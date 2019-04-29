"أفريقيا 2"ـ مشروع عملاق لربط أفريقيا بالشبكة العنكبوتية العالمية

مشروع رائد تقوم به شركة فيسبوك بالتعاون مع شركات اتصالات أخرى، حيث تطمح الشركة العملاقة إلى ربط قارة أفريقيا بمزود إنترنت سريع لتمكين انتاج البيانات بسرعات كبيرة وبتكلفة زهيدة. ولغاية الآن فإن القارة الأفريقية ما تزال تواجه العديد من الصعوبات في الربط بالشبكة العنكبوتية، فيما لا تتوفر الخدمة اللاسلكية جميع المناطق.
ماهية المشروع
بحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مشروع "أفريقيا 2 " سيخدم ما مجموعه 16 دولة أفريقية عن طريق كابل بحري ضخم من الألياف الزجاجية سيحيط بالقارة السمراء. ويمكن هذا الكابل من نقل للبيانات بسرعات كبيرة جدا تصل لغاية 180 تيرابايت في الثانية الواحدة. كما سيعمل هذا الكابل البحري على على مضاعفة إجمالي عرض النطاق الترددي المتاح أربع مرات في القارة الأفريقية مع توفير المزيد من الاستقرار والموثوقية، وسيحسن بشكل كبير من جودة الاتصالات داخل القارة ومع دول الجوار، وهو ما سيوفر بنية تحتية أفضل لحوالي 1.3 مليار مواطن أفريقي.
يدعم هذا المشروع شركات اتصال أفريقية محلية بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى مثل China Mobile International وشركة أورانج و فودافون بالإضافة إلى شركة MTN GlobalConnect العالمية، ومن المفترض أن يتم انجاز هذا المشروع في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. ويعد هذا أول كابل بحري في العالم مصمم لخدمة إفريقيا بأكملها، وسيقدم أكثر من السعة الإجمالية لجميع الكابلات البحرية التي تخدم بلدان القارة بشكل منفرد.
(تطوير خدمات فيسبوك في القارة السمراء(أرشيف
ميزات كبيرة
يبلغ طول هذا الكابل 37 ألف كيلومتر، وسيربط البلدان الأفريقية من خلال البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وفي حال انهائه سيكون واحدا من أكبر مشاريع الكوابل البحرية في العالم، وسيربط القارة الأفريقية بأوروبا وبلدان الشرق الأوسط. ويتمتع الكابل بسعة أكبر للألياف، ويتم تقديمه لجميع الشبكات في البلدان التي سينزل فيها. وهذا يعني أنه لا توجد شبكة لديها وصول حصري إلى البيانات. وسيستمر المشغلون في تحديد الأسعار المحلية، لكن المنافسة المتزايدة وتوافر البيانات من شأنها أن تجعل أسعار البيانات تنخفض.
ولا يخلو المشروع من بعض الانتقادات بحسب صحيفة بيلد إذ نقلت خشية البعض من أن يفتح هذا المشروع الباب للحكومات الأفريقية أو شركات اتصالات صينية بالتجسس على بلدان القارة السمراء. الصحيفة الألمانية أكدت أن حوالي نصف إجمالي عرض النطاق الترددي للإنترنت المتاح في جميع أنحاء العالم في الكابلات تحت البحر يتم التحكم فيها الآن من قبل أربع شركات تقنية عملاقة مثل عمالقة تقنية مثل Google و Microsoft و Facebook و Amazon، مما يقلق مسؤولي حماية البيانات.
ع.أ.ج/ ع.ج.م
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
رقص الباليه في كل مكان
"الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
عرائس على دراجات نارية
شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشطرنج
يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
التصوير تحت الماء
المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
نجوم سينما
فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
تسريحة الشعر
يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
قبل الترافع عن القضية
يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
جو الحفلات
بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الأزمة البيئية
قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.
-
"يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء
الشارع مكان لقاء
يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك