 أفريقيا: موجة الانقلابات تؤجج مخاوف الحكام المستبدين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.09.2023

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سياسة واقتصاد

أفريقيا: موجة الانقلابات تؤجج مخاوف الحكام المستبدين

لقد بدأ الانقلاب في الغابون يؤتي ثماره؛ إذ أدرك بعض الزعماء أن سلطتهم مهددة فقاموا بتعيين جنرالات جدد لحمايتهم. يحذر الخبراء من أن خطر الانقلابات في أفريقيا لا يزال قائماً، ولكن في مصلحة من يصب في نهاية المطاف؟

السعادة بادية على الوجوه بعد انقلاب الغابون

الغابونيون يحتفلون بالانقلاب الأخير ويأملون في تشكيل حكومة أفضل من حكومة علي بونغو أونديمبا

أدى الانقلاب في الغابون إلى زيادة التوتر في القارة: فقد أظهر استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا أن حكام مستبدين آخرين قد يتم طردهم أيضاً في حال توسعت دائرة الانقلابات في القارة.

مختارات

وبعد أكثر من شهر بقليل من الاستيلاء على السلطة في النيجر، حيث تمت الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم تسبب الانقلاب في الغابون في اضطرابات في المنطقة، وأيضاً في بلدان أخرى.

الاستبداد غير مرغوب فيه

بعد أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في الغابون، أطاح الجنود برئيس الدولة علي بونغو أونديمبا بعد 14 عاماً من توليه السلطة، التي ورثها من والده، عمر بونغو. وحكم عمر بونغو الغابون من عام 1967 حتى وفاته في عام 2009. أدى هذا الاستبداد العائلي إلى سخط أهل البلاد.

بيد أن دولة الغابون ليست حالة فريدة في أفريقيا. وتبين نظرة فاحصة على واقع الكاميرون المجاورة ماهية التأثيرات المحتملة للانقلاب: فبعد ساعات من تعيين العسكر في الغابون رئيساً جديداً للدولة، قام الرئيس بول بيا البالغ من العمر 90 عاماً، والذي يحكم الكاميرون منذ أكثر من 40 عاماً، بتغيير قيادته العسكرية.

إن إيجاد أوجه التشابه بين الغابون والكاميرون أمر "صعب" بالنسبة للمحلل السياسي أليكس غوستاف أزيبازي. ويوضح السبب في حديث مع DW: "الكاميرونيون مثلي يتابعون ما يحدث في الغابون عن كثب، دون الوقوع في أوهام كبيرة". وتابع "نعتقد أن الديمقراطيين الكاميرونيين من جميع المعسكرات سيستجمعون قواهم لمنع الجيش من التدخل في اللعبة السياسية".

وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي يشغل منصبه منذ عام 2003، قد أحال على التقاعد البعص من كبار المسؤولين العسكريين الأسبوع الماضي.

وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، عين عمرو سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو منذ عام 2020، مستشارين أمنيين اثنين لحمايته. وقال الرئيس للصحفيين "صحيح أن الانقلابات التي يقوم بها مسؤولو الأمن الرئاسي أصبحت موضة، بيد أن أي تحرك مشبوه سيقابل بالرد المناسب".

وفي موزمبيق، أدان الرئيس فيليب نيوسي الانقلاب في الغابون، وقال: "لا توجد أسباب تبرر الانقلاب، لأن هناك مشاكل في كل بلد، والانقلابات لا تحل مشاكل التنمية في القارة". وأضاف أن الطريقة التي تمارس بها الديمقراطية في القارة تحتاج إلى مراجعة. ويحكم نيوسي موزمبيق منذ عام 2015. وتستخدم الدولة القمع ضد الاحتجاجات الشعبية.

من جهته يرى سيليستين أودوغو من جامعة أبوجا في نيجيريا أن العودة التدريجية للجيش هي نوع شكل جديد من أشكال الثورة. ويمكن إيقاف ذلك أو السيطرة عليه من خلال الحكم الرشيد وإيفاء الساسة بوعودهم الانتخابية، بحسب أودوغو.

