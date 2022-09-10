 "أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات | جميع المحتويات | DW | 25.09.2023

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"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات

تحتضن مدينة ميونخ في ولاية بافاريا الألمانية واحداً من أكبر المهرجانات الشعبية في العالم: مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست). أجواء المرح والسعادة لا تعني أن كل شيء مباح، هناك استثناءات يتعين أخذها في الحسبان.

  • Wiesn-Bedienungen feiern das Ende des Oktoberfests

    نعم للرقص...ولكن!

    من اللحظة الأولى لدخول مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) يستولي عليك المرح والموسيقى وحب الرقص. ما يجب أن يكون واضحاً منذ البداية: الرقص على المقاعد مسموح، وعلى الطاولات ممنوع. ويعرض المخالفون أنفسهم للطرد.

  • Brezel und Tomaten auf karierter Serviette

    ممنوع إحضار الطعام!

    على الرغم من أنه ليس بالأمر المستهجن في حدائق البيرة البافارية أن يحضر الشخص وجبته الخاصة ويستمتع بمشروب البيرة، إلا أنه ليس مسموحاً بذلك في خيام مهرجان أكتوبر.

  • Ein Kellner trägt auf dem Oktoberfest in München gebratene Hendl

    دجاج مشوي

    العنصر الأساسي في المهرجان كوب البيرة بحجم الليتر. ولكن قبل الشرب لابد من الأكل. وينصح بأكل الدجاج المشوي باليد، لا بالشوكة والسكين: فهو مقرمش ولذيذ. ولتنظيف اليدين ولكي لا ينزلق كوب البيرة من يديك يتم تقديم مناديل التنظيف المبللة.

  • Achterbahn mit Looping auf dem Oktoberfest in München

    مدينة ملاهي

    يزخر مهرجان أكتوبر بالألعاب، للكبار والصغار. ولكن انتظر لحظة: يجب على كل زائر للمهرجان أن يرتب أنشطته بعناية: اللهو في البداية، ثم الدجاج المشوي، واخيراً شرب البيرة والرقص، وإلا فإن جسمك قد يعكر عليك صفو يومك.

  • Junge Frau in Chiemgauer Gebirgstracht beim Trachtenumzug auf dem Oktoberfest

    قواعد العشق

    الزي التقليدي البافاري ذكي. من تعرف كيف ترتديه، يمكنها التعبير بوضوح لمن حولها أنها "مرتبطة" أو أنها ترغب في "بدء علاقة". ربط شريطة وسط الخصر على الجانب الأيمن تعني: أنا متزوجة أو في علاقة. أما ربط الشريطة على الجانب الأيسر فهو يعني: باب القلب مفتوح.

  • Wiesn-Besucher prosten sich gegenseitig mit Bierkrügen zu

    شرب البيرة رياضة

    شرب البيرة في مهرجان أكتوبر هو رياضة أيضاً، وخاصة لعضلات الذراعين العليا؛ إذ تأتي البيرة في أكواب بحجم الليتر. الطريقة الصحيحة للشرب: امسك الكوب من مقبضه ولا تحتضنه بأكمله! وتمتع!

  • Ein Paar in Tracht sitzt/liegt auf dem Kotzhügel des Oktoberfests

    اعرف حدك!

    الثمالة والسكر جزء من المرح ومن أجواء المهرجان، بيد أن الوصول لحد فقدان الوعي والإغماء ليس إلا قبحاً. التقيؤ على الأخرين والسقوط أرضاً يفسد الفرح عليك وعلى غيرك.

  • Amor mit Pfeil als Wegweiser zur Toilette auf dem Oktoberfest

    لا للتبول في العراء!

    التبول أمر لا مفر منه في نهاية المطاف. لا يحبذ البعض الانتظار في طوابير طويلة أمام الحمامات العامة ويبولون خلف الخيام. من يفعلها يتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 100 يورو. الحمامات مجانية في المهرجان.

  • Oktoberfest 2022 Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs

    لا للسرقة...نعم للشراء!

    كل عام تختفي الآلاف من أكواب الليتر. الكوب المزخرف بشكله الأنيق قطعة تذكارية قيمة، بيد أن أخذها دون وجه حق تبقى سرقة، ويترتب عليها غرامة مالية. الحل هو شراء أحد الأكواب المعروضة للبيع.

  • Das Löwenbräu-Festzelt auf dem Oktoberfest

    الحجز ممنوع

    الحصول على مقعد للجلوس عليه في الخيمة أمر ليس بالسهل، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع. حجز مكان بجانبك لصديقك أو أحد معارفك حتى يأتي غير مسموح.

  • München Wiesn Frauen mit Masskrügen

    ماذا عن التصوير؟

    تصوير النساء أثناء الاحتفالات مسموح به. لكن تصوير السيدات اللواتي يقمن في وقت متأخر من الليل بإزالة ملابسهن العلوية بشكل عفوي غير مقبول. ما يحدث في الخيمة يبقى في الخيمة. انتهى النقاش.


