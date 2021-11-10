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أفغانستان

تعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لقمة سائغة لحركة طالبان. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور في بلد يعاني الحرب والدمار منذ عقود.

تعد أفغانستان واحدة من أفقر بلدان العالم. ولم تشهد هذه البلد الاستقرار منذ التدخل السوفياتي العسكري السوفيتي أواخر سبعينات القرن الماضي، أما الحكومة وقواتها التي يدعمها المجتمع الدولي فقد انهارت أمام تقدم قوات حركة طالبان المتطرفة.

Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

مهمة الغرب "المستحيلة" في أفغانستان.. قرارات خاطئة أم أكاذيب؟ 10.11.2021

بعد انسحاب حلف الناتو من أفغانستان وعودة طالبان للحكم بدأت في ألمانيا عملية مراجعة وتقييم تجريها مراكز أبحاث ووزارات وجهات غيرها لمهمة الجيش الألماني هناك. فإلى أين وصلت عملية المراجعة هذه؟

KABUL, AFGHANISTAN - NOVEMBER 02: Taliban members take security measures after a large explosion takes place in Afghanistan's capital Kabul at Wazir Akbar Khan region on November 02, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على المستشفى العسكري في كابول 02.11.2021

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب 50 آخرون في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون واستهدف مستشفى كابول العسكري. يأتي ذلك وسط تصاعد العنف في أفغانستان بين حركة طالبان المتشددة الحاكمة في البلاد، وتنظيم "الدولة" المتطرف.
25.05.2016 (160525) -- ISLAMABAD, May 25, 2016 -- Undated photo released by (AIP), a Pakistan-based Afghan news agency, on May 25, 2016 to local media shows the new leader of Afghan Taliban Mullah Haibatullah Akhundzada. The Afghan Taliban on Wednesday confirmed the death of its leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in an airstrike over the weekend. The Taliban has appointed Moulavi Haibatullah Akhundzada as its new leader to replace Mansoor, the militant group said in an online statement. ) PAKISTAN-ISLAMABAD-AFGHANISTAN-TALIBAN-NEW LEADER AfghanxIslamicxPress PUBLICATIONxNOTxINxCHN 160525 Islamabad May 25 2016 undated Photo released by AIP a Pakistan Based Afghan News Agency ON May 25 2016 to Local Media Shows The New Leader of Afghan Taliban Mullah The Afghan Taliban ON Wednesday confirmed The Death of its Leader Mullah Mohammad Akhtar Mansoor in to airstrike Over The Weekend The Taliban has Appointed As its New Leader to replace Mansoor The militant Group Said in to Online Statement Pakistan Islamabad Afghanistan Taliban New Leader PUBLICATIONxNOTxINxCHN

لتكذيب شائعات وفاته.. زعيم طالبان يظهر لأول مرة للعلن بقندهار 31.10.2021

لأول يظهر زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده للعلن، وذلك في تجمع بمدرسة قرآنية في قندهار. وكانت العديد من الشائعات قد حامت حول مصيره بين ما اعتبره مقتولاً، وآخرون رجحوا اختباءه في باكستان.
German troops return to Wunstorf Air Base following evacuation missions in Kabul, Wunstorf, Germany August 27, 2021. REUTERS/Fabian Bimmer

ألمانيا تطلق مبادرة مع دول أخرى لتأسيس قوة رد فعل أوروبي سريع 21.10.2021

أطلقت ألمانيا وأربع دول أوروبية أخرى مبادرة جديدة لتأسيس قوة رد فعل سريع للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أظهرت "الأحداث الأخيرة في أفغانستان مجددا أن الاتحاد يجب أن يكون قادرا على التحرك بشكل قوي وسريع قدر الإمكان".
Tourist Chamali Smith from St. Helens, England, walks through the Afghanistan pavilion at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, Thursday, Oct. 7, 2021. A Vienna-based antique dealer has opened the Afghanistan pavilion at Expo 2020 about a week after the world's fair began without it amid the turmoil facing his country following the Taliban takeover there. (AP Photo/Jon Gambrell)

تطوّع بماله.. تاجر ينظم لوحده جناح أفغانستان في معرض إكسبو 21.10.2021

من فيينا إلى دبي، حمل تاجر التحف الأفغاني محمّد عمر رحيمي أغلى مقتنياته من بلده الأم، وأخذ على عاتقه مشروع تنظيم جناح أفغانستان في معرض إكسبو 2020 بالإمارة الخليجية، ليظهر وجه مغاير لوطنه غير الذي تصدره طالبان.
11.11.2015 A German defense soldier takes the fingerprints of an asylum seeker from Syria in the 'waiting centre' set-up for refugees in Erding, Germany, 11 Novmeber 2015. The soldiers are there provide registration assistance for the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). In the short-term accomodation is on the site of an air base of the German army and is housing up to 5000 migrants in tents and aircraft shelters. Photo: ARMIN WEIGEL/dpa

أكثرهم من سوريا والعراق .. زيادة كبيرة في طلبات اللجوء إلى ألمانيا 17.10.2021

سجلت هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة. وشكلت سوريا والعراق وأفغانستان أكثر الدول التي جاءت منها طلبات اللجوء خلال العام الحالي.
Afghan filmmaker Sahraa Karimi poses at a photocall for 'Panel Internazionale sull'Afghanistan e la situazione dei registi e degli artisti Afghani' (lit.: International Panel on Afghanistan and the situation of Afghan filmmakers and artists) . 78th Venice Film Festival, Italy - 04 Sep 2021, Credit:Maria Laura Antonelli / Avalon

