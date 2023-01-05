أكبر عملية تسريح ـ أمازون تعتزم شطب أكثر من 18 ألف وظيفة

تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم، شطب أكثر من 18 ألف وظيفة، في أكبر عملية تسريح موظفين في تاريخها، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تزايد حدة أزمة قطاع شركات التكنولوجيا.
قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم إن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18يناير كانون الثاني، ستؤثر كثيرا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.
وتصل التخفيضات إلى ستة بالمئة من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبا. وتمثل تحولا كبيرا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.
وأضاف جاسي أن التخطيط السنوي "أصعب نظرا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية".
وبما يشمل العاملين بالمستودعات. وتتأهب الشركة لنمو سيكون أبطأ على الأرجح فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق. وتراجع سهم أمازون إلى النصف خلال العام الماضي.
كانت التوقعات تشير إلى أن خطة شطب الوظائف التي بدأت في أمازون العام الماضي ستشمل حوالي 10 آلاف موظف فقط، قبل الكشف عن ارتفاع الرقم إلى 18 ألفا. وتتركز عملية شطب الوظائف على القطاع الإداري وبخاصة في مجال تجارة التجزئة ووظائف الموارد البشرية. وقال جيسي: "واجهت أمازون أوضاعا اقتصادية صعبة وغامضة في الماضي، وسنظل نواجهها... ستساعدنا هذه التغييرات (خفض الوظائف) في الاستفادة من الفرص المتاحة على المدى الطويل من خلال هيكل تكلفة أقوى".
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.، رويترز، أ.ف.ب)
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جيف بيزوس
شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إيلون ماسك
يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
إريك يوان
يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
جون فولي
لعبت اجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق نوادي الرياضة دوراً مهماً لصالح جون فولي. إذ مع توجه الملايين من الناس إلى ممارسة الرياضة في المنازل عوضاً عن الذهاب إلى مراكز اللياقة البدنية، تضاعفت أسهم شركة (بيلتون) للأجهزة الرياضية ثلاث مرات خلال الوباء، مما أدى بشكل مفاجئ إلى تحويل فولي البالغ من العمر 50 عاماً إلى ملياردير.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
توبياس لوتكه
تتيح منصة (شوبيفاي) للكثيرن إنشاء متاجرهم الإلكترونية الخاصة - وهي فكرة طورها توبياس لوتكه، الذي ولد في كوبلنز بألمانيا، وهاجر إلى كندا في عام 2002، حيث بدأ العمل في مرآب سيارات مثل العديد من سكان أمريكا الشمالية. وقد تضاعفت قيمة أسهم شركة (شوبيفاي) في كندا، وتصاعدت الأرباح منذ آذار/ مارس. وتبلغ ثروة لوتكه، البالغ من العمر 39 عاماً، حوالي 9 مليارات دولار. بحسب مجلة فوربس.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
ملياردير بين عشية وضحاها
في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.
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أرباح الوباء: هكذا جنى البعض المليارات خلال أزمة كورونا!
مقومات النجاح
ازدهرت شركة الخدمات الغذائية (هيلوفرش) خلال أزمة كورونا وسجلت التقارير أرباحاً كبيرة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني أي ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الوباء، حيث استغل المؤسس المشارك والمساهم دومينيك ريختر إغلاق المطاعم لإنعاش عمله. وعلى الرغم أنه ليس في مستوى ثراء الأغنياء الآخرين، إلا أنه يمتلك المقومات المناسبة للحاق بهم. نيكولاس مارتين / ريم ضوا