يريد الرئيس الكاميروني بول بيا البقاء في السلطة حتىبعد تجاوزه التسعين

يريد الرئيس الكاميروني بول بيا البقاء في السلطة حتى بعد تجاوزه التسعين

الأسباب: الفقر وغياب الإصلاح

إن ديناميات الانقلابات هي مجال بحث ودراسة جون تشين في "معهد كارنيجي ميلون للأمن والتكنولوجيا" في "جامعة بيتسبرغ". "أفريقيا هي مركز الانقلابات، ولكن لا يوجد حالتان متشابهتان"، كما يقول تشين لـ DW. ويوضح: "يمكننا التمييز بين الانقلابات التي تؤدي إلى تغيير النظام للإطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً، كما رأينا في النيجر. وبين انقلابات يتم فيها استبدال القيادة من أجل الحفاظ على النظام الحاكم، كما كان الحال في تشاد قبل بضع سنوات".

للانقلابات أنواع وأشكال كثيرة، ومن الصعب تحديد أسبابها بوضوح. لكن يمكن القول إن أسباب عودتها للظهور في القارة السمراء هي التأثيرات المحلية والإقليمية مثل الفقر والافتقار إلى الديمقراطية، وتدخل اللاعبين الدوليين مثل روسيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة.

وبحسب تشين، بينما كانت المحاولات الانقلابية قليلة الحدوث في إفريقيا مع مطلع هذه الألفية، فقد قفز العدد إلى أحد عشر محاولة انقلابية في الفترة بين عامي 2020 و2022 فقط، لتصبح 13 انقلابا ومحاولة انقلابية هذا العام عند إضافة النيجر والغابون.

الاستنتاج السياسي مثير للقلق: "أولئك الذين وعدوا بعودة سريعة إلى الحكم الديمقراطي لم يلتزموا بوعودهم"، كما يقول جون تشين. وقدمت مجالس عسكرية في المنطقة وعوداً سياسية تحت ضغط عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى. لكن بعد رفع العقوبات، سحبوا كل شيء ويقول: "لم نشهد عودة ناجحة إلى الديمقراطية في أي من هذه البلدان".

جزء من السكان يؤيد الانقلاب العسكري في النيجر

جزء من السكان يؤيد الانقلاب العسكري في النيجر

صعوبة التنبؤ بالانقلابات

"يجب على مدبري الانقلاب التفكير والعمل بشكل استراتيجي إذا كانوا يريدون الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها"، كما يقول تشين. فالعامل الأهم في حساباتهم هي "ردود الفعل الدولية". ويتابع: "إذا فرضت العقوبات، فسيكون من الصعب البقاء في السلطة". لذلك، فإن استمرار الدبلوماسية النشطة من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي يلعب دوراً مهماً إما في إنهاء الانقلابات، أو على الأرجح، تقصير المدة الزمنية التي تبقى فيها الحكومات الانقلابية في السلطة.

وحسب تشين، لن يكون الانقلاب في الغابون الأخير في القارة. ويوضح: "سنرى حالات انقلاب أخرى في أفريقيا"، مرجحاً أن يكون مدبري الانقلابات على تواصل فيما بينهم.

ويمكن أن يمتد الانقلاب إلى الدول المجاورة أيضاً، لكن لا يوجد دليل على هذه النظرية. "الشيء الذي يميز الانقلابات الناجحة هي عدم توقع حدوثها، كما كان الحال في الغابون"، يختم جون تشين الباحث في "معهد كارنيجي ميلون للأمن والتكنولوجيا" في "جامعة بيتسبرغ" حديثه.

مارتينا شفيكوفسكي/ ع.أ.ج

  • Niger | Wasserversorgung in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    فقر مدقع

    النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم حيث تحتل المرتبة السابعة بين أفقر دول العالم. تعدادها سكانها يبلغ أكثر من 25 مليون نسمة، فيما يقبع قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، بما في أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع.

  • Niger Flüchtlinge auf ihrem Weg in Richtung Norden

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبء اللاجئين

    بسبب النزاعات التي تعصف بدول الساحل الإفريقي، تعاني النيجر من تداعيات الصراعات، ليس فقط في الشق الأمني وإنما أيضا في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وفقا لبيانات الأمم المتحدة، تستضيف النيجر 255 ألف لاجئ فروا من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا، فيما أعادت الجزائر آلاف اللاجئين بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر/ كانون الأول عام 2021.

