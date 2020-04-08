 أفضل الطرق للتخلص من الأجسام الدخيلة على العين! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.05.2020

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منوعات

أفضل الطرق للتخلص من الأجسام الدخيلة على العين!

بشكل تلقائي نلجأ للحكة عندما يتسلل جسم طفيلي إلى أعيننا، لكن الأطباء يحذرون أن ذلك أسوأ شيء يمكننا القيام به. فماذا يجب علينا فعله للتخلص من الطفيليات وما ينتج عنها؟

Symbolbild Frau Trauer (Colourbox/yanlev)

من منّا لم يواجه يوما تسلل حشرات إلى العين أثناء الحركة أو الجري في الهواء الطلق أو غير ذلك. بل وقد تقوم هذه الحشرة بلدغ العين ما قد يتسبب في التهاب وتورم شديد في منطقة الجفون والمنطقة المحيطة بالعين على العموم.

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ولا يقتصر ذلك على الحشرات فقط، بل يمكن للغبار أيضا التسبب في مضاعفات خطيرة.

وينقل موقع "فيت فور فان" الألماني الذي يعنى بقضايا الصحة عن رابطة أطباء العيون الألمان أنسب الطرق للتخلص من الأجسام الدخيلة على العين.

وحسب الأطباء فإن العين تقوم بحماية ذاتية عبر إفراز الدموع حتى تتخلص من الطفيليات. ولهذا ينصح بترميش العيون عن وعي وبقوة.  

كما يمكن رفع الجفن الأعلى من العين وجره نحو الجفن الأسفل، حتى تتمكن الأخيرة من مشط الطفيليات من أختها العليا، كما يقول الأطباء. ويبقى الماء الوسيلة المثلى للتخلص من هذه المشكلة وذلك بغسل العين.

لكن الخطأ الأكبر الذي يمكن للإنسان القيام به، ويقع فيه الأطفال دائما هو حك منطقة العين، لماذا؟ لأن الحكة تقوم بنشر البكتيريا المتواجدة داخل هذه الأجسام الطفيلية داخل منطقة العين بأكملها ما يزيد المشكلة تعقيداً.

وفي حال لم ننجح في استخراج هذه الطفيليات فيجب زيارة الطبيب المختص، فهو سيقوم بذلك على أكمل وجه. وإلى غاية الوصول إلى الطبيب لا بد من تغطية العين لحمايتها من جراثيم جديدة لكونها في وضع لا يسمح لها بمقاومة الجراثيم على أحسن وجه.

و.ب/ ع.خ

 

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    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    كوكب الحشرات

    من الفراشات الجميلة إلى البعوض المُزعج، تعتبر الحشرات من بين الكائنات الحية الأكثر ثراء بالأنواع على الأرض، فهناك ما يقرب من مليون نوع. إلاّ أنه في بعض مناطق العالم، وبحسب تقرير صادر عن المجلس العالمي للتنوع البيولوجي (IPBES)، فإن أكثر من 40 في المئة من أنواع الحشرات مهددة بالانقراض.

  • Eine Frau bestäubt mit Hilfe eines kleinen Pinsels eine Apfelblüte per Hand

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    التلقيح

    يتم تلقيح المحاصيل مثل القمح والأرز عن طريق الرياح، وتحتاج الكثير من المحاصيل الأخرى إلى الحشرات. وتساعد الحشرات سنوياً في إنتاج طعام تصل قيمته إلى حوالي 235 مليار دولار. أما في الصين، تحتاج بعض أشجار الفاكهة إلى التلقيح عن طريق اليد لأن النحل مفقود، وهو ما يؤدي إلى الزيادة في تكلفة الطعام بشكل كبير للغاية.

  • Ein Mann erntet Kaffee

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    أطباق فارغة

    قد يتسبب اختفاء المُلقحات إلى تناقص وحتى فقدان عدة أطعمة بما في ذلك الفواكه والخضروات، فضلاً عن الشوكولاتة والقهوة. وتساعد المُلقحات كذلك في الحصول على الألياف، التي يتم استعمالها لصنع الملابس.

  • Ein Mistkäfer rollt eine Dungkugel

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    جمع قمامة

    تساعد الكثير من الحشرات، مثل الخنفساء (الصورة) في تحطيم النباتات الميتة والبراز، والتي كانت ستبقى في الطبيعة وتتعفن. أما من دون حشرات، فإن الرائحة الكريهة ستكون أكثر شدة كما أن النظافة ستعاني.

  • Ein Vogel frisst einen Schmetterling

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    طعام للكائنات الأخرى

    تعتبر الحشرات مصدر الغذاء الرئيسي للعديد من الحيوانات والمخلوقات الأخرى من بينها البرمائيات والزواحف والثدييات والطيور. ففي حال انخفاض عدد الحشرات ستتأثر هذه الكائنات. ويرى علماء الطيور وجود رابط بين انخفاض الطيور بشكل حاد في المملكة المتحدة والعدد المتناقص من الحشرات.

  • Ein Maiszünsler auf einer Maispflanze

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    صعوبة التكيف ..

    تغير المناخ يؤثر بدرجة أولى على الحشرات بطيئة التكيف مثل النحل، والتي يسبب لها ارتفاع درجة الحرارة المشاكل. أما الحشرات التي تعتبر ضارة، فإنها تستمر في الانتشار مثل حفار الذرة الأوروبي (الصورة). وتستطيع هذه الحشرة تدمير جميع محاصيل الذرة. لذلك، يتم استخدام المزيد من المبيدات الحشرية، والتي قد تضر أيضاً بالحشرات المُلقِحة.

  • Ein Mann läuft durch ein Feld mit Soja-Monokultur

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    أضرار المبيدات

    تُعد الزراعة بكثافة من بين الأسباب الرئيسية لموت الحشرات في القارة الأوروبية، حيث تتسبب الأسمدة والمبيدات الحشرية في مشاكل للحيوانات على غرار ما يحدث في الزراعة الأحادية أي زراعة محصول واحد على مساحة كبيرة. أما نتيجة ذلك، فهي فقدان الحشرات للمزيد من الأماكن.

  • Ein Insektenhotel

    الحشرات.. أهمية بيئية واقتصادية تواجه شبح الانقراض!

    منزل للحشرات

    يرى خبراء أن الزراعة الصديقة للحشرات، والتي تستعمل عدداً أقل من المبيدات الحشرية ستساعد على زيادة عدد الحشرات. كما أن وضع المزيد من الزهور في الحدائق والمدن سيوفر الغذاء للنحل والفراشات. وتقدم منازل الحشرات (الصورة) مكاناً حياً للنحل البري. إعداد: جينيفر كولين/ر.م


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