أكبر معدل تجنيس في ألمانيا منذ 20 عاما والسوريون في المرتبة الأولى

بلغ عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم في ألمانيا في عام 2022 حوالي 168500 شخص. وهو عدد أكثر بكثير من العام السابق، حيث ارتفع العدد بنحو 37 ألف شخص أو 28 في المائة مقارنة بعام 2021، وفق ما أكد المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن اليوم الثلاثاء (30 مايو/ أيار 2023). وأشار المكتب إلى أنه "لم يتم تسجيلمثل هذا العدد الكبير من عمليات التجنيس في غضون عام واحد منذ عام 2002".

في العام الماضي ، حصل أشخاص من 171 جنسية على جواز السفر الألماني. وشكل السوريون المجموعة الأكبر بنسبة 29 بالمائة. إذ تم تجنيس ما مجموعه 48300 سوري - أكثر من ضعف العدد في عام 2021 وسبعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020. وكان متوسط ​​أعمارهم 24.8 سنة، ويمثل الذكور ثلثي المجنسين السوريين. وقبل حصولهم على الجنسية مكث السوريون في ألمانيا لمدة 6.4 سنة في المتوسط.

وقد هاجر السوريون الذين يبحثون عن الحماية بشكل أساسي إلى ألمانيا بين عامي 2014 و 2016 وباتوا الآن يلبون متطلبات التجنيس بشكل متزايد أبرزها المهارات اللغوية الكافية ومصدر كافٍ للدخل وقضاء، في العادة، مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ألمانيا.

لكن يمكن أيضا الحصول على الجنسية الألمانية بعد ست سنوات من الإقامة عند إظهار قدرة كبيرة على الإندماج، مثل التوفر على مستوى جيد جدا في اللغة الألمانية والانخراط الإيجابي في الحياة المدنية. ويسمح بتجنيس الأزواج والأطفال القصر دون حد أدنى من الإقامة. في عام 2022 تم تجنيس 15400 سوري بهذه الطريقة ما يقرب من ثلاثة أضعاف عددهم في العام السابق.

وبشكل عام شهد السوريون أعلى زيادة في التجنيس (زيادة 29200 حالة تجنيس) يليهم الأوكرانيون (زيادة أكثر من 3700) والعراقيون (أكثر من 2400) والأتراك (أكثر من 2000).

وتم تجنيس 5600 أوكراني في عام 2022، وهي زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة مع العام السابق. وبلغ عمر المجنسين الأوكران في المعدل 36.1 عاما 69 في المائة منهم نساء. وقبل تجنيسهم قضوا في ألمانيافي المتوسط 13.3 عاما.

علاوة على ذلك بلغ عدد المجنسين الأتراك في عام 2022 حوالي 14.200 شخص وهي نسبة تزيد بـ 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط إقامتهم في ألمانيا قبل التجنيس 24.2 عاما. ويأتي الأتراك بعد السوريين في المركز الثاني من حيث حصولهم على الجنسية الألمانية في 2022.

هـ.د/ ص.ش(د ب أ/ ك.ن.د)