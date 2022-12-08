أفضل الأطعمة الصحية لتقليل خطر الإصابة بالجلطات

يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، ويعد أحد أكثر المضاعفات الصحية شيوعا بعد سن معينة، والذي بدوره يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ولكن من الممكن التحكم في ضغط الدم باتباع نظام غذائي سليم واتباع أسلوب حياة صحي.
وقد أظهرت الأبحاث أن بعض الأطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين هذه الأطعمة في النظام الغذائي إلى فوائد صحية طويلة الأجل.
زيت الزيتون
وفقاً لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن زيت الزيتون يعتبر من الدهون الصحية التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع الذي يمثل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.
السبانخ
السبانخ كخضروات منخفضة السعرات الحرارية يمكن أن تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تساعد في خفض ضغط الدم.
الطماطم
غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين. ووفقا للدراسات، يمكن أن تقلل الطماطم (البندورة) من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة.
البازلاء
البازلاء غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين صحة القلب، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والزنك.
الجوز والمكسرات
تعتبر المكسرات بشكل عام والجوز خصوصا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، إذا تم تناولها باعتدال.
الثوم
يمكن للثوم أيضاً أن يخفض ضغط الدم لدى المرضى الذين لا يحققون السيطرة الكافية على ضغط الدم بالأدوية. إذ أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. ويمكن الحصول على مركب الأليسين عند سحق الثوم أو تقطيعه. بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) الأمريكي.
الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو من المعادن الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في تنظيم ارتفاع ضغط الدم، إذ يقلل البوتاسيوم من آثار الصوديوم الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويقلل التوتر في جدران الأوعية الدموية.
الكيوي
يساهم تناول الكيوي بانتظام لمدة شهرين بخفض ضغط الدم بسبب احتوائه على فيتامين سي.
الشمندر
وفقًا لـ "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن شرب حوالي نصف لتر من عصير الشمندر يوميا يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 5 ملم زئبقي لمدة 24 ساعة. بحسب ما نشره موقع (كرايستسايتونغ. د ي) الألماني.
ر.ض/ أ.ح
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الطماطم
فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
المواد الغنية بالألياف
ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الفراولة وأخواتها
هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الخضار خضراء اللّون
بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الحوامض
الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الدواجن عوض الأبقار
بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الجوز
الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الأسماك
تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
عدم الإكثار من الملح
تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح