 أكثر من 4500 مهاجر يعودون "طوعياً" من المغرب إلى بلدانهم الأصلية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 29.12.2022

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ثقافة ومجتمع

أكثر من 4500 مهاجر يعودون "طوعياً" من المغرب إلى بلدانهم الأصلية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنه خلال العامين الماضين، تخلى 4747 مهاجرا وصلوا إلى المغرب، عن حلمهم بالوصول إلى الأراضي الأوروبية وقرروا العودة إلى بلدانهم الأصلية، منهم 56 سودانيا.

شباب أفارقة يختارون طريق العودة إلى أوطانهم

شباب أفارقة يختارون طريق العودة إلى أوطانهم

كان حلمهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو ربما الاستقرار في المغرب، لكن وبعد أن قطعوا آلاف الكيلو مترات، قرر 4747 مهاجراً العودة إلى بلدهم الأم.

إذ كشفت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) لوكالة الأنباء الإسبانية EFE أن طلبات العودة الطوعية للمهاجرين الموجودين في  المغرب  إلى بلدانهم الأصلية قد تضاعفت خلال العامين الماضين بين كانون الثاني/يناير 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022، وأشارت بعض البيانات الإحصائية للمنظمة أنه خلال عام 2021 والأشهر العشرة الأولى من عام 2022 تم تقديم 4747 طلبا للعودة الطوعية من مهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. هذه العودة تديرها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع المغرب ودول المهاجرين الأصلية.

مختارات

"التخلي عن الحلم الأوروبي"

ويتحدر جل هؤلاء المهاجرين من دول إفريقية عديدة، من بينها كوت ديفوار وغينيا والسنغال ومالي والكاميرون وغيرهم من مواطني جنوب الصحراء الكبرى. وأيضا من السودانيين الذين تضاعف عدد الراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة بعد "أحداث مليلية” في 24 حزيران/ يونيو الماضي عندما حاول نحو ألفي مهاجر، جزء كبير منهم من السودانيين، دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب. هذه المأساة أدت إلى سقوط عشرات القتلى بينهم. وتفيد المنظمة أنها ساعدت 56 سودانيا على العودة الطوعية إلى السودان منهم 48 عادوا هذا العام.

في حديثه إلى وكالة الأنباء الإسبانية قال مدير برنامج العودة الطوعية في (OIM) خورخي دومينغيز دي ذا إسكوسورا "لقد لاحظنا زيادة في عدد السودانيين المتقدمين للحصول على العودة الطوعية من عام 2021، مع ذروتين صغيرتين، واحدة بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2021، والأخرى بين حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 2022". 

ويوضح أن من بين "الأسباب الرئيسية لانضمام هؤلاء الأشخاص إلى برنامج العودة الطوعية قلة الفرص في المغرب وصعوبات الاندماج في المملكة"، بالإضافة إلى "الصعوبات التي تواجه المهاجرين في عبور الحدود باتحاه الأراضي الأوروبية".

لكن يضاف إلى هذه الأسباب المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون كما ذكر أحدهم من كوت ديفوار لمهاجر نيوز حيث يقيم في مدينة العيون في جنوب المغرب، قائلا في شهادته "العيون بائسة، نحن لا نعيش بسلام هنا، ونتعرض باستمرار لمضايقات من قبل الشرطة... تداهم الشرطة كل يوم المنازل  التي يسكنها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء. نحن لسنا آمنين"

العودة الطوعية "خيار مقيد" 

وعن برنامج العودة الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة هذا يقول عمر ناجي الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) في الناظور لموقع مهاجر نيوز "نحن في الجمعية المغربية لا نعتبر أن هذه عودة طوعية، فبالنسبة لنا فإن برنامج المنظمة الأممية هو عبارة عن أداة تخدم سياسة الاتحاد الأوروبي.. فالعودة الطوعية خيار يقدم حتى للمهاجرين في السجن فعندما تكون محبوسا ومقيدا فإنك ستقول نعم، لذلك فإن المهاجرين ليس لديهم كل الإرادة لاتخاذ هذا القرار.. إنه خيار مقيد". 

السودانيون.. معاناة مضاعفة

أما بالنسبة للمهاجرين من الجنسية السودانية فيقول ناجي "بسبب الواقع الذي يعيشه هؤلاء المهاجرون السودانيون  كل يوم في المغرب. حيث لا يُعامل السودانيون مثل غيرهم من مواطني جنوب الصحراء الكبرى، فالأمر بالنسبة لهم أسوأ. حيث يتم تعقبهم بشكل يومي. على سبيل المثال، إذا أراد سوداني ركوب سيارة أجرة أو حافلة أو قطار من الدار البيضاء إلى شمال المغرب، فسيتم رفضه"، ويضيف ناجي "التشريعات المغربية الخاصة بالمهاجرين لا تزال على حالها، ولم يطرأ أي تغيير منذ سنوات. كان هناك بالفعل قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لكننا ما زلنا ننتظر إصلاحا لحق اللجوء".

يقول أحد المهاجرين السودانيين ويدعى عبد الرحمن لمهاجر نيوز، "إن القمل كان يغزو أجسادهم لعدم قدرتهم على الوصول لأماكن محددة للاغتسال. كما أنهم كانوا هناك يعيشون بخوف دائم من الشرطة، يتنقلون بين الشوارع والمدن تلافيا لأن يتم إلقاء القبض عليهم. ويضيف أن من يقع في قبضة الشرطة المغربية، يتم ترحيله إلى مناطق بعيدة جدا عن الحدود، حيث عليه خوض المعاناة نفسها من جديد للعودة إلى الحدود".

 إجراءات العودة الطوعية

بحسب وكالة الأنباء الإسبانية فإن إجراءات العودة الطوعية يمكن أن تستمر حتى أربعة أسابيع، حيث يجب على الأطراف المهتمة بالعودة تقديم تقرير إلى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الرباط أو الدار البيضاء أو وجدة. أو إلى المنظمات غير الحكومية المرتبطة بهذه المنظمة، حيث يقوم المسؤولون بمساعدة المهاجرين  الذين ليس لديهم جواز سفر في الحصول على تصريح من سفاراتهم يسمح لهم بالسفر والعودة إلى بلدانهم الأصلية. ويضيف مدير برنامج الهجرة" لدى وصول هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم تقدم المنظمة لهم مساعدات لإطلاق مشاريع اقتصادية دون إهمال احتياجاتهم الاجتماعية أو الصحية".

تعاون بين الرباط ومدريد ضد المهاجرين

يذكر أنه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط، ضاعفت السلطات المغربية عملياتها ضد المهاجرين لمنع عبور المحيط الأطلسي. وبينما تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر في بلادهم.

مهاجر نيوز 2022 - ماجدة محفوض

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

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  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

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  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

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  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

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  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


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