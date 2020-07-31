 أكثر من 200 ألف وفاة في أمريكا اللاثينية واستنفار في جنوب إفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.08.2020

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أخبار

أكثر من 200 ألف وفاة في أمريكا اللاثينية واستنفار في جنوب إفريقيا

كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.

أوضح المعهد أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 209 آلاف و893 إصابة على الأقل في ألمانيا منذ بداية تفشي الفيروس

أوضح المعهد أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 209 آلاف و893 إصابة على الأقل في ألمانيا منذ بداية تفشي الفيروس

كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.

أحصت الولايات المتحدة حتى مساء السبت بالتوقيت المحلي أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وهذا هو اليوم الخامس الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة، بحسب الجامعة في بالتيمور. كما تم تسجيل 1.051 حالة وفاة بسبب المرض في نفس اليوم.

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رغم التراجع التاريخي للاقتصاد الألماني، فإن الأمر لا يستحق الكثير من التهويل لأسباب كثيرة، فما مدى تضرر الاستثمارات العربية من هذا التراجع وكيف تبدو فرص المهاجرين في سوق العمل رغم جائحة كورونا؟

وسط تصاعد المخاوف عالمياً من تسارع معدلات العدوى بفيروس كورونا، أعلنت كل من الصين وروسيا الاقتراب من بدء الانتاج الصناعي لعقارين جديدين ضد كورونا قبل اختبارهما، الأمر الذي شكك فيه خبير الأمراض المعدية الأمريكي فاوتشي.

فرقّت الشرطة آلاف المتظاهرين ضد قيود كورونا في برلين، بعد دعوتهم لاحترام قواعد الجائحة دون جدوى. فالمتظاهرون المنتمون لأطياف شتى، لم يلتزموا بقواعد ارتداء الكمامة والتباعد، ما دفع الشرطة لتفريقهم ورفع شكوى ضد المنظمين.

بعد اجتماع دوري للجنة الطوارئ، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر مجددا قائلة إنها تتوقع ان تكون جائحة كورونا "طويلة الأمد". المنظمة اعتبرت أن مستوى المخاطر العالمية لفيروس كورونا لايزال "مرتفعا للغاية".

تتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في العالم مع تسجيل أكثر من 16 مليون حالة إصابة أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية، فيما أكدت إسبانيا أنها "تسيطر" على الوضع رغم الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يرى فابيان شميت أن الجميع في ألمانيا بذل جهداً كبيراً للإبقاء على معدل منخفض لعدد الإصابات بفيروس كورونا. ولكن في الوقت الحالي إذا لم يواصل الجميع تعاونهم، ستخسر ألمانيا النجاحات التي حققتها في معركتها ضد كوفيدـ19.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 4.6 مليون بالإضافة إلى 154.319 وفاة، ما يجعلها الدولة الأكثر تضرراً بالمرض في العالم.  عالمياً وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك إلى 17 مليوناً و853 ألفاً و948 حالة، حتى الساعة 18:07 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد-19) قد أودى بحياة 685 ألفاً و102 شخصاً.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مئتي ألف شخص، نحو 75 بالمئة منهم في البرازيل (93563 وفاة) والمكسيك (47472 وفاة)، حسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش.

ومع بلوغ الحصيلة 200 ألف و212 وفاة (من أصل أربعة ملايين و919 ألفا و54 إصابة)، باتت قارة أمريكا اللاتينية والكاريبي ثاني أكثر منطقة متضررة في العالم جراء كوفيد-19، خلف أوروبا (210 آلاف و435 وفاة وثلاثة ملايين و189 ألفا و322 إصابة).  ويعتبر بعض الخبراء أنّ عدد الوفيات المعلنة رسمياً في عدد من دول المنطقة أقل من الواقع.

وفي جنوب إفريقيا حث الرئيس سيريل رامافوزا مواطنيه على مواصلة الحذر والتكيف مع الإجراءات الضرورية للحد من انتشار وباء كورونا، حيث تجاوزت الإصابات المؤكدة في البلاد 500 ألف، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبورغ" للأنباء اليوم الأحد (الثاني من آب/ أغسطس 2020).

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فيديو: مخاوف من من فيروس كورونا تثير توترات اجتماعية في لامبيدوزا

وفي هذا السياق قال رامافوزا في بيان تم نشره على الموقع الالكتروني للرئاسة: "يجب أن نبقي على  توخي الحذر حتى لا يكون لدينا أي حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا في بلادنا". وتابع "إذا لم نفعل ذلك، سيكون هناك مخاطر لإعادة ظهور الإصابات مرة أخرى في تلك المناطق، حيث بدأ الفيروس الآن يستقر". وبتسجيل 503 آلاف و290 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من ثمانية آلاف حالة وفاة، فإن جنوب إفريقيا أكثر الدول المتضررة من الوباء في القارة.

أما في ألمانيا فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" صباح اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في  ألمانيا سجلت 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد. وأوضح المعهد أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 209 آلاف و893 إصابة على الأقل في ألمانيا منذ بداية تفشي الفيروس.

وفي ضوء ذلك أعرب ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية عن اعتقاده بأنه يتعين عدم السماح لجماهير كرة القدم بالعودة إلى المدرجات في بداية الموسم الكروي الجديد الشهر المقبل لأن  أعداد الإصابات بالفيروس آخذ في الارتفاع مجدداً. وقال زودر في تصريحات إلى صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية اليوم الأحد: "أشك في أنه يمكننا اتخاذ قرار بشأن مزيد من التيسير للإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بفيروس كورونا في آب/ أغسطس. رغم كوني من مشجعي كرة القدم، أشكك للغاية في بدء الدوري الألماني".

ملاعب ألمانيا الخاوية جراء وباء كورونا

ملاعب ألمانيا الخاوية جراء وباء كورونا

وأوضح المسؤول الألماني: "نعم لمباريات الأشباح (المباريات بدون جماهير)، ولكنني أرى أن وجود 25 ألف مشجع في المدرجات أمر من الصعب للغاية تصوره". وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا) في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل. وقدمت رابطة الدوري الألماني تصوراً يسمح للأندية بحضور عدد محدود من المشجعين في ملاعبها مع تعاون وثيق بين الأندية والسلطات الصحية. وينتظر التصديق على بعض المبادئ العامة، مثل عدم استخدام أماكن الوقوف في المدرجات وعدم وجود مشجعين للفريق الضيف، وعدم تناول الكحوليات لفترة معينة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة بعد غد الثلاثاء.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، آ ف ب، رويترز)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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