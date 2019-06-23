أفضل 50 مطعم في العالم .. ليس من ضمنها مطاعم عربية

تختص مجلة "ميشلان" بتصنيف المطاعم حول العالم، وتوزع في كل عام جوائزها على أفضل 50 مطعماً في العالم. في المركز الأول جاء هذا العام المطعم الفرنسي "ميرازور" بمدينة مينتون جنوب شرق فرنسا، الموجودة بالقرب من الحدود الفرنسية الإيطالية. ويدير المطعم الطاهي الأرجنتيني الحاصل على ثلاثة نجوم من ميشلان مارو كولاجركو، والذي يقوم بزراعة مكونات الأطباق في حديقته الخاصة.
وشكر كولاجوركو جميع العاملين معه قائلاً: "نشكر من دعمنا على مدار 13 عاماً". وكان كولاجوركو قد أسس المطعم عام 2006 بعد انتقاله للعيش في فرنسا والعمل كطباخ محترف بها، ليحصل على النجمة الأولى له بعد عام واحد فقد من افتتاحه. ثم حصل على النجمة الثانية عام 2012، وبدأ نجم المطعم في السطوع وتحقيق شهرة كبيرة.
كما حصل المطعم الدنماركي "نوما" على المركز الثاني، وحقق المطعم الإسباني "أسادور اتكسباري" المركز الثالث، بينما ذهب المركز الرابع لمطعم "جاجان" الهندي في مدينة بانكوك التايلاندية، وكان المركز الخامس من نصيب المطعم الدنماركي "غرانيوم".
ويتم اختيار المطاعم الفائزة كل عام من خلال استطلاع للرأي يشارك به ألف طباخ وناقد طعام وصاحب مطعم وغيرهم من العاملين في مجال المطاعم حول العالم. وبالرغم من انتقاد البعض لطريقة اختيار المطاعم الفائزة في التصنيف، خاصة من قبل الفرنسيين الذين يرون أن المعايير غير واضحة، يحظى التصنيف باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام.
جدير بالذكر أن إسبانيا هي أكثر الدول الفائزة بالمركز الأول كأفضل مطعم في العالم، حيث حصلت عليه سبع مرات منذ إطلاق الجائزة في عام 2002.
ولم يتم إدراج أي مطعم عربي ضمن أفضل خمسين مطعماً في حفل هذا العام.
د.ب/ ي.أ
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