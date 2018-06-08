أكثر من 3 ملايين دولار ثمن سمكة تونة في اليابان.. من اشتراها؟

بيعت سمكة تونة بمبلغ قياسي بلغ 333,6 مليون ين ياباني بما يساوي 3,1 مليون دولار أمريكي صباح اليوم السبت (05 كانون الثاني/ يناير 2019) في أول مزاد يجرى هذا العام في سوق السمك الجديد بطوكيو.
وتم صيد السمكة التي بلغ وزنها 278 كيلوغراما، أي أن قيمة الكيلوغرام الواحد تبلغ 1,2 مليون ين، في أوما على الطرف الشمالي من جزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، وهي واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في اليابان.
واشترى السمكة وهي من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء "كيوشي كيمورا"، رئيس شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم "سوشي زانماي". وقال كيمورا للصحفيين "لم أتوقع أن تكون غالية الثمن إلى هذا الحد، ولكن بما أنني تمكنت من شراء سمكة جيدة، أود أن يتذوقها العملاء".
واعتاد كيمورا شراء أغلى أسماك التونة في المزاد الأول من كل عام منذ عام 2012 وحتى 2017، ومن بينها سمكة تونة كانت تحتل الرقم القياسي السابق من حيث ارتفاع الثمن، حيث اشتراها بمبلغ 155,4 مليون ين عام 2013.
يذكر أن اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم للتونة ذات الزعانف الزرقاء، وقد تسبب الصيد المفرط لها في انتقادات عالمية لليابان.
المزاد أقيم في سوق تويوسو، الذي افتتح في منطقة الواجهة البحرية في طوكيو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إغلاق سوق تسوكيجي للأسماك، الذي استمر 83 عاما، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل العاملين واستمرار المخاوف بشأن التلوث في الموقع الجديد. وتأجل نقل السوق إلى ما يقرب من عامين حيث تعين على طوكيو التعامل مع تلوث التربة والهواء علاوة على مسائل أخرى في تويوسو، التي كانت مقرا لمحطة لإنتاج الغاز.
م.م/ ع.ج (د.ب.أ)
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الكاتب: غالية داغستاني