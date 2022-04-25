 أفكار ذكية لإيقاد جذوة الحب بين الزوجين  | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.04.2022

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منوعات

أفكار ذكية لإيقاد جذوة الحب بين الزوجين 

يجد العشاق الجدد الكثير من المواضيع مع انطلاق شرارة الحب الأولى، ونادراً ما تمر عليهم دقائق دون حوار، ليستمر حبل الكلام ممدوداً خلال شهور الزواج الأولى، أفكار لبث الروح في الحياة الزوجية لمنع انطفاء جذوة الحب.

زوجان يسيران سوية

الاستسلام للملل الزوجي يعرض العلاقة كلها إلى الجمود وربما إلى الانهيار

زوجان يجلسان على مائدة العشاء ولا ينطقان بكلمة أو يقضيان وقتهما أمام التلفزيون دون حوار: مشاهد باتت هي العادة بعد سنوات من الزواج. لكن الأمر لم يكن هكذا في البداية، فشرارة الحب المشاعر الملتهبة كانت محركا لهم للتعرف على الآخر، بيد أن الأمر يختلف في بعض الحالات مع ضغوط الحياة وتسرب الملل إلى الحياة الزوجية.

مختارات

بمجرد أن يعلن شخصان انتهاء علاقتهما، يشعر كلاهما بالحزن والوحدة وأحياناً تأنيب الضمير. البعض يحاول التغلب على تلك المحنة بشكل خاطئ. خبراء الصحة النفسية والأسرية ينصحون باتباع هذه الخطوات البسيطة للخروج من الأزمة بسلام.

الكذبة البيضاء ومجاملة زملاء العمل والتهرب بدبلوماسية من أحد الجيران.. أشكال مختلفة للكذب نتعرض لها في حياتنا اليومية. فكيف يمكن كشف هذه الأكاذيب؟ الحل يقدمه خبراء لغة الجسد!

"الحضن" هو ذلك المكان الذي يشعر فيه المرء بالدفء والحب والحنان والأمان، وذلك حسب طبيعة العلاقة بين الطرفين؛ حضن الأم أو الحبيب أو الصديق. لكن أن يتحول الاحتضان إلى خدمة ومهنة لكسب المال، فهذا ما تقوم به جيسيكا أونيل.

الاستسلام للملل الزوجي يعرض العلاقة كلها إلى الجمود وربما إلى الانهيار، لذا يجب بذل أكبر قدر من المجهود لتجديد روح الحيوية في العلاقة. موقع "غوفيمنين" الألماني يستعرض مجموعة من الأفكار للتخلص من الملل في العلاقة الزوجية:

أفكار لبث الروح في الحياة الزوجية

ارسم لها صورة: لا ينتظر منك أحد أن تكون مثل بيكاسو، ولكن فكرة محاولة الرجل رسم صورة "ساخرة" لزوجته ثم قيامها بالأمر نفسه وعمل مقارنة بين الصورتين واختيار أكثرهما خفة ظل ربما تكون خطوة لتضحكا سوياً وتخرجا عن نطاق الروتين اليومي.

رياضة جديدة: ما رأيك أن تسجل مع زوجتك في دورة لتعلم رياضة جديدة أو حتى نوع مختلف من الرقص؟ وبالنسبة لمن لا يجد الوقت أو المال لفعل ذلك فمن الممكن ببساطة تخصيص ساعة لتخرجا سويا بالدراجة وتكتشفا المنطقة المحيطة بمسكنكما.

تناول الطعام في الظلام: قيام أحد الزوجين بإعداد وجبة عشاء غير تقليدية وتجهيز المائدة ثم إطفاء النور وعمل مسابقة صغيرة، يخمن فيها الطرف الآخر نوعية الطعام الذي يتناوله.

الملاهي: القيام برحلة لمدينة الملاهي والتقاط صور مع المهرجين واللهو مثل الصغار، كفيل بتجديد حياتكما المشتركة.

اكتشفا مدينة جديدة:  المدن الكبيرة بالغة التكاليف مثل باريس ولندن ونيويورك لا تضمن رحلة سعيدة دائماً، لذا يمكنكما اختيار أقرب مدينة صغيرة بالقرب منكما والذهاب إليها، فربما ينتظركما أفضل وقت على الإطلاق هناك.

طلاء الجدران: الأزرق للمطبخ والأخضر لغرفة المعيشة - لا مانع من اختيار لون "مجنون" وطلاء جدران المنزل به، فالأفكار المجنونة تحقق السعادة أحياناً.

"اخطف حبيبك": فاجئها عند مكان عملها بعد ساعات الدوام "واخطفها" في رحلة بسيطة بقارب مثلاً في مكان هادئ واستمتعا سوياً بمشاهدة غروب الشمس.

النوم تحت مظلة السماء: الخروج لحديقة عامة والنوم لبعض الوقت في الهواء الطلق فكرة تعيد النشاط والحيوية لكل منكما. أما بالنسبة لمن يعيشون في مدن يصعب عليهما فيها تنفيذ تلك الفكرة، فيمكن القيام بالأمر نفسه في شرفة المنزل.

الخطابات الغرامية: رغم التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل بين البشر، إلا أن "الخطابات الغرامية" لم تفقد بريقها بعد، فقيام الزوج بكتابة خطاب يصف فيه أكثر ما يحبه في زوجته ومفاجأته بها عندما تستيقظ، لن يخفق على الأغلب في تحريك مشاعرها الراكدة.

