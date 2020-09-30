 أكاديمية الفنون ببرلين تكرم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.10.2021

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أكاديمية الفنون ببرلين تكرم المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو

حصل مخرج فيلم "تمبكتو" الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد فولف عن مجمل أعماله، وهي الأفلام التي تعكس تجارب غنية في مالي أو موريتانيا أو موسكو.

المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو

يعد عبد الرحمن سيساكو من أهم صانعي الأفلام في القارة الإفريقية

في أرفع تكريم له، حصل المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو على جائزة كونراد وولف من أكاديمية الفنون في برلين (AdK) عن مجمل أعماله الفنية.

مختارات

توجت الدورة الـ 71 من مهرجان برلين السينمائي الفيلم الساخر "باد لاك بانغينغ أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو جود، بجائزة "الدب الذهبي". وقد انعكست أجواء الجائحة في مضامين الأفلام هذا العام، كما خيمت على المهرجان نفسه.

أكاديمية الفنون في برلين تقيم مراسم تأبين للكاتب البريطاني البارز هارولد بينتر، الذي وافته المنية عشية عيد الميلاد. بينتر، الحائز على جائزة نوبل، عُرف بموافقة السياسية الجريئة وأدبه الملتزم ودفاعه المتحمس عن حقوق الإنسان

يعد عبد الرحمن سيساكو، المولود في "كيفة" بموريتانيا عام 1961، من أهم صانعي الأفلام في القارة الإفريقية. نشأ في مالي، ثم سافر لدراسة صناعة الأفلام في موسكو في الفترة من 1983 إلى 1989 - وهو للمصادفة المعهد نفسه الذي درس فيه كونراد فولف الذي أطلق اسمه على الجائزة الرفيعة.

في فيلمه القصير أكتوبر (1993)، عكس سيساكو تجاربه كرجل أسمر البشرة في الاتحاد السوفيتي. بعدها انتقل إلى باريس، حيث لا يزال يعيش حتى اليوم.

تم عرض فيلمه الوثائقي "روستوف - لواندا" الذي أنتج عام 1997 في معرض دوكيومنتا الفني.

في فيلمه الطويل (الحياة على الأرض La Vie Sur Terre) الذي أُنتج عام 1998، يوضح كيف أن الدخول في الألفية الجديدة ليس مصدر قلق لسكان قرية موريتانية صغيرة.

وفي فيلم باماكو الذي أًُنتج عام (2006)، أظهر سيساكو مهاراته كمخرج "يعرف كيف يجمع بين السياسي والشاعري"، وفقًا لما قالت هيئة المحلفين في أكاديمية الفنون، إذ يتبع الفيلم الوثائقي قضية خيالية في محكمة بالقارة الإفريقية ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جاء أكبر نجاح دولي له في عام 2014 بفيلم تمبكتو، وهي دراما تروي قصة احتلال جهاديين متطرفين لأجزاء من مالي يطبقون لوائح وعقوبات غير إنسانية مثل الرجم. تم ترشيح الفيلم في مسابقة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. ووفقًا لبيان صحفي للأكاديمية، فإن فيلم تمبكتو "ذو أهمية مرعبة في ضوء الوضع الحالي في أفغانستان". وأصبح اختيار أفلام سيساكو للمنافسة في المهرجانات السينمائية الدولية أمراً يتم بشكل منتظم.

في عام 2003 ، عمل سيساكو كعضو في لجنة تحكيم مهرجان "برليناله" وكان أيضاً عضواً في لجنة تحكيم مهرجان كان في عام 2007. وقالت لجنة تحكيم جائزة كونراد فولف لهذا العام إنها منحت التكريم "لواحد من أهم صانعي الأفلام من إفريقيا وجنوب الصحراء" ، الذي يُحتفى بأفلامه على "الشاشة الفضية حيث تنطلق منها عشرات الأهداف والأفكار الإنسانية"، وأضافت لجنة التحكيم أن سيساكو ظل "رائداً يعرف كيف يعيد صياغة نفسه كمخرج مع كل فيلم".

ومنذ عام 1986، تقوم أكاديمية الفنون في برلين بمنح جائزة كونراد وولف - التي تبلغ قيمتها 5000 يورو (5800 دولار) - لكل من يقوم بإنجازات فنية بارزة في مجالات السينما والإعلام وفنون الأداء. ومن أبرز الأسماء التي حصدت الجائزة كين لوتش وفولكر شلوندورف وأغنيس فاردا وكريستوف شلينغينسيف.

ع.ح/ع.ش

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