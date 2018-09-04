 أفغانستان: وفاة مؤسس وقائد شبكة حقاني المتطرفة بعد مرض عضال | أخبار | DW | 04.09.2018

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أخبار

أفغانستان: وفاة مؤسس وقائد شبكة حقاني المتطرفة بعد مرض عضال

أعلنت حركة طالبان الأفغانية وفاة جلال الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني المتمردة التي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، كما أفاد موقع "سايت" لرصد المواقع المتطرفة على الانترنت.

Jalaluddin Haqqani | Gründer des Haqqani Netzwerks (picture-alliance/dpa/AP Photo/File/M. Riaz)

قالت حركة طالبان في بيان اليوم الثلاثاء (الرابع من أيلول/سبتمبر 2018) إن جلال الدين حقاني القائد السابق ومؤسس شبكة حقاني، الذراع القوي لحركة طالبان في أفغانستان، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض. ولم يشر البيان الذي تم إرساله على تطبيق واتساب للمحادثة بشكل محدد إلى تاريخ أو مكان وفاة حقاني.

وجاء في البيان أن مجلس قيادة طالبان " يقدم تعازيه لأسرة حقاني وجميع المجاهدين وشعب أفغانستان والمسلمين في أنحاء العالم". وأضاف البيان أن حقاني كان طريح الفراش لأعوام بسبب مرضه.

مختارات

كانت ألمانيا حتى وقت قريب تقتصر على ترحيل مجموعات معينة من اللاجئين الأفغان، كالمجرمين ومزوري الهوية. لكن الوضع تغير الآن وستكون هناك إعادة شهرية لجميع اللاجئن الأفغان الملزمين بالرحيل، حسب تقرير لصحيفة ألمانية. (05.08.2018)

بات الكثير من الأفغان من سكان العاصمة كابول يلجأون إلى التسوق عبر الإنترنت، حيث تشكل خدمة التوصيل راحة للمتسوقين، الذين يفضلون عدم مغادرة منازلهم لشراء لوازمهم خشية من التفجيرات. (09.06.2018)

ويشار إلى أنه تم تداول تقارير حول وفاة حقاني في الإعلام ولكن لم يتم تأكيدها من قبل. ويعتقد خبراء في أفغانستان أن حقاني متوفى منذ أعوام، وأنه لم يكن قادرا على الحركة أو العمل طوال وقت طويل قبل وفاته. ويعتقد الخبراء أن وفاته لن تؤثر على شبكة حقاني أو حركة طالبان، حيث أن ابنه سراج الدين حقاني يتولى قيادة الشبكة منذ أعوام بعد مرض والده.

ويتولى سراج الدين حقاني أيضا منصب نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية. ويقول خبراء وساسة أفغان إن شبكة حقاني تتمركز في الحزام القبلي في باكستان. وقال خبير باكستاني، رفض الكشف عن هويته، إن الشبكة  انتقلت جزئيا لأفغانستان عقب أن شن الجيش الباكستاني عملية عسكرية عام 2014 لإخراج مسلحي شبكة حقاني من وزيرستان الشمالية.

وأسس حقاني الشبكة المتشددة في سبعينيات القرن الماضي وحارب ضد الاحتلال السوفييتي لأفغانستان، كما كان حقاني حليفا لجهاز الاستخبارات الأمريكية، كما زار البيت الأبيض أثناء عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

وكان يشغل منصب وزير الحدود خلال حكم طالبان، وبعد الغزو الأمريكي عام 2001 حارب القوات الغربية والحكومة الأفغانية.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.ا/أ.ف.ب)

     

  • 3. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    نجحت العملية، وماذا بعد؟

    فقد هذا الجندي الأفغاني ساقيه أثناء تأدية الواجب في ولاية قندوز عام 2015. لكن بعد ذلك اكتشف الأطباء في مستشفى كابُل وجود بعض الشظايا في خصره، وكان يجب استخراجها أيضا. هناك ست مستشفيات يديرها الجيش الأفغاني، كما يجري بناء اثنتين جديدتين. كما يُتوقع زيادةُ عدد الجرحى جراء الوضع في البلاد.

