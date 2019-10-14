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أكراد سوريا

يشكل الكرد جزءا هاما من نسيج المجتمع السوري، إذ تصل نسبتهم الى 10 بالمائة من السكان، يسكنون في مناطق متفرقة غرب وشمال سوريا. أغلبهم مسلمون سنة، وفيهم ايزيدون ومسيحيون وقلة من العلويين.

في عام 1962 جُرد 20 بالمائة من الأكراد في سوريا من الجنسية السورية، ووفقا للحكومة السورية حينها، كان سبب هذا التشريع هو تسلل مجموعات من أكراد تركيا إلى محافظة الحسكة في عام 1945. بعدها صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 7 نيسان 2011 قضى بمنح الجنسية السورية للمسجلين كأجانب في سجلات الحسكة، وحسب ويكيبيديا تجاوز عدد من سيمنحون الجنسية مائة ألف شخص. شارك اكراد سورية في حركة الاحتجاجات السلمية عام 2011 ثم تحولوا الى الثورة المسلحة، لكنهم تفرقوا الى فصائل مختلفة.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, residents welcome Syrian soldiers shortly after they entered the northern town of Tal Tamr on Monday, Oct 14, 2019. The move toward Tal Tamr came a day after Syria's Kurds said Syrian government forces agreed to help them fend off Turkey's invasion —(SANA via AP) |

اتفاق الأكراد مع نظام الأسد... من المستفيد الأكبر؟ 14.10.2019

يرى مراقبون أن الاتفاق بين الإدارة الذاتية الكردية والنظام السوري يبدو وكأنه القشة التي يتعلق بها من يغرق. ويقول الأكراد إنه بعد تخلي إدارة ترامب عنهم، وغياب دور فاعل لأوروبا لم يبق أمامهم سوى اللجوء إلى النظام السوري.

10.10.2019 *** Smoke rises from the Syrian town of Tal Abyad, in a picture taken from the Turkish side of the border in Akcakale on October 10, 2019, on the second day of Turkey's military operation against Kurdish forces. - Turkey has vowed to destroy the Syrian Kurdish People's Protection Units (YPG) which controls much of northeastern Syria, and set up a safe zone for the return of Syrian refugees. A total of 70 people were so far reported injured across Turkish areas. Families were evacuating and streets emptying in Akcakale, as local authorities called on people to take shelter. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف 11.10.2019

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية.
09.10.2019 HATAY, TURKEY - OCTOBER 09: Turkish Armed Forces' armoured vehicles and armored personnel carriers, carrying Turkish commandos move towards to Syrian border at Turkey's Hatay as they are being dispatched to support the units at the border, in Hatay, Turkey on October 09, 2019. Hilmi Tunahan Karakaya / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

العملية العسكرية التركية بسوريا.. أية دلالات للدول العربية؟ 10.10.2019

تواصل تركيا عمليتها العسكرية التي أطلقت عليها "نبع السلام" في شمال سوريا. وتطرح العملية أسئلة كثيرة حول أهدافها الحقيقية وتداعياتها. ولعل السؤال الأبرز هو ما دلالتها للدول العربية بعد "تخلي" ترامب عن الحلفاء الأكراد؟

مسائية DW: ما طبيعة الدور التركي في أي تسوية محتملة للأزمة السورية!

مسائية DW: ما طبيعة الدور التركي في أي تسوية محتملة للأزمة السورية! 16.11.2017

أبدت تركيا قلقها من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على مزيد من الأراضي السورية. فما طبيعة الدور التركي في أي تسوية محتملة للأزمة السورية؟
ARCHIV 2015 *** FILE - In this file photo released on Tuesday, June 23, 2015, provided by the Kurdish fighters of the People's Protection Units (YPG), which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, Kurdish fighters of the YPG, sit on their pickup in the town of Ein Eissa, north of Raqqa city, Syria. A spokesman for a powerful Syrian Kurdish political party said on Wednesday, March 16, 2016 that his faction is planning to declare a federal region in northern Syria, a model it hopes can be applied to the entire country. (The Kurdish fighters of the People's Protection Units via AP, File) | © Reuters

مسائية DW : تحالف الأمر الواقع بين دمشق والأكراد! 01.03.2017

فيما تراوح مفاوضات جنيف مكانها، تظهر تطورات عسكرية لافتة على الأرض في سوريا وسط حديث عن تحالف ضمني بين دمشق والأكراد بهدف وقف التقدم التركي في شمال سوريا.