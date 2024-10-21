أفريقيا هي الأخرى قلقة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض!

يثير احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية قلق في أفريقيا بشأن مستقبل التعاون بين الطرفين، ما هي أبرز النقاط التي تثير مثل هذا القلق؟

قبل انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الرئاسة وتقدم نائبته كامالا هاريس لمنافسة الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ، كانت أفريقيا منقسمة بين من تفضل رئيسا للولايات المتحدة.

الطالبة الغانية أبيجيل غريفت لا ترغب في فترة ثانية لترامب، قالت لـDW في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي : "الرئيس جو بايدن هو الخيار الأفضل لهذا المنصب"، بعد أن تم إثبات إدانة ترامب بتشويه سمعة الكاتبة في مجلة إ. جين كارول. وأشارت غريفت أيضًا إلى محاكمتي عزل ترامب، اللتين انتهتا بتبرئته، كأسباب تدفعها لتفضيل فترة رئاسية أخرى لبايدن.

أما صامويل أوفوسو، فعلى العكس، سيكون سعيدًا إذا أعيد انتخاب ترامب. قال أوفوسو لـ DW :"بسبب رؤيته لأفريقيا"، مشيرًا إلى أن ترامب ساعد في مشاريع البنية التحتية ودعم العلاقات السياسية بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة خلال فترة رئاسته. ورأى أوفوسو أن بايدن "يركز فقط على أجندة مجتمع الميم"، واصفًا ذلك بأنه "ليس بالأمر الجيد لأفريقيا".

وقد سعت إدارة بايدن إلى تعزيز حقوق الأفراد الذين يُعرّفون بأنفسهم كمثليين أو مزدوجي التوجه الجنسي أو متحولين جنسياً أو غير ذلك في سياساتها للتعاون الاقتصادي والتنمية.

مخاوف من عودة ترامب

يقول إيتسي سيكانكو، أستاذ كبير في جامعة الإعلام والفنون والاتصال في أكرا، لـ DW: "يجب أن يكون لأفريقيا قلق من احتمالية عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة". وفيما يتعلق بالأيديولوجية الأساسية التي تقف وراء سياسات ترامب، قال سيكانكو: "هذا شخص يؤمن بالعزلة في كل النواحي. ينظر إلى الداخل بشكل أكبر". وأوضح أن بايدن يتمتع بنظرة أكثر عالمية، مشيراً إلى أنه يدعم التعاون والشراكة، بينما لا يفضل ترامب التعاون الدولي مع أفريقيا.

كما أشار سيكانكو إلى استخدام ترامب في عام 2018 لغة مهينة لوصف بعض أجزاء أفريقيا عند حديثه ضد الهجرة من تلك الدول، وهو ما تم تداوله على نطاق واسع. وأضاف سيكانكو: "لا يعامل القارة بالاحترام، ويقوض المبادئ الديمقراطية .. فماذا تتوقعون؟" وقال إنه، على عكس أسلافه الأربعة، لم يقم ترامب بزيارة القارة ولو لمرة واحدة خلال فترة رئاسته.

الرئيس جو بايدن سعى إلى تعزيز العلاقات مع أفريقيا بشكل أكبر من ترامب، لماذا؟ صورة من: Kevin Lamarque/REUTERS

التراجع إلى الداخل

يعتقد سيكانكو أن الولايات المتحدة ستنسحب من الشؤون الدولية إذا استعاد ترامب الرئاسة. ووافق بريال سينغ، المحلل من معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا، على هذا الشعور، مشيرًا إلى أنه "إذا فاز ترامب في الانتخابات القادمة، سنشهد نوعًا من العودة إلى تلك الفترة السابقة من السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب، مما يؤدي إلى إضعاف النظام المتعدد الأطراف العالمي".

وأضاف سينغ لـ DW :"لن يكون هذا مفيدًا للعديد منالدول الأفريقيةالتي تعتمد بشكل غير متناسب على عمل هذا النظام". ومع ذلك، يرى المحلل السياسي الجنوب أفريقي دانيال سيلكي أن تركيز واشنطن على الجغرافيا الاستراتيجية والجهود للاستثمار في أجزاء من القارة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في أفريقيا سيستمر، بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصالح الجيوستراتيجية

سيلكي يرى أنه على الرغم من خطاب ترامب الذي يركز على "أمريكا أولاً"، فإن العالم يتطلب من الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات. وأوضح سيلكي أن التأثير المتزايد للصين وروسيا ودول أخرى سيجبر ترامب وإدارته على أن يكونوا أقل عزلة مما يعتقد كثيرون.

وبعد كل شيء، لا يزال لقانون النمو والفرصة الأفريقي (AGOA) — وهو برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في عام 2000 ويتيح للبلدان المؤهلة من أفريقيا الوصول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية — وزن كبير.

تتضمن قائمة منتجات AGOA المواد الخام والأنسجة والملابس. وقد تم تمديد الاتفاق التجاري حتى عام 2025، مما يمنح تخفيف الرسوم الجمركية على الواردات من أكثر من 30 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء. ووفقًا لقاعدة بيانات التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN Comtrade)، كانت الولايات المتحدة هي الوجهة الثانية الأكثر أهمية لصادرات السلع من جنوب أفريقيا في عام 2022 بعد الصين، حيث شكلت حوالي 9 بالمائة.

ومن منظور أمني، جادل سيلكي بأن الولايات المتحدة تظل دعامة أساسية للعديد من الدول في مكافحة التمرد في العديد من البلدان الأفريقية، لا سيما في غرب وشرق أفريقيا. وفقًا لسيلكي، ستستمر المعركة من أجل النفوذ في أفريقيا، وحقوق استغلال المعادن وتوسيع نطاق التكنولوجيا. ويضيف سيلكي: "إذا كان هناك دافع واحد لترامب ليكون أقل انسحابًا (من الاهتمام بالشؤون الدولية) ويتعاون أكثر مع أفريقيا، فهو القوة المتزايدة للصين".

كيف ستكون سياسة كامالا هاريس تجاه أفريقيا في حال فازت بالانتخابات الرئاسية؟ صورة من: NIPAH DENNIS/AFP/Getty Images

متشدد في الهجرة ولكن متساهل في تغير المناخ

تشارلز مارتن - شيلدز، الباحث البارز من المعهد الألماني للتنمية والاستدامة، قال إن القارة الأفريقية ذات أهمية جيوسياسية. ومع ذلك، أضاف أنه من غير المتوقع أن يقوم ترامب بتعزيز سياسته الخارجية والتنموية. وأخبر مارتن - شيلدز DW أنه من المرجح أن يركز ترامب على السياسة المحلية والهجرة، خاصة عند الحدود المكسيكية، ويتجاهل تغير المناخ.

يمكن أن يكون لذلك تأثير أيضًا على الدول الأفريقية. بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في عام 2021، ألغى بايدن القيود المفروضة على دخول مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة التي فرضها ترامب. ووفقًا لمارتن - شيلدز، فإن الإجراءات لمكافحة تغير المناخ هي جزء حالي من استراتيجية البيت الأبيض.

ولأول مرة، وفقًا لمارتن - شيلدز، يتحمل رئيس أمريكي المسؤولية عن حقيقة أن الولايات المتحدة ودولًا قوية أخرى قد انبعث منها ثاني أوكسيد الكربون أكثر بكثير من الدول الأفريقية والدول الاستوائية. ويتفق الخبراء على أن البلدان الفقيرة تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.

أعده للعربية: عباس الخشالي