  • Afghanistan Gedenkveranstaltung für 21 getötete Soldaten in Konar (Hussain Sirat)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ضحايا بالآلاف خدمةً للوطن

    أرقام رهيبة لضحايا الجيش والشرطة الأفغانيين، فبحسب أحد التقارير الأمريكية، في الثلث الأول من العام الحالي فقط، قُتل 2534 عنصراً من قوى الأمن، كما جُرح 4238 آخرون. وفي العام 2016 كان العدد 7000 قتلى و12 ألف جريح.

  • 2. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture alliance / Christine-Felice Röhrs/dpa)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    بيع الممتلكات للعلاج في الخارج

    الجندي "صفة الله"، الذي يقيم أيضاً في المستشفى العسكري بكابُل، فقد إحدى ساقيه "فقط" نتيجة لغم أرضي زرعته طالبان في ولاية كُنر. ويحتاج الضحايا أيضا إلى عمليات لا يمكن إجراؤها في أفغانستان، ولذلك يبيع بعض الناس أراضيهم حتى يستطيعوا إجراء العملية في الخارج.

  • 7. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    التدريب لقلّة مُختارة

    هؤلاء الجنود جُرحوا في الحرب، وهم هنا في يوليو/ تموز يتدربون في مركز رياضي تابع للجيش الأفغاني في كابُل تحضيراً لبطولة ألعاب "إنفيكتوس" في كندا، وهي حدث رياضي كبير للمحاربين السابقين المعاقين من جميع أنحاء العالم. وهؤلاء الجنود هم من بين القلائل، الذين وجدوا اهتماماً بعد إصابتهم.

  • 5. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    الأمل بعد التفكير في الانتحار

    أصيب مديح الله في قندهار عام 2009، وبعد بتر ساقيه الاثنتين كان يريد أن ينتحر. لكنه شاهد فيديوهات على موقع "يوتيوب" عن أشخاص ذوي إعاقة في بلدان أخرى فتحلى بالشجاعة من جديد. هو يعمل الآن في منظمة "مساعدة الأبطال" غير الحكومية. لكن ظروفه الجيدة لا تتوفر لكثير من الجنود الآخرين ذوي الإعاقة. فمديح الله تعلم حتى الصف الثاني عشر، ويجد دعما من العائلة كما أن والده موظف حكومي.

  • 6. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    وحيدون في مواصلة العيش

    القدرة على مواصلة العيش رغم الإصابة الجسدية والجرح النفسي هي بالنسبة لكثير من الجنود وعناصر الشرطة الأفغان السابقين مسألة تتوقف عليهم أنفسهم، فهم يكادون لا يتلقون أي دعم من الحكومة. وكثير منهم لا يعرفون القراءة والكتابة ولا تقدم لهم الحكومة من تلقاء نفسها المساعدات والاستحقاقات وإمكانيات التعليم اللازمة.

  • 4. Afghanistan Armee der Beinlosen (picture-alliance/dpa/Christine-Felice Röhrs)

    أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

    ظروف تفوق طاقة أفغانستان

    بعد انسحاب معظم قوات الناتو، تتحمل أفغانستان العبء الأكبر في جهود مكافحة الإرهاب. والنتيجة هي المزيد والمزيد من الجرحى. وتكاد المستشفيات الست، التابعة للجيش الأفغاني لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وبالنسبة لإعادة دمج الجنود السابقين المصابين فإن أفغانستان ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات. الكاتب: هانز شبروس/ م.ع.ح.


مختارات

أفغانستان.. معاناة المحاربين القدامى في بلد يواجه الإرهاب

أذرع مكسورة وأرجل مبتورة وإصابات بالعمى. في السنة الماضية وحدها أصيب 12 ألف جندي وشرطي أفغاني أثناء الخدمة. كثيرون منهم يعانون اليوم من إعاقات جسدية؛ غير أنه لا تتم العناية بهم كما يجب، بل ويفتقرون لكل شيء، كل شيء. (09.08.2017)  

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