أكراد سوريا

يشكل الكرد جزءا هاما من نسيج المجتمع السوري، إذ تصل نسبتهم الى 10 بالمائة من السكان، يسكنون في مناطق متفرقة غرب وشمال سوريا. أغلبهم مسلمون سنة، وفيهم ايزيدون ومسيحيون وقلة من العلويين.

في عام 1962 جُرد 20 بالمائة من الأكراد في سوريا من الجنسية السورية، ووفقا للحكومة السورية حينها، كان سبب هذا التشريع هو تسلل مجموعات من أكراد تركيا إلى محافظة الحسكة في عام 1945. بعدها صدر مرسوم رئاسي بتاريخ 7 نيسان 2011 قضى بمنح الجنسية السورية للمسجلين كأجانب في سجلات الحسكة، وحسب ويكيبيديا تجاوز عدد من سيمنحون الجنسية مائة ألف شخص. شارك اكراد سورية في حركة الاحتجاجات السلمية عام 2011 ثم تحولوا الى الثورة المسلحة، لكنهم تفرقوا الى فصائل مختلفة.