 أفغانستان- طالبان تستولي على عاصمة ثانية وأمريكا تدعو رعاياها للمغادرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.08.2021

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أفغانستان- طالبان تستولي على عاصمة ثانية وأمريكا تدعو رعاياها للمغادرة

سيطرت قوات طالبان على عاصمة جوزجان، وهي ثاني عاصمة ولاية أفغانية تسيطر عليها خلال 24 ساعة. وجوزجان هي معقل الماريشال دوستم المشهور بوحشيته. وتستهدف طالبان الطيارين الحربيين خصوصا وقتلت طيارا آخرا خارج القواعد الجوية.

مواطنون أفغان ينتظرون عبور الحدود إلى باكستان بعد تقدم حركة طالبان واستيلائها على ولايات أفغانية

مواطنون أفغان ينتظرون عبور الحدود إلى باكستان بعد تقدم حركة طالبان واستيلائها على ولايات أفغانية (7/8/2021)

دعت السفارة الأمريكية في أفغانستان، السبت (7 أغسطس/ آب) جميع المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد "فورا". ودعت السفارة جميع المواطنين إلى المغادرة على متن أي رحلات تجارية متاحة، مضيفة أنها ستوفر قروضا للأشخاص الذين ليس بإمكانهم تحمل ثمن تذكرة الطيران.

مختارات

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجوم وقع بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني وسط العاصمة كابول. هذا في وقت استبعد المبعوث الأمريكي لأفغانستان توصل الحكومة الأفغانية وطالبان إلى تسوية سياسية قريباً.

مع اقتراب انسحاب آخر القوات الأجنبية من أفغانستان يبدو الخبراء حاسمين في استنتاجاتهم حول أسباب "الإخفاق" الأمريكي بعد 20 عاما من القتال، مشيرين إلى أكاذيب وغرور الجنرالات والاستراتيجيات قصيرة المدى والأهداف غير الواقعية.

بعد تقدم حركة طالبان في أفغانستان، وصفت سياسية معنية بشؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر بألمانيا السحب السريع للقوات من أفغانستان بأنه "خطـأ كبير"، وطالبت الاتحاد الأوروبي بدعم الأفغان بمساعدات تنموية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت في نيسان/أبريل موظفي السفارة في كابول إلى المغادرة إذا كان بإمكانهم أداء عملهم من مكان آخر.

وتعود تلك التحذيرات إلى مخاوف تتعلق بـ "الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف والصراع المسلح وكوفيد 19"، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الأمريكي. كما أدانت السفارة أيضا "الهجمات العنيفة الجديدة ضد المدن الأفغانية" من جانب طالبان.

الاستيلاء على معقل عبدالرشيد دوستم

وسيطرت حركة طالبان السبت على مدينة شبرغان، ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان في 24 ساعة ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في أيار/مايو، بينما تحاول القوات الحكومية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

وقال نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا لوكالة فرانس برس "للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرغان"، موضحا أن القوات الحكومية والمسؤولين "فروا باتجاه المطار".

وجوزجان هي معقل أمير الحرب السابق الماريشال عبد الرشيد دوستم الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا. وهو معروف بتبديل ولاءاته ووحشيته.

وإذا بقي معقله في أيدي طالبان، فسيشكل ذلك نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين.

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ارتفاع كبير في أعداد الأفغان الفارين من بلادهم مع زيادة سيطرة طالبان

وسيطرت طالبان على أجزاء واسعة من الأرياف في أفغانستان منذ شنت سلسلة هجمات في أيار/مايو تزامنت مع بدء آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية. والجمعة سقطت مدينة زرنج في نيمروز (جنوب) بأيدي طالبان "من دون قتال"، وفق نائب حاكم الولاية، وكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.

طالبان تستهدف قتل الطيارين الحربيين

وقال مسؤولون أفغان إن طيارا في سلاح الجو الأفغاني قُتل السبت في أحد أحياء كابول في تفجير أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه. وقال المسؤولون إن القنبلة التي أودت بحياة الطيار حميد الله عظيمي تم تثبيتها في سيارة انفجرت وهو يستقلها. وأضافوا أن خمسة مدنيين أصيبوا في الانفجار.

وقال قائد سلاح الجو الأفغاني عبد الفتاح إسحقزاي لرويترز إن عظيمي كان مدربا على قيادة طائرات الهليكوبتر الأمريكية يو.إتش60 بلاك هوك وكان يعمل في سلاح الجو الأفغاني منذ ما يقرب من أربع سنوات. وأضاف إسحقزاي أن عظيمي انتقل إلى كابول مع أسرته قبل عام تفاديا لتهديدات أمنية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إن طالبان نفذت الهجوم.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى حملة لطالبان لاغتيال الطيارين خارج القواعد الجوية ويقول مسؤولون إن الحملة أودت بحياة سبعة طيارين على الأقل قبل انفجار اليوم السبت.

وأكدت طالبان حملة "استهداف وتصفية" الطيارين الحربيين الذين تلقوا تدريبا أمريكيا.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون وأفغان أن استهداف الطيارين من جانب طالبان عمل مدبر يستهدف القضاء على الطيارين الحربيين الأفغان الذين دربتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

ف.ي/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز، )

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مسائيةDW: الانسحاب الأمريكي.. هل سهّل سيطرة طالبان على أفغانستان؟

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