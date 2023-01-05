أكبر عملية تسريح ـ أمازون تعتزم شطب أكثر من 18 ألف وظيفة

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم، شطب أكثر من 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح موظفين في تاريخها، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تزايد حدة أزمة قطاع شركات التكنولوجيا.

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم إن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18يناير كانون الثاني، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.

وتصل التخفيضات إلى ستة بالمئة من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا. وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وأضاف جاسي أن التخطيط السنوي "أصعب نظرا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية".

وبما يشمل العاملين بالمستودعات. وتتأهب الشركة لنمو سيكون أبطأ على الأرجح فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق. وتراجع سهم أمازون إلى النصف خلال العام الماضي.

كانت التوقعات تشير إلى أن خطة شطب الوظائف التي بدأت في أمازون العام الماضي ستشمل حوالي 10 آلاف موظف فقط، قبل الكشف عن ارتفاع الرقم إلى 18 ألفا. وتتركز عملية شطب الوظائف على القطاع الإداري وبخاصة في مجال تجارة التجزئة ووظائف الموارد البشرية. وقال جيسي: "واجهت أمازون أوضاعا اقتصادية صعبة وغامضة في الماضي، وسنظل نواجهها... ستساعدنا هذه التغييرات (خفض الوظائف) في الاستفادة من الفرص المتاحة على المدى الطويل من خلال هيكل تكلفة أقوى".

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.، رويترز، أ.ف.ب)