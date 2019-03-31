أكبر حوالة مالية خاصة في إطار أغلى تسوية طلاق في التاريخ

بعد إعلان ماكينزي بيزوس طليقة مؤسس أمازون في تغريدة سابقة إنها ستحصل على 25 بالمائة من ملكية طليقها من أسهم أمازون، وهو ما سيمنحها حصة تقارب 4 بالمائة في الشركة، ما يجعل قيمة الحوالة المالية الصفقة الأضخم على الإطلاق وذلك على الصعيد الشخصي للمراسلات المالية .
وقرر بيزوس وزوجته الروائية ماكينزي، الطلاق بعد 25 عاما من الزواج. وكجزء من التسوية، ستحصل شركة ماكنزي بيزوس على 25 في المائة من أسهم أمازون للزوجين، وفقًا لتقرير الأوراق المالية الصادر في أبريل، وهذا من شأنه أن يعطيها حصة 4 بالمائة في الشركة ، والتي سوف تصل إلى حوالي 38 مليار دولار.
وتبلغ ثروة بيزوس حاليا 150 مليار دولار، وربما يخسر بيزوس نحو 36 مليار دولار من ثروته بعد الاتفاق، لكنه على الأغلب سيحتفظ بالمركز الأول في قائمة بلومبرغ كأغنى رجل في العالم. وكان بيزوس قد وافق في مفاوضات الطلاق، على ربع ما يملكه ماكنزي (مؤلف وناشط) من أصول الأسهم. كما أصر على الاحتفاظ بحقوق التصويت في الأوراق المالية المنقولة
وبغض النظر عن المبلغ الذي يتعين على جيف بيزوس أن يمنحه لزوجته ماكنزي في النهاية، فإن زواج أغنى رجل في العالم سينتهي في أي حال بلقب أغلى طلاق. وبحسب موقع فوكوس فإنه ولغاية الآن فقد كان الزوجان أليك وجوزلين فيلدشتاين يحتفظان بلقب أغلى طلاق في العالم. حيث انفصل تاجر المعروضات الفنية أليك عن زوجته في عام 1999 وذلك بعد 32 عامًا من الزواج، بعدما اكتشفت زوجته بعارضة أزياء تبلغ 19 من عمرها، حيث حصلت جوزلين على 2.2 مليار يورو على الفو، وكذلك مبلغ سنوي قدره 87 مليون دولار لمدة 13 سنة.
ع.أ.ج/ ط أ
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
أظهرت دراسة لمؤسسة الإغاثة (أوكسفام) أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 2015 بشكل غير مسيوق. وحسب الدراسة فإن أغنى ثمانية أشخاص من أغنياء العالم يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية إجمالا. واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر، منها على سبيل المثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
وقالت (أوكسفام) التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة" إنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه ثمانية أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية. وطبقا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرغ محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار دولار، وأحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأغنى في العالم حسب ارقام مجلة "فوربس". ويعمل بلومبيرغ في عدة مجالات، منها الإعلام ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية، وكذلك في مجال الاستثمار وفي مجال البرمجيات.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
أما لاري إليسون المدير التنفيذي السابق لشركة أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دولار في عام 2015 إلى 43.6 مليار دولار في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في المركز السابع.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ كان في المركز السادس وبثروة وصلت إلى 44.6 مليار دولار في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في المركز العاشر في العام الماضي ضمن قائمة الرجال الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
قُدرت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لموقع أمازون بـ 45.2 مليار دولار في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في سنة 1994.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
كان المكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دولار، ويملك سليم شركات عملاقة للاتصالات.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافت كان في المركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60.8 مليار دولار.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
أمانسيو أورتيغا قفز إلى المركز الثاني عالميا بعد أن كان في المركز الرابع في عام 2015. وأورتيغا هو مالك سلسلة محال "زارا" للملابس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دولار في عام 2016.
-
ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية
بيل غيتس هو أغنى شخص في العالم لعام 2016 حسب مجلة فوربس ووصلت ثروته إلى 75 مليار دولار. بينما كان في المركز السابع في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في العالم، حسب نفس المجلة.
الكاتب: زمن البدري