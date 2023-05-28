 أكبر معدل تجنيس في ألمانيا منذ 20 عاما والسوريون في المرتبة الأولى | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.05.2023

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منوعات

أكبر معدل تجنيس في ألمانيا منذ 20 عاما والسوريون في المرتبة الأولى

في العام الماضي ، حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 في المائة. إذ تم تجنيس ما مجموعه 48300 سوري، أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.

عام 2022 حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 بالمائة

عام 2022 حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 بالمائة

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم في ألمانيا في عام 2022 حوالي 168500 شخص. وهو عدد أكثر بكثير من العام السابق، حيث ارتفع العدد بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المائة مقارنة بعام 2021، وفق ما أكد المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن اليوم الثلاثاء (30 مايو/ أيار 2023). وأشار المكتب إلى أنه "لم يتم تسجيلمثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس في غضون عام واحد منذ عام 2002".

مختارات

في العام الماضي ، حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 بالمائة. إذ تم تجنيس ما مجموعه 48300 سوري - أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.  وكان متوسط ​​أعمارهم 24.8 سنة، ويمثل الذكور ثلثي المجنسين السوريين. وقبل حصولهم على الجنسية  مكث السوريون في ألمانيا لمدة 6.4 سنة في المتوسط.

وقد هاجر السوريون الذين يبحثون عن الحماية بشكل أساسي إلى ألمانيا بين عامي 2014 و 2016 وباتوا الآن يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل  وقضاء، في العادة، مدة  لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.

لكن يمكن أيضا الحصول على الجنسية الألمانية بعد ست سنوات من الإقامة عند إظهار قدرة كبيرة على الإندماج، مثل التوفر على مستوى جيد جدا في اللغة الألمانية والانخراط الإيجابي في الحياة المدنية.  ويسمح  بتجنيس الأزواج والأطفال القصر دون حد أدنى من الإقامة. في عام 2022  تم تجنيس 15400 سوري بهذه الطريقة ما يقرب من ثلاثة أضعاف عددهم في العام السابق.

وبشكل عام شهد السوريون أعلى زيادة في التجنيس (زيادة  29200 حالة تجنيس)  يليهم الأوكرانيون (زيادة أكثر من 3700) والعراقيون (أكثر من 2400) والأتراك (أكثر من 2000).

وتم تجنيس 5600 أوكراني في عام 2022، وهي زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة مع العام السابق. وبلغ عمر المجنسين الأوكران في المعدل 36.1 عاما 69 في المائة منهم نساء. وقبل تجنيسهم قضوا في ألمانيافي المتوسط 13.3 عاما.

علاوة على ذلك بلغ عدد المجنسين الأتراك في عام 2022 حوالي 14.200 شخص وهي نسبة تزيد بـ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط إقامتهم في ألمانيا قبل التجنيس 24.2 عاما. ويأتي الأتراك بعد السوريين في المركز الثاني من حيث حصولهم على الجنسية الألمانية في 2022.

هـ.د/ ص.ش(د ب أ/ ك.ن.د)

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي