 أكثر من 300 ألف نازح خلال أسبوع من التوغل التركي في سوريا | أخبار | DW | 17.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أكثر من 300 ألف نازح خلال أسبوع من التوغل التركي في سوريا

أعاد التوغل التركي في شمال سوريا رسم خريطة المعارك والسيطرة مرة أخرى بعد نحو ثماني سنوات من نشوب الحرب. أكثر من 300 ألف نزحوا، وهو ما دفع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية للتحذير من ظروف النازحين الصعبة.

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Flüchtlinge bei Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

نزح أكثر من 300 ألف مدني في شمال شرقي سوريا منذ بدء القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها هجومها في التاسع من الشهر الحالي ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس (17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019).

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة حيث تدور المعارك بين الطرفين في مناطق حدودية، بالإضافة الى منطقتي كوباني (عين العرب) بمحافظة حلب ومنطقة تل أبيض، بمحافظة الرقة في شمال البلاد. وتحولت أربعون مدرسة في محافظة الحسكة، وفق المرصد، إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما لجأ كثيرون إلى منازل أقاربهم وآخرون يقيمون في العراء.

وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من ظروف صعبة يعيشها النازحون على وقع التقدم العسكري التركي المستمر منذ أكثر من أسبوع. وفر، وفق الأمم المتحدة، نحو ألف شخص إلى العراق المجاور. وباتت القوات التركية تسيطر على شريط حدودي على طول نحو 120 كيلومتراً وفق المرصد. وتسبب الهجوم بمقتل 72 مدنياً على الأقل في شمال شرق سوريا، بحسب المرصد.

النازحون السوريون يواجهون خيارات صعبة

انتابت الهموم عكيد مشمش، من بلدة كوباني الحدودية ذات الأغلبية الكردية، خوفا على صغيره المريض الذي بدأ يتعلم المشي، بعدما فشل في الحصول على غذاء أو حفاضات لابنه المصاب بعدوى شديدة. واضطر مشمش (29 عاما) للخروج من مدينته إثر انهمار القنابل خلال التوغل التركي وقال لرويترز هاتفيا من مدينة منبج القريبة حيث يقيم هو وزوجته وابنه "الحياة توقفت. وهرب كل الأطباء ... نحن هاربون لكن لا نعلم أين نذهب". وقال مشمش إنه يفضل أن تسيطر القوات السورية على بلدته بدلا من سقوطها في أيدي القوات التركية وهو ما قال إنه يخشى أن يجعله هدفا بسبب انتمائه عرقيا للأكراد.

وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية في المنطقة لاستهداف وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تهديدا لتركيا. ويعيش في المنطقة الشمالية الشرقية ذات التباينات العرقية ما يصل إلى مليونين من بينهم أكراد وعرب وآشوريين وغيرهم نزح عدد كبير منهم من مناطق أخرى في سوريا.

وقال مشمش إن الواقع الجديد على الأرض سيمثل تهديدا لمن تحاشوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو النشطاء الأكراد المطلوبين لدى الحكومة. وبالنسبة له لا يقارن ذلك بالتوغل التركي إذ قال "هذه مشكلة وجودية".

مشاهدة الفيديو 01:44

سوريا: منظمات إغاثة توقف عملها وتحذر من التداعيات

رفع صور الأسد لأول مرة منذ 8 سنوات

وفي مدينة الرقة اختبأ شاب من عرب سوريا في بيته وظل يتابع الأخبار خوفا من احتمال عودة قوات الحكومة السورية. وقال الشاب وهو من ناشطي المعارضة في العشرينيات من العمر مشترطا عدم ذكر اسمه خوفا من أن يتعرض للانتقام منه "أعيش في حالة من الرعب. لا أستطيع النوم ليلا ... ولا أعرف ماذا أفعل".

مختارات

بعد إعلان واشنطن سحب جنودها من شمال سوريا حذر الاتحاد الأوروبي من قيام تركيا بأي عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا، فيما دعت الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين من عمل عسكري تركي ومنع وقوع انتهاكات أو موجات نزوح عارمة. (07.10.2019)

بعد سيطرة قوات النظام السوري على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، يستمر نزوح الناس من مناطق في المحافظة. وأعلنت الحكومة السورية فتح معبر للمدنيين الراغبين بالخروج من منطقة التصعيد العسكري. (22.08.2019)

وظل هذا الشاب في مدينته منذ أوائل فترة الحرب رغم تغير حكامها من المعارضة السورية المناوئة للرئيس بشار الأسد إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" ثم إلى المقاتلين الأكراد. لكنه يخشى الآن عودة الحكم السوري بسبب نشاطه السابق مع منافذ محلية ونشطاء معارضين للأسد.

وقال الناشط السوري وشخص آخر من سكان الرقة إنهما مازالا يشعران بالقلق من أن تبرم القوات الكردية اتفاقا مع دمشق وتسلم مدينة الرقة. وأضاف الناشط أن بعض سكان المدينة من أنصار دمشق تظاهروا يوم الاثنين مطالبين بعودة الحكم السوري ورفعوا صور الأسد للمرة الأولى منذ سنوات.

غير أن أشقاء الشاب الناشط لا يرون مشكلة في البقاء في الرقة شأنهم في ذلك شأن كثيرين ولذا سيضطر للبحث عن وسيلة للخروج بمفرده. وهو يتمنى أن يتم تهريبه إلى أراض في الشمال تحت سيطرة معارضين من العرب السُنّة في الأساس تمولهم تركيا وتدربهم في منطقة من سوريا ترابط فيها قوات تركية. غير أنه يترقب الآن لمعرفة ما سيحدث.

وقال الناشط إنه سمع من أقارب له في الشمال أن بعض رجال المعارضة قاموا بعمليات نهب وأتوا تصرفات غير مناسبة لكنه سيشعر بقدر أكبر من الأمان هناك عنه في ظل حكم نظام الأسد. وقال "اسمع. ما من أحد طيب. كلهم مجرمون. لكن بعضهم أسهل من غيرهم".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سوريا: منظمات إغاثة توقف عملها وتحذر من التداعيات  

مواضيع ذات صلة

Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain

حصيلة جديدة لقتلى العملية العسكرية التركية في شمال سوريا 12.10.2019

رغم التحذيرات الدولية المطالبة بإيقاف العملية العسكرية التركية بشمال سوريا، يتواصل الهجوم التركي وسط ارتفاع حصيلة القتلى من الطرفين ونزوح نحو 100 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة. فيما طالب الرئيس الفرنسي بـ"وقف فوري للهجوم".

Deutschland Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

الأكراد.. شعب بلا دولة موزع على أربع دول 12.10.2019

يتصدر الأكراد عناوين الصحف العالمية من جديد إثر بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. فمن هم الأكراد؟ وأين يعيشون؟ وما سبب الأزمات المتواصلة بينهم وبين سلطات الدول التي يعيشون فيها؟

Syrien Idlib Türkische Militärpatrouille

عملية تركية وشيكة في سوريا ومقرب من ترامب محذرا "لا ضوء أخضر" 09.10.2019

بينما تستعد القوات التركية لعملية بشمال شرق سوريا، دعت روسيا إلى حماية وحدة الأراضي السورية. وبدأت على الأرض عمليات تمهيد لهجوم تركي، فيما دعت قوات "سوريا الديمقراطية" المجتمع الدولي إلى التصدي لهذا الهجوم التركي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  