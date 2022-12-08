أفضل الأطعمة الصحية لتقليل خطر الإصابة بالجلطات

يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، ويعد أحد أكثر المضاعفات الصحية شيوعا بعد سن معينة، والذي بدوره يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن من الممكن التحكم في ضغط الدم باتباع نظام غذائي سليم واتباع أسلوب حياة صحي.

وقد أظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة في النظام الغذائي إلى فوائد صحية طويلة الأجل.

زيت الزيتون

وفقاً لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن زيت الزيتون يعتبر من الدهون الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

السبانخ

السبانخ كخضروات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في خفض ضغط الدم.

الطماطم

غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين. ووفقا للدراسات، يمكن أن تقلل الطماطم (البندورة) من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة.

البازلاء

البازلاء غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين صحة القلب، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك.

الجوز والمكسرات

تعتبر المكسرات بشكل عام والجوز خصوصا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، إذا تم تناولها باعتدال.

الثوم

يمكن للثوم أيضاً أن يخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا يحققون السيطرة الكافية على ضغط الدم بالأدوية. إذ أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. ويمكن الحصول على مركب الأليسين عند سحق الثوم أو تقطيعه. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.

أطعمة لخفض ارتفاع ضغط الدم

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو من المعادن الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في تنظيم ارتفاع ضغط الدم، إذ يقلل البوتاسيوم من آثار الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويقلل التوتر في جدران الأوعية الدموية.

الكيوي

يساهم تناول الكيوي بانتظام لمدة شهرين بخفض ضغط الدم بسبب احتوائه على فيتامين سي.

الشمندر

وفقًا لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن شرب حوالي نصف لتر من عصير الشمندر يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5 ملم زئبقي لمدة 24 ساعة. بحسب ما نشره موقع (كرايستسايتونغ. د ي) الألماني.

ر.ض/ أ.ح