أفغانستان ـ وفاة طفل سقط في بئر عميقة قبل ثلاثة ايام

أعلن مسؤولون في حركة طالبان اليوم الجمعة (18 فبراير/شباط 2022) وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان. وكتب أنس حقاني المستشار الكبير في وزارة الداخلية في تغريدة أن الطفل حيدر "غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا".

وواصل عمال الإنقاذ طوال ليل الخميس/ الجمعة (17/18 فبراير/شباط 2022) محاولاتهم من أجل الوصول إلى الطفل الذي فارق الحياة وهو الخامسة من العمر.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ذبيح الله جوهر في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن "عملية الإنقاذ استمرت طوال الليل"، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت فرق الإنقاذ بسبب صخرة منعت من الحفر بشكل أعمق، وأعاقت العمل.

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول.

ويذكر الحادث بما حدث مطلع شباط/فبراير في المغرب حيث سقط الطفل ريان (خمس سنوات) في قاع بئر جافة وعُثر عليه ميتًا بعد خمسة أيام من جهود شاقة بذلتها فرق الإنقاذ، في حادثة أثارت تعاطفا كبيرا في المغرب والعالم.

وقال الحاج عبد الهادي (50 عاما) جد حيدر لوكالة فرانس برس إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول "مساعدة" راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي عشرة أمتار حيث علق.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي الصبي الذي يرتدي سترة زرقاء عالقا في وضع الجلوس في البئر يسند كتفيه على الحائط ويمكنه بشكل واضح تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسمه.

ع. ج.م/و.ب (أ ف ب)