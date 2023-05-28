أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف قبيل احتفال المدينة بذكرى تأسيسها

أكدت أوكرانيا الأحد (28 أيار/ مايو) أنها صدت ليلا "هجوم المسيرات الأكبر" الذي يستهدف كييف "منذ بدء الغزو" الروسي فيما أوضح الجيش أنه أسقط 52 من المسيرات المتفجرة الـ54 التي أرسلتها موسكو من بينها "أكثر من 40" في أجواء العاصمة.

وقال سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام "رصد عدد قياسي من المسيرات المتفجرةوقد بلغ 54" مؤكدا أنه "دمر 52" منها. وأعلنت السلطات مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في كييف.

جاءت الهجمات قبل فجر يوم الأحد الأخير من شهر مايو أيار الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عاما. ويتميز اليوم عادة بإقامة معارض في الشوارع وحفلات موسيقية حية ومعارض خاصة في المتاحف. ووضعت العاصمة الأوكرانية خططا للاحتفال هذا العام لكن على نطاق أصغر من المعتاد.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 52 طائرة مسيرة روسية من أصل 54 ووصفتها بأنها هجوم بعدد قياسي من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع. ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي تم اسقاطها فوق كييف.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة عبر تلغرام "إنه هجوم المسيرات الأكبر الذي يستهدف العاصمة منذ بدء الغزو" الروسي، موضحة أن الهجوم "حصل على دفعات عدة واستمر الانذار الجوي لأكثر من خمس ساعات!"

وأوضحت "وفق البيانات الأولية، دمرت الدفاعات الجوية أكثر من 40 مسيرة "في اجواء كييف"

وقالت الإدارة المحلية إن "حطاما سقط على مبنى مؤلف من سبعة طوابق" في حي غولوسييفسكيي "بعد تدمير مسيرات" ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

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واندلع حريق أيضا في منطقة تضم مستودعات وانتشرت النيران على مساحة ألف متر مربع ما أدى إلى إصابة شخص في المكان وفق المصدر نفسه. وأوضحت السلطات المحلية أن "أجهزة الطوارئ منتشرة في كل الأمكنة" المستهدفة.

في حي سولوميانسكي قضى رجل في الحادية والأربعين وادخلت زوجته المستشفى على ما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.

وقالت السلطات بسخرية "اليوم قرر العدو تهنئة سكان (العاصمة) في يوم كييف بواسطة مسيراتهم القاتلة" في إشارة إلى عيد المدينة الذي يحتفل به الأحد.

وهذا الهجوم هو الرابع عشر الذي يستهدف كييف منذ مطلع أيار/مايو وفق السلطات.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن 54 مسيرة متفجرة أطلقت "من منطقتي بريانسك وكراسنودار" في روسيا مؤكدا انه أسقط 52 منها. وأضاف أن روسيا كانت تستهدف خصوصا "منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية في مناطق وسط البلاد ولا سيما منطقة كييف".

ومع ترقب هجوم مضاد أوكراني وشيك بعد 15 شهرا على بدء الحرب، كثفت موسكو الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة هذا الشهر بعد هدوء دام قرابة شهرين، واستهدفت منشآت وإمدادات عسكرية. وتتكرر موجات الهجمات الآن عدة مرات في الأسبوع.

ع.أ.ج/ م س (رويترز، أ ف ب، د ب ا)