  • Wiesn-Bedienungen feiern das Ende des Oktoberfests

    نعم للرقص...ولكن!

    من اللحظة الأولى لدخول مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) يستولي عليك المرح والموسيقى وحب الرقص. ما يجب أن يكون واضحاً منذ البداية: الرقص على المقاعد مسموح، وعلى الطاولات ممنوع. ويعرض المخالفون أنفسهم للطرد.

  • Brezel und Tomaten auf karierter Serviette

    ممنوع إحضار الطعام!

    على الرغم من أنه ليس بالأمر المستهجن في حدائق البيرة البافارية أن يحضر الشخص وجبته الخاصة ويستمتع بمشروب البيرة، إلا أنه ليس مسموحاً بذلك في خيام مهرجان أكتوبر.

  • Ein Kellner trägt auf dem Oktoberfest in München gebratene Hendl

    دجاج مشوي

    العنصر الأساسي في المهرجان كوب البيرة بحجم الليتر. ولكن قبل الشرب لابد من الأكل. وينصح بأكل الدجاج المشوي باليد، لا بالشوكة والسكين: فهو مقرمش ولذيذ. ولتنظيف اليدين ولكي لا ينزلق كوب البيرة من يديك يتم تقديم مناديل التنظيف المبللة.

  • Achterbahn mit Looping auf dem Oktoberfest in München

    مدينة ملاهي

    يزخر مهرجان أكتوبر بالألعاب، للكبار والصغار. ولكن انتظر لحظة: يجب على كل زائر للمهرجان أن يرتب أنشطته بعناية: اللهو في البداية، ثم الدجاج المشوي، واخيراً شرب البيرة والرقص، وإلا فإن جسمك قد يعكر عليك صفو يومك.

  • Junge Frau in Chiemgauer Gebirgstracht beim Trachtenumzug auf dem Oktoberfest

    قواعد العشق

    الزي التقليدي البافاري ذكي. من تعرف كيف ترتديه، يمكنها التعبير بوضوح لمن حولها أنها "مرتبطة" أو أنها ترغب في "بدء علاقة". ربط شريطة وسط الخصر على الجانب الأيمن تعني: أنا متزوجة أو في علاقة. أما ربط الشريطة على الجانب الأيسر فهو يعني: باب القلب مفتوح.

  • Wiesn-Besucher prosten sich gegenseitig mit Bierkrügen zu

    شرب البيرة رياضة

    شرب البيرة في مهرجان أكتوبر هو رياضة أيضاً، وخاصة لعضلات الذراعين العليا؛ إذ تأتي البيرة في أكواب بحجم الليتر. الطريقة الصحيحة للشرب: امسك الكوب من مقبضه ولا تحتضنه بأكمله! وتمتع!

  • Ein Paar in Tracht sitzt/liegt auf dem Kotzhügel des Oktoberfests

    اعرف حدك!

    الثمالة والسكر جزء من المرح ومن أجواء المهرجان، بيد أن الوصول لحد فقدان الوعي والإغماء ليس إلا قبحاً. التقيؤ على الأخرين والسقوط أرضاً يفسد الفرح عليك وعلى غيرك.

  • Amor mit Pfeil als Wegweiser zur Toilette auf dem Oktoberfest

    لا للتبول في العراء!

    التبول أمر لا مفر منه في نهاية المطاف. لا يحبذ البعض الانتظار في طوابير طويلة أمام الحمامات العامة ويبولون خلف الخيام. من يفعلها يتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 100 يورو. الحمامات مجانية في المهرجان.

  • Oktoberfest 2022 Vorstellung des offiziellen Wiesn-Maßkrugs

    لا للسرقة...نعم للشراء!

    كل عام تختفي الآلاف من أكواب الليتر. الكوب المزخرف بشكله الأنيق قطعة تذكارية قيمة، بيد أن أخذها دون وجه حق تبقى سرقة، ويترتب عليها غرامة مالية. الحل هو شراء أحد الأكواب المعروضة للبيع.

  • Das Löwenbräu-Festzelt auf dem Oktoberfest

    الحجز ممنوع

    الحصول على مقعد للجلوس عليه في الخيمة أمر ليس بالسهل، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع. حجز مكان بجانبك لصديقك أو أحد معارفك حتى يأتي غير مسموح.

  • München Wiesn Frauen mit Masskrügen

    ماذا عن التصوير؟

    تصوير النساء أثناء الاحتفالات مسموح به. لكن تصوير السيدات اللواتي يقمن في وقت متأخر من الليل بإزالة ملابسهن العلوية بشكل عفوي غير مقبول. ما يحدث في الخيمة يبقى في الخيمة. انتهى النقاش.


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