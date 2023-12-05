أفضل المكسرات لزيادة البروتين في نظامك الغذائي

عندما ترغب بتناول وجبة خفيفة صحية ضمن وجباتك، فإن المكسرات هي الخيار الأفضل. وإذا كنت ترغب في تعزيز استهلاكك للبروتين، فالمكسرات توفر أكبر قدر من البروتين مقابل القيمة الغذائية. إليك أهم أنواعها:

تعد المكسرات مصدرا ممتازا للبروتين النباتي ، والفيتامينات، والمعادن، والألياف. وفقا لدراسة حديثة، فإن إضافة المكسرات إلى نظامك الغذائي من شأنها أن تقدم فوائد متعددة مثل زيادة الشعور بالشبع ودعم إدارة الوزن الصحي. خاصة بالنسبة للأشخاص النشيطين بدنيا أو الذين يعملون على بناء العضلات، فإن البروتينات المستندة على المكسرات يمكن أن تكون إضافة قيمة لنظامهم الغذائي. إذ تظهر الأبحاث أن هذه البروتينات النباتية يمكن أن تحفز تخليق بروتين العضلات للمساعدة في بناء وإصلاح العضلات. بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نت ذات) الأمريكي.

الفول السوداني: يحتوي على حوالي 20.5 غرام من البروتين لكل نصف كوب. ويعد خيارا ممتازا للمكسرات عالية البروتين، كما يعتبر أيضا مصدرا جيدا للمغنيسيوم الذي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

اللوز: يوفر 16.5 غرام من البروتين لكل نصف كوب، كما أنها توفر كمية جيدة من الألياف فيتامين هـ، والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم.

الفستق: بلونه الأخضر الزاهي الجميل وقشوره المقرمشة. يحتوي على 12 غرام من البروتين لكل نصف كوب. بالإضافة إلى كونه مصدرا غنيا بالألياف، الدهون الصحية، الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأنثوسيانين التي تجعله مضادًا قويا للالتهابات.

الكاجو: إلى جانب مذاقه المميز، يوفر حوالي 10 غرام من البروتين لكل نصف كوب. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

الجوز البرازيلي: يوفر 4.75 غرام لكل نصف كوب. وإلى جانب البروتين، يوفر الجوز البرازيلي الدهون الصحية والألياف ومجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة. علاوة على ذلك، يعد الجوز البرازيلي أحد أفضل المصادر الغذائية للسيلينيوم، وهو معدن أساسي يدعم صحة الغدة الدرقية ويحمي الجسم من العدوى.

ر.ض