إعادة اللقاء الأول: هذه الفكرة مناسبة لمحبي الأفكار الجريئة، وفيها لا تقتصر استعادة تفاصيل اللقاء الأول على الذكريات فحسب، ولكن عن طريق استعادة الموقف بالكامل كما حدث، بمعنى أن يتم اللقاء في نفس المكان الذي حدث فيه التعارف ولو أمكن بنفس الملابس مع محاولة استعادة جميع جمل الحوار الذي دار وقتها.

التمثيل: هل هناك إعلان عن بيع بيت فاخر في الحي الذي تسكنا فيه ولا يمكنكما دفع حتى ربع ثمنه؟ لا مانع أبداً من الاتصال بالسمسار وتحديد موعد لرؤية البيت، وتأخذان الأمر كلعبة تمثلان فيها دور زوجين من الأثرياء. سينتج عن هذه التجربة بالتأكيد العديد من المواقف التي تضحكا عليها بعد ذلك.

تسللا لأرجوحة الأطفال: التسلل للأماكن المخصصة للعب الأطفال ليلاً والاستمتاع بركوب الأرجوحة فكرة رومانسية للكثيرين.

لغة جديدة أو دورة طبخ: هل تخططان لزيارة أمريكا اللاتينية في رحلة عمل أو سياحة؟ لا مانع إذن من قضاء بعض الوقت سوياً في تعلم مبادئ اللغة الإسبانية. كما تعتبر فكرة دورات الطبخ من الأفكار المنتشرة لقتل الملل الزوجي والقضاء على روتين الحياة الممل.

ا.ف/ ع.أ.ج

  • Symbolbild multikulturelle Hochzeit OVERLAY

    "دلعني" بالألمانية

    عشر كلمات ألمانية مرادفة لكلمة حبيبي

    في اللغة العربية يمكن أن تقول حبيبي أو قلبي أو غيرهما لمخاطبة و"تدليع" الحبيب والصديق، أما في اللغة الألمانية فيتم التعبير عن هذه المشاعر بطريقة مشابهة لكن يستعاض عن كلمة حبيبي في أغلب الأحيان بأسماء بعض الحيوانات. تعرف في صور على أكثر 10 كلمات مستعلمة "لتدليع" ومناداة الحبيب.

  • Hamster Maus Nagetier

    "دلعني" بالألمانية

    ماوسي .. فأرتي

    قد يبدو غريبا أن ينادي الحبيب حبيبته أو العكس بفأري أو فأرتي. لكن كلمة "ماوس" أو مصغرها "مويسشن" هي بالفعل أكثر كلمة مستعملة في اللغة الألمانية العامية "للدلع" ومناداة الحبيب.

  • Ostereier und Hasen

    "دلعني" بالألمانية

    هازه.. أرنبي البري

    "هازة" تعني الأرنب البري في اللغة الألمانية، لكنها شائعة جدا ككلمة مرادفة لحبيبي وينادى بها في الغالب على النساء الحبيبات.

  • Biblischer Zoo Jerusalem

    "دلعني" بالألمانية

    بيرشن .. دبي الصغير

    تعني كلمة "بير" بالألمانية دب. و"بيرشن" هي مصغر الكلمة وتعني الدب الصغير. تستعمل في الغالب لمناداة الرجال العشاق وخاصة ذوي الكروش الكبيرة، وكذلك النساء.

  • Symbolbild Hochzeit

    "دلعني" بالألمانية

    ماوس بار .. زوج الفئران

    وتعني زوج عشاق مغرمين ببعضهما البعض.

  • Ordensburg Vogelsang 028

    "دلعني" بالألمانية

    شنيكه .. حلزون

    تخيل أن أحدهم يناديك في الشارع بحلزون! في الألمانية هذا ممكن. و"شنيكه" شائعة "للدلع" وخاصة للنساء الرشيقات.

  • Symbolbild Warum Fragezeichen Tafel Schild

    "دلعني" بالألمانية

    شنوكي

    تسمع للوهلة الأولى ككلمة "شنيكه"، أي الحلزون، لكن شنوكي ليست كذلك. الغريب في الأمر أن كلمة "شنوكي" ليس لها معنى واضحا أو ترجمة حقيقية في اللغات الأخرى. لكنها استعملت "للدلع" ولمناداة الحبيب وانتشر استعمالها دون قصد، وربما لطرافة لفظها.

  • Muschel mit Perle

    "دلعني" بالألمانية

    بيرله.. لؤلؤة

    هذه الكلمة، كما في اللغة العربية، شائعة في مناداة الحبيب.

  • Symbolbild - Unter der Bettdecke

    "دلعني" بالألمانية

    ليبلينغ .. حبيبي

    وتستعمل بالمعنى الأقرب إلى المعنى الأصلي وهو حبيبي أو حبيبتي.

  • Mode aus Schokolade Lambertz

    "دلعني" بالألمانية

    زوسه.. حلوة

    حلوة ولذيذة كما الحسناء في الصورة. إنها "زوسه".

  • Symbolbild Schatz Schatztruhe Goldschatz Schmuck Geschmeide Münzen Perlen Brosche Schmukkästchen Schmuckkasten

    "دلعني" بالألمانية

    شاتس .. كنز

    كلمة "شاتس" تعني الكنز في الألمانية، وهي قد تكون الأكثر استعمالا في اللغة الألمانية العامية في "الدلع" للأحباء وللأصدقاء.

    الكاتب: زمن البدري