أفغانستان... عشرات الضحايا بانفجار في مسجد شيعي

قتل سبعة أشخاص وأصيب 13 بجروح على الأقل في انفجار وقع أثناء صلاة الجمعة (15 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في مسجد شيعي بمدينة قندهار الأفغانية، وفق ما أفاد طبيب لفرانس برس. وقال المصدر في المستشفى المركزي في المدينة الواقعة في جنوب البلاد "استقبل المستشفى سبعة قتلى و13 جريحاً".



وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان لرويترز وقوع "انفجار كبير" في مسجد للشيعة في قندهار خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن "سقوط عدد كبير من الضحايا"، بحسب المسؤول.

وأضاف المتحدث قاري سعيد خوستي أن السلطات تجمع تفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع، وذلك بعد أيام من إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن انفجار استهدف مسجداً آخر للشيعة في مدينة قندوز في شمال البلاد وأسفر عن مقتل العشرات. وصرح نعمت الله وفا العضو السابق في مجلس الإدارة المحلي بأن الانفجار تسبب في خسائر بشرية فادحة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر مراسل فرانس برس أن المسجد كان مكتظا وقت وقوع الانفجارات فيما هرعت 15 سيارة إسعاف إلى المكان. وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يكن من الممكن التحقق من صحتها على الفور، جثثا ملقاة على أرض مسجد "فاطمية".

ووقعت عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، من بينها هجوم على مسجد في كابول. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات. وسلطت هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد في آب/أغسطس الماضي وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا "داعش" في كابول.

م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)