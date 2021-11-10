تعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لقمة سائغة لحركة طالبان. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور في بلد يعاني الحرب والدمار منذ عقود.

تعد أفغانستان واحدة من أفقر بلدان العالم. ولم تشهد هذه البلد الاستقرار منذ التدخل السوفياتي العسكري السوفيتي أواخر سبعينات القرن الماضي، أما الحكومة وقواتها التي يدعمها المجتمع الدولي فقد انهارت أمام تقدم قوات حركة طالبان المتطرفة.