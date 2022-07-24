أكثر من ألف مهاجر يصلون السواحل الإيطالية في خضم الانتخابات

وصل أكثر من ألف مهاجر اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2022) إلى إيطاليا فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال، وفق ما أفادت المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية، وسط التحضيرللانتخابات التشريعية التي تي تنطلق غدا الاثنين.

وأنقذت سفينة تجارية وخفر السواحل السبت أكثر من 600 شخص كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن سفينة صيد قبالة كالابريا في أقصى جنوب إيطاليا. وتم نقلهم إلى عدة موانئ في صقلية.

كما أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم الأحد إنقاذ نحو 700 مهاجر في البحر المتوسط. ووجدت السلطات على متن السفينة خمس جثث لمهاجرين ماتوا في ظروف لم تتحدد بعد. وأشار إلى أن القارب كان على مسافة تبلغ أكثر من 200 كيلومتر قبالة ساحل كالابريا.

وفي جزيرة لامبيدوزا، وصل نحو 522 شخصًا من أفغانستان وباكستان والسودان وإثيوبيا والصومال خصوصاً ليل السبت الأحد على متن خمسة عشر قاربًا مختلفًا أبحروا من تونس وليبيا.

ووفق وسائل الإعلام الإيطالية، فإن مركز الاستقبال في هذه الجزيرة الأقرب إلى إفريقيا منه إلى إيطاليا مكتظ. ويضم حاليًا نحو 1200 شخص علماً أن سعته من 250 إلى 300 شخص، حسب وكالة "أنسا".

الانقاذ يتواصل

وتستمر المنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري بإنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وأكدت "سي وتش" الأحد أنها نفّذت أربع عمليات إنقاذ السبت. وقالت على حسابها على تويتر "على متن سي وتش 3، لدينا 428 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، وامرأة حامل في الشهر التاسع، ومريض يعاني من حروق شديدة".

وقالت سفينة أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة SOS Mediterranee غير الحكومية، إنها أنقذت 87 شخصًا بينهم 57 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، كانوا على متن "قارب مطاطي مكتظ في خطر في المياه الدولية قبالة ليبيا".

ووصل 34 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/ يناير و22 تموز/يوليو، بالمقارنة مع 25500 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي و10900 في 2020، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وينطلق المهاجرين في الغالب من ليبيا على متن قوارب غير صالحة للإبحار باتجاه إيطاليا. وتم نقل المهاجرين إلى موانئ في كالابريا وصقلية. وتعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن وسط البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم. وقدّرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد من قضوا والمفقودين في هذه المنطقة بـ 990 منذ بداية العام الحالي.

قبيل الانتخابات التشريعية

وتتزامن هذه الزيادة الموسمية في عدد المهاجرين إلى ايطاليا خلال فصل الصيف هذا العام مع اضطراب المشهد السياسي الايطالي، خصوصًا بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي التي نجمت عن عدم تعاون أطراف عديدة في حكومته.

وحلّ الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا البرلمان وحدّد موعد إجراء انتخابات نيابية في 25 أيلول/ سبتمبر يُرجّح أن يفوز بها اليمين واليمين المتطرّف بالأغلبية.

صباح الأحد، ندّد رئيس حزب "ليغا"Lega الايطالي المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، عبر تويتر، بوصول "411 مهاجرًا غير شرعيين خلال بضع ساعات في لامبيدوزا".

وتابع "في 25 أيلول/سبتمبر، سيتمكن الايطاليون أخيرًا من اختيار التغيير، لإعادة الأمن والشجاعة ومراقبة الحدود".

ع.أ.ج/ ع غ (أ ف ب، د ب ا)