 أفغانستان ـ وفاة طفل سقط في بئر عميقة قبل ثلاثة ايام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أفغانستان ـ وفاة طفل سقط في بئر عميقة قبل ثلاثة ايام

في حادثة تذكر بمأساة الطفل المغربي ريان، حاول عمال الإنقاذ الوصول إلى طفل أنزلق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان وبقي عالقا فيها لمدة ثلاثة أيام، لكن الطفل توفي، حسب مصادر أفغانية.

صورة للبئر الذي سقط فيه الطفل المغربي ريان (5/2/2022)

صورة للبئر الذي سقط فيه الطفل المغربي ريان

أعلن مسؤولون في حركة طالبان اليوم  الجمعة (18 فبراير/شباط 2022) وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان. وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وواصل عمال الإنقاذ طوال ليل الخميس/ الجمعة (17/18 فبراير/شباط 2022) محاولاتهم من أجل الوصول إلى الطفل الذي فارق الحياة وهو الخامسة من العمر. 

مختارات

بعد يومين من إخراج جثمانه من البئر، الذي بقي محاصرا داخله خمسة أيام وتوفي أثنائها، شارك المئات في تشييع جنازة الطفل المغربي ريان، الذي تابع ملايين في العالم عملية إنقاذ واسعة النطاق لمحاولة إخراجه من البئر حيّا.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ذبيح الله جوهر في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن "عملية الإنقاذ استمرت طوال الليل"، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت فرق الإنقاذ بسبب صخرة منعت من الحفر بشكل أعمق، وأعاقت العمل.

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

ويذكر الحادث بما حدث مطلع شباط/فبراير في المغرب حيث  سقط الطفل ريان  (خمس سنوات) في قاع بئر جافة وعُثر عليه ميتًا بعد خمسة أيام من جهود شاقة بذلتها فرق الإنقاذ، في حادثة أثارت تعاطفا كبيرا في المغرب والعالم.

وقال الحاج عبد الهادي (50 عاما) جد حيدر لوكالة فرانس برس إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي عشرة أمتار حيث علق.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي الصبي الذي يرتدي سترة زرقاء عالقا في وضع الجلوس في البئر يسند كتفيه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسمه.

ع. ج.م/و.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:10

جثمان الطفل ريان يوارى الثرى في المغرب وتعاطف عالمي كبير

 

 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

موجة حزن وأسى بعد الإعلان عن وفاة الطفل المغربي ريان  

مواضيع ذات صلة

Buildings along the mountainside in city of Chefchaouen located in the Rif Mountains in Morocco, Africa. Chefchaouen (also called Chaouen) is known as the 'Blue City' due to the fact that many of its buildings are painted blue in colour, which is said to symbolize the sky and heaven, and serve as a reminder to lead a spiritual life. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto)

في بئر ضيقة وعلى عمق 32 متراً.. مأساة الطفل ريان تحبس أنفاس المغرب 03.02.2022

فيما يترقب الكثيرون في المغرب تطورات مأساة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة ضيقة على عمق يصل لنحو 32 متراً، تسابق فرق الإنقاذ العمل لانتشاله عن طريق حفر بئر موازية رغم مرور أكثر من يومين على مأساته المؤلمة.

صحيفة: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات المسيّرات الأمريكية

صحيفة: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات المسيّرات الأمريكية 19.12.2021

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية أن المعلومات الاستخباراتية الفاشلة والعمليات المتسرعة وغير الدقيقة لإطلاق صواريخ أدت إلى مقتل آلاف المدنيين والاطفال في العراق وسوريا وأفغانستان بضربات الطائرات المسيرة للجيش الأمريكي.

Ein Mann geht an einem bewaffneten Taliban-Kämpfer vorbei, der an einem Kontrollpunkt Wache steht. +++ dpa-Bildfunk +++

قلق غربي من "إعدامات موجزة" نفذتها طالبان بحق عناصر أمن سابقين 05.12.2021

على خلفية تقرير صادم لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمت واشنطن وعدد من حلفائها نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات موجزة" لعدد من الأعضاء السابقين في قوى الأمن الأفغانية، ودعت إلى فتح تحقيقات عاجلة بهذا الشأن.