 أفغانستان ـ سقوط صواريخ خلال أداء صلاة العيد قرب قصر الرئيس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2021

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أفغانستان ـ سقوط صواريخ خلال أداء صلاة العيد قرب قصر الرئيس

افادت وزارة الداخلية الأفغانية أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول وذلك خلال إداء صلاة العيد. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نفت حركة طالبان علاقتها بالهجوم الذي لم يسفر عن ضحايا.

شرطي يقف بجانب سيارة تضررت من القصف الصاروخي

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي لم يتسبب في أي خسائر في الأرواح

سقطت ثلاثة صواريخ انفجر اثنان منها فقط صباح الثلاثاء (20 يوليو/تموز 2021) على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول فيما كان عدد من المسؤولين مجتمعين حول الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى، على ما أفادت وزارة الداخلية.

مختارات

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على "إسلام قلعة" أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران وأنها تستعد لتشغيله خلال ساعات. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي إن سقوط البلاد بأيدي طالبان "ليس حتمياً".

وسمع صحفيون في وكالة فرانس برس قرابة الساعة 8,00 (3,30 ت غ) صفير صاروخين على الأقل يعبران فوق "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنياً والتي تضم القصر الرئاسي وعدداً من السفارات بينها السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة، ثم ينفجران.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول". وذكر ثلاثة مواقع في دائرة كيلومتر تقريبا حول القصر الرئاسي الذي استهدف مراراً في الماضي بهجمات صاروخية آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح ستانكزاي أن أحد الصواريخ الثلاثة لم ينفجر، وأن الهجوم لم يوقع ضحايا وفق المعلومات الأولية. 

وواصل الرئيس أشرف غني ومعظم المسؤولين المحيطين به صلاتهم بمناسبة أول أيام عيد الأضحى، بدون أن يتأثروا بالانفجارات. وقال الرئيس غني في خطاب عقب الصلاة إنحركة طالبان لن تفوز بالدولة عبر الصواريخ، ولكن من خلال الفوز بقلوب المواطنين.

طالبان تنفي مسؤوليتها

وفيا لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الوقت الحاضر، نفى مقاتلو طالبان أي دور لهم في الهجوم على القصر شديد الحراسة.

وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحركة لرويترز في رسالة صوتية إن المقاتلين في "حالة دفاع" خلال عطلة عيد الأضحى.

ولم تعلن طالبان وقفاً رسمياً لإطلاق النار خلال فترة العيد كما فعلت في أعوام سابقة. ولم يرد مجاهد على الفور لدى سؤاله عما إذا كانت "حالة الدفاع" ترقى إلى مستوى وقف إطلاق النار.

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ابراهيم باحيس لوكالة فرانس برس إن "الهجوم على غرار الهجمات السابقة كان رمزياً وهدفه أن يثبت أن المتمردين في مرمى النار، ولو أن سقوط (الصواريخ) على مقربة من القصر الرئاسي يظهر أن هذه الهجمات يمكن أن توقع قتلى في المستقبل".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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    الكاتب: مي قمرة


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