرتفع دراخن فليس أو صخرة التنين (الصورة)، حيث يمكن التمتع بمنظر رائع من هذا المكان. وكانت الطبيعة بالنسبة لبيتهوفن مصدراً للإلهام وكذلك الترويج عن النفس، فغالبا ما كان يذهب إلى هذا المكان ومعه بعض الأوراق لتدوين أفكاره الموسيقية. إعداد: بيتينا باومان/ر.م


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