 أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية | جميع المحتويات | DW | 04.06.2023

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رياضة

أكبر وأبهى ملاعب كرة القدم الأوروبية

يحتضن ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول السبت المقبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وفي ملعب بوسكاس ببودابيست عاصمة المجر نظمت مباراة نهائي الدوري الأوروبي. جولة في أبرز ملاعب كرة القدم الأوروبية من ميونخ إلى مدريد.

  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


  • Istanbul Fußball Atatürk-Olympiastadion - Blick am 08.02.2004 in das Istanbuler Atatürk Olympiastadion bei einem türkischen Fußballmeisterschaftsspiel

    ملعب أتاتورك الأولمبي، اسطنيول - تركيا

    بدأ تشييد ملعب أتاتورك الأولمبي في عام 1999 وانتهى في عام 2002. تم بناؤه من اجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن اسطنبول لم تنل شرف استضافتها، ومُنحت في النهاية لبكين. بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76,092، ومواصفاته الفنية، يستضيف ملعب أتاتورك الواقع على الجانب الأوروبي من اسطنبول نهائيات لبطولات الاتحاد الاوربي. ويستضيف السبت 10 يونيو حزيران نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023.

  • Puskás Aréna während der Fußball EM 2020, Budapest, Ungarn

    ملعب بوسكاس بودابيست - المجر

    ملعب بوسكاس في بودابيست يعد من الملاعب الكبرى الجديدة في أوروبا ـ تم تدشينه لأول مرة في 2019. والملعب الذي يحمل اسم نجم كرة القدم المجري فرينتش بوسكاس هو أكبر بناية في البلاد. وشهد هذا الملعب تنظيم مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 وتم استخدامه في 31 مايو لإجراء مباراة نهائي الدوري الأوروبي، ويتسع الملعب لأزيد من 67.215 متفرج.

  • Der beleuchtete Signal Iduna Park in Dortmund von oben.

    زيغنال إيدونا بارك، دورتموند - ألمانيا

    معقل فريق بوروسيا دورتموند تم بناؤه في 1974 لاحتضان مباريات كأس العالم وتم توسيعه منذ ذلك الحين باستمرار. واليوم هو يعد أكبر ملعب في المانيا إذ يتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. ويشتهر الملعب بمدرجه الأصفر الذي يعتبر أكبر مدرج وقوف في أوروبا.

  • Menschen strömen zur rot beleuchteten Allianz Arena, München

    أليانتس أرينا ميونخ - ألمانيا

    هذا هو معقل فريق بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الالماني. والملعب الذي يتسع لـ 75 ألف متفرج هو ثاني أكبر ملعب في المانيا. ويتميز هذا الملعب بواجهته الخارجية التي يمكن لها أن تظهر بألوان مختلفة. ومن يرغب في زيارة الملعب بإمكانه المشاركة في زيارات مرفوقة.

  • Santiago Bernabéu Stadion von außen in Madrid

    ملعب سنتاياغو بيرنابيو، مدريد - اسبانيا

    ملعب سانتياغو بيرنابيو الذي افتتح عام 1974 وتم توسيعه باستمرار هو معقل النادي الملكي ريال مدريد. ويحمل الملعب اسم الرئيس السابق للفريق ويتسع لأزيد من 81 ألف متفرج. وحاليا يخضع الملعب لإصلاحات لذلك يصعب حاليا الاستمتاع بزيارته. ما عدا ذلك يمكن زيارة مستودع الملابس وأرضية الملعب والمتحف التابع للملعب.

  • Das Spielfeld des Camp Nou Stadions mit leeren Tribünen in Barcelona, Spanien

    كامب نو، برشلونة - اسبانيا

    كرة القدم بالنسبة للكثيرين ليست مجرد رياضة ـ وهذا ينعكس من خلال شعار نادي برشلونة "أكثر من نادي". وهذا الشعار يظهر في مدرجات ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة. ويعد الملعب الأكبر في أوروبا بسعة نحو 100 ألف متفرج. وبسبب أعمال بناء في هذا الملعب ينتقل نادي برشلونة في موسم 2023 ـ 2024 إلى الملعب الأولمبي ببرشلونة.

  • Das Wembley-Stadion von innen, London, England

    ويمبلي، لندن - انجلترا

    افتتح هذا الملعب الأسطوري قبل مائة عام وظل شاهدا على التتويج الوحيد لمنتخب انجلترا بكأس العالم. وتم هدم الملعب في عام 2003 وتعويضه بملعب أكبر. وإلى جانب العديد من التظاهرات الرياضية يتم أيضا تنظيم حفلات موسيقية بهذا الملعب.

  • Jugendliche spielen Fußball vor dem Old Trafford Stadium in Manchester, England.

    أولد ترافورت، مانشيستر- انجلترا

    نجم مانشيستر يونايتيد بوبي شارلتون هو من أطلق اسم Old Trafford على هذا الملعب "مسرح الأحلام". وخلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام الملعب كمستودع للجيش، وتضرر في عام 1941 من خلال قصف القوات الألمانية بالقنابل. واليوم يمكن لنحو 75 ألف متفرج تتبع المباريات في هذا الملعب. ويمكن أيضا المشاركة في جولات مرفوقة في الملعب.

  • Leeres Anfield Stadion in Liverpool

    ملعب أنفيلد ، ليفربول - انجلترا

    يعتبر ملعب أنفيلد أحد أشهر الملاعب الأوروبية. وتصل سعة ملعب ليفيربول بعد تجديده إلى 54 ألف متفرج. ومن يرغب في الاستمتاع بالأجواء الحقيقية لكرة القدم عليه أن يزور الملعب خاصة عند ترديد الجماهير لنشيد النادي "You'll never walk alone" ومن يرغب في التعرف أكثر على تاريخ ملعب أنفيلد يمكنه المشاركة في جولات مرفوقة داخل الملعب.

  • Ein Stand, der AC Mailand und Inter Mailand Fan-Artikel vor dem San Siro Stadion in Mailand verkauft, Italien

    ملعب جوزيبي مازا - ميلانو إيطاليا

    بالرغم من أن هذا الملعب يحمل رسميا اسم جوزيبي مازا، فالجميع يطلقون عليه الاسم القديم سان سيرو. وهذا الملعب هو معقل الناديين الكبيرين ميلانو وإنتر ميلانو، وهو يتسع لنحو 75 ألف متفرج. والملعب الذي يبلغ عمره مائة عام وتصميمه يشبه سفينة فضاء من المقرر هدمه إلا أن مشروع الهدم يواجه معارضة بين السكان.

  • Aufführung im Stade de France, Frankreich

    ملعب فرنسا، باريس - فرنسا

    تم بناء هذا الملعب الأكبر في فرنسا بمناسبة احتضان منافسات كأس العالم 1998. وكل مقاعده الـ 80 الف هي مغطاة. ويحتضن الملعب ليس فقط فعاليات رياضية مثل كرة القدم والروغبي وألعاب القوى وإنما أيضا تظاهرات أخرى مثل حفلات الغناء. واستعدادا للألعاب الأولمبية بباريس عام 2024 سيتم تحديث هذا الملعب الواقع في ضاحية سان دوني بداية 2024. إعداد: عباس عاصم، إليزابيث يورك / م.م


 

 

 

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