أفكار ذكية لإيقاد جذوة الحب بين الزوجين 

زوجان يجلسان على مائدة العشاء ولا ينطقان بكلمة أو يقضيان وقتهما أمام التلفزيون دون حوار: مشاهد باتت هي العادة بعد سنوات من الزواج. لكن الأمر لم يكن هكذا في البداية، فشرارة الحب المشاعر الملتهبة كانت محركا لهم للتعرف على الآخر، بيد أن الأمر يختلف في بعض الحالات مع ضغوط الحياة وتسرب الملل إلى الحياة الزوجية.

الاستسلام للملل الزوجي يعرض العلاقة كلها إلى الجمود وربما إلى الانهيار، لذا يجب بذل أكبر قدر من المجهود لتجديد روح الحيوية في العلاقة. موقع "غوفيمنين" الألماني يستعرض مجموعة من الأفكار للتخلص من الملل في العلاقة الزوجية:

أفكار لبث الروح في الحياة الزوجية

ارسم لها صورة: لا ينتظر منك أحد أن تكون مثل بيكاسو، ولكن فكرة محاولة الرجل رسم صورة "ساخرة" لزوجته ثم قيامها بالأمر نفسه وعمل مقارنة بين الصورتين واختيار أكثرهما خفة ظل ربما تكون خطوة لتضحكا سوياً وتخرجا عن نطاق الروتين اليومي.

رياضة جديدة: ما رأيك أن تسجل مع زوجتك في دورة لتعلم رياضة جديدة أو حتى نوع مختلف من الرقص؟ وبالنسبة لمن لا يجد الوقت أو المال لفعل ذلك فمن الممكن ببساطة تخصيص ساعة لتخرجا سويا بالدراجة وتكتشفا المنطقة المحيطة بمسكنكما.

تناول الطعام في الظلام: قيام أحد الزوجين بإعداد وجبة عشاء غير تقليدية وتجهيز المائدة ثم إطفاء النور وعمل مسابقة صغيرة، يخمن فيها الطرف الآخر نوعية الطعام الذي يتناوله.

الملاهي: القيام برحلة لمدينة الملاهي والتقاط صور مع المهرجين واللهو مثل الصغار، كفيل بتجديد حياتكما المشتركة.

اكتشفا مدينة جديدة: المدن الكبيرة بالغة التكاليف مثل باريس ولندن ونيويورك لا تضمن رحلة سعيدة دائماً، لذا يمكنكما اختيار أقرب مدينة صغيرة بالقرب منكما والذهاب إليها، فربما ينتظركما أفضل وقت على الإطلاق هناك.

طلاء الجدران: الأزرق للمطبخ والأخضر لغرفة المعيشة - لا مانع من اختيار لون "مجنون" وطلاء جدران المنزل به، فالأفكار المجنونة تحقق السعادة أحياناً.

"اخطف حبيبك": فاجئها عند مكان عملها بعد ساعات الدوام "واخطفها" في رحلة بسيطة بقارب مثلاً في مكان هادئ واستمتعا سوياً بمشاهدة غروب الشمس.

النوم تحت مظلة السماء: الخروج لحديقة عامة والنوم لبعض الوقت في الهواء الطلق فكرة تعيد النشاط والحيوية لكل منكما. أما بالنسبة لمن يعيشون في مدن يصعب عليهما فيها تنفيذ تلك الفكرة، فيمكن القيام بالأمر نفسه في شرفة المنزل.

الخطابات الغرامية: رغم التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل بين البشر، إلا أن "الخطابات الغرامية" لم تفقد بريقها بعد، فقيام الزوج بكتابة خطاب يصف فيه أكثر ما يحبه في زوجته ومفاجأته بها عندما تستيقظ، لن يخفق على الأغلب في تحريك مشاعرها الراكدة.

إعادة اللقاء الأول: هذه الفكرة مناسبة لمحبي الأفكار الجريئة، وفيها لا تقتصر استعادة تفاصيل اللقاء الأول على الذكريات فحسب، ولكن عن طريق استعادة الموقف بالكامل كما حدث، بمعنى أن يتم اللقاء في نفس المكان الذي حدث فيه التعارف ولو أمكن بنفس الملابس مع محاولة استعادة جميع جمل الحوار الذي دار وقتها.

التمثيل: هل هناك إعلان عن بيع بيت فاخر في الحي الذي تسكنا فيه ولا يمكنكما دفع حتى ربع ثمنه؟ لا مانع أبداً من الاتصال بالسمسار وتحديد موعد لرؤية البيت، وتأخذان الأمر كلعبة تمثلان فيها دور زوجين من الأثرياء. سينتج عن هذه التجربة بالتأكيد العديد من المواقف التي تضحكا عليها بعد ذلك.

تسللا لأرجوحة الأطفال: التسلل للأماكن المخصصة للعب الأطفال ليلاً والاستمتاع بركوب الأرجوحة فكرة رومانسية للكثيرين.

لغة جديدة أو دورة طبخ: هل تخططان لزيارة أمريكا اللاتينية في رحلة عمل أو سياحة؟ لا مانع إذن من قضاء بعض الوقت سوياً في تعلم مبادئ اللغة الإسبانية. كما تعتبر فكرة دورات الطبخ من الأفكار المنتشرة لقتل الملل الزوجي والقضاء على روتين الحياة الممل.

ا.ف/ ع.أ.ج