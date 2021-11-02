أفكار مبتكرة لجعل هدايا عيد الميلاد "صديقة للبيئة"!

غذاء منخفض النفايات

يمكن أن تساهم الأطعمة اللذيذة في الحد من فوضى النفايات، خاصة إذا تمت تعبئتها بشكل مستدام، بحيث يمكن أن تكون منخفضة النفايات. ولكن يجدر هنا أيضاً التفكير في ما سينتج من كربون - ليس فقط من حيث الشحن، ولكن أيضاً من حيث كيفية إنتاج الطعام. يمكن أن يُوّلد الجبن والشوكولاتة -على سبيل المثال- ما يصل إلى 20 مرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر من مجموعة مختارة من الفاكهة أو خليط من المكسرات.