المخرجة الأفغانية صحراء كريمي: طالبان تحتقر الفن فلا تتفاوضوا معها 17.10.2021

قبل اقتحام طالبان لكابول، هربت المخرجة الأفغانية صحراء كريمي. وخلال حضورها فعالية فنية في ألمانيا، دعت العالم إلى عدم التفاوض مع طالبان، مؤكدة أن الحركة تحتقر الفن. كريمي تعتقد أن ألمانيا تستطيع الضغط على طالبان.
General view of a residence house destroyed after a rocket attack in Kabul, Afghanistan August 29, 2021.REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVE

تعويضات أمريكية لأفغان بعد مقتل أقاربهم عن طريق "خطأ مأساوي" 16.10.2021

اقترحت واشنطن تعويضات مالية لأفغان قتل أقاربهم في عملية أمريكية، واعترفت واشنطن أن العملية كانت "خطأ مأساويا"، وأن من قُتلوا خلالها لا ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.
People view the damage inside of a mosque following a suicide bombers attack in the city of Kandahar, southwest Afghanistan, Friday, Oct. 15, 2021. Suicide bombers attacked a Shiite mosque in southern Afghanistan that was packed with worshippers attending Friday prayers, killing several people and wounding others, according to a hospital official and a witness. (AP Photo/Sidiqullah Khan)

أفغانستان- ارتفاع ضحايا تفجير المسجد.. وبوتين يحذر من احتشاد مقاتلي تنظيم الدولة 15.10.2021

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في قندهار إلى أكثر من 40 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 70 بجراح. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي أن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في شمال أفغانستان.
People inspect the inside of a mosque following a bombing in Kunduz province northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in the mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

أفغانستان... عشرات الضحايا بانفجار في مسجد شيعي 15.10.2021

أسفر انفجار في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، وذلك بعد أسبوع من هجوم مماثل على مسجد شيعي في مدينة قندوز تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
1) Corona-Krise in Indien: Dort wo die Not sowieso schon groß ist, wirkt die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger. So sind in Indien viele Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen - so auch in Ghaziabad: Hier leben Wanderarbeiter*innen mit ihren Familien. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt durch das Sammeln und Sortieren von Müll und sind Teil eines informellen Systems von Abfall-Management und Recycling. Wegen der Pandemie können sie ihrer Arbeit nicht nachgehen und haben keine Einnahmen.27/04/2020 © Florian Lang/Welthungerhilfe

مؤشر الجوع العالمي: أكثر من 800 مليون إنسان جَوْعَى 14.10.2021

دقت منظمة ألمانية ناقوس الخطر، محذرة من ازدياد المجاعات في العالم بسبب كثرة الأزمات، ودعت إلى مبادرات سياسية من أجل الحد من النزاعات لمواجهة المجاعات الحادة.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

20 عاما في أفغانستان.. شتاينماير يشيد بمهمة الجيش الألماني 13.10.2021

اجتمع القادة الألمان في برلين لتكريم تضحيات جنود الجيش الألماني، الذين كانوا جزءًا من مهمة أفغانستان التي استمرت 20 عاما. الرئيس الألماني حذر من استخلاص استنتاجات خاطئة من أحداث أفغانستان مشيدا بمهمة جيش بلاده هناك.
President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel speak during a news conference in the East Room of the White House in Washington, Thursday, July 15. (AP Photo/Susan Walsh)

ألمانيا وحقبة ما بعد ميركل.. كيف ستكون العلاقة مع واشنطن؟ 13.10.2021

لعقود، كان ينظر لواشنطن بمثابة شرطي العالم، لكن وعقب انسحابها من أفغانستان وإقدام الرئيس بايدن على إعادة النظر في دور بلاده دوليا، سيتعين على الحكومة الألمانية في حقبة ما بعد ميركل الاستعداد لتغيرات في السياسة الأمريكية.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

الغرب وأفغانستان.. مساعدات عاجلة دون الاعتراف بطالبان 12.10.2021

مساعدات إنسانية عاجلة "للشعب الأفغاني" تعهدت مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بتقديمها، لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان. والمستشارة ميركل تؤكد عدم استعداد بلادها للاعتراف بحكم طالبان.
A girl sits between concrete barriers in Kabul, Afghanistan October 7, 2021. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAY

الأزمة الإنسانية محور قمة لمجموعة العشرين خاصة بأفغانستان 12.10.2021

في ظل اختلاف كبير بين دول مجموعة العشرين، سوف تركز القمة الخاصة بأفغانستان على المساعدات والمخاوف بشأن الأمن وضمان الخروج الآمن للآلاف من الأفغان الذين خدموا مع دول غربية وما زالوا في أفغانستان.
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

وفد ألماني رفيع يتفاوض مع مندوبي طالبان في الدوحة 11.10.2021

تقول ألمانيا إن حكومة طالبان الجديدة "حقيقة واقعة" وستواصل علاقتها مع أفغانستان. بينما أكدت طالبان للوفد الألماني في الدوحة التزامها بضمان تأمين الدبلوماسيين ووكالات الإغاثة. فما هي النقاط التي تم التفاوض حولها؟
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