  • Flüchtlinge im Tschad

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    العيش في كنف المساعدات

    40 بالمئة من ميزانية النيجر تأتي من المساعدات الخارجية. فقد خصصت بروكسل 503 ملايين يورو بين عامي 2021 و2024 لاستخدامها في التعليم والحوكمة والنمو المستدام، مع تخصيص 70 مليون يورو العام الماضي لدعم جيش النيجر. وأعلنت فرنسا عن حزمة مساعدات قيمتها 131.6 مليون دولار للنيجر، فيما قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 233 مليون دولار. وأعلنت ألمانيا في 2021 عن حزمة مساعدات لمدة عامين بقيمة 131 مليون دولار.

  • Niger Uranabbau

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروات طبيعية ضخمة

    تزخر النيجر بثروات طبيعية هائلة في مقدمتها اليورانيوم. تمتلك النيجر سادس أكبر احتياطي من اليورانيوم على مستوى العالم، حيث تعد أوروبا المستفيد الأكبر. إذ تلبي النيجر ربع حاجة بلدان التكتل من اليورانيوم المستخدم لإنتاج الطاقة. ولا تقتصر ثروات النيجر الطبيعية على اليورانيوم بل تزخر أيضا بالذهب، حيث بلغت صادراتها منه 2.7 مليار دولار عام 2021، فضلا عن أنه يوجد بها خام الحديد والقصدير والفوسفات والنفط.

  • Niger Uranabbau in Arlit

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ركيزة اقتصادية

    بفضل ما تمتلكه النيجر من يورانيوم وذهب ونفط، باتت ثرواتها الطبيعية الضخمة ركيزة اقتصاد البلاد، حيث قدرت الحكومة بأنها تشكل نحو 40 في المئة من صادراتها، فيما يساهم قطاع المعادن بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

  • Riesen-Rappenantilope

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    ثروة حيوانية وزراعية

    تمتلك النيجر ثروة حيوانية وزراعية ضخمة. ووفق بيانات البنك الدولي يمثل القطاع الحيواني نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعتمد أكثر من 80 في المئة من سكانها على الزراعة. بيد أن هناك تناقضا في القطاع الزراعي بين شمال وجنوب البلاد. إذ تعاني المناطق الشمالية من جفاف وتصحر فيما تسقط في المناطق الجنوبية أمطار وفيرة.

  • Niger Wahlen Wähler

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    واحة للاستقرار والديمقراطية

    لسنوات طويلة، ظلت النيجر واحة الاستقرار وآخر معاقله في منطقة الساحل، التي تعصف بدولها اضطرابات وأزمات سياسية خانقة. فقبل عامين، شهدت البلاد انتقالا ديمقراطيا ناجحا للسلطة رغم محاولة انقلاب فاشلة حاولت إرباك المشهد الديمقراطي، وهو تطور على عكس ما حصل في دول الجوار، لا سيما مالي وبوركينا فاسو التي شهدت في السنوات الأخيرة أربعة انقلابات.

  • Niger Angriff auf das Hauptquartier von PNDS in Niamey

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    تاريخ حافل بالانقلابات

    ورغم تمتعها بمسار ديمقراطي نسبي، إلا أن تاريخ النيجر حافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960. فقد وقع أول الانقلابات العسكرية عام 1974 حين أطاح الجيش بحكومة تولت زمام الأمور في البلاد منذ الاستقلال. وفي عام 1996 وقع انقلاب آخر قاده الجيش ضد رئيس البلاد مهمان عثمان، بيد أن انقلاب عام 1999 كان الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

  • Niger, Niamey | Kundgebung von Anhänger der Putschisten

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    انقلاب قلب الموازين

    في السادس والعشرين من يوليو / تموز الماضي، أعلنت قوات من الحرس الجمهوري استيلاءها على السلطة واعتقال الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي رفض قبول ذلك. وفي بيان متلفز، أعلن الانقلابيون تشكيل ما يُعرف بـ " المجلس الوطني لحماية الوطن".

  • Niger | General Tchiani übernimmt Macht nach Putsch gegen Präsident Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    عبد الرحمن تياني.. رجل الظل

    بات الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في النيجر بعد الانقلاب. ينحدر الجنرال تياني من قبائل الهوسا التي تشكل غالبية سكان النيجر. انضم إلى الجيش عام 1984 حيث خدم في عدة بعثات للأمم المتحدة في ساحل العاج والكونغو ودارفور بالسودان. شغل منصب قائد الحرس الرئاسي عام 2011. وبحسب السلطات، فإن تياني أحبط عدة محاولات للانقلاب بين عامي 2021 و2022.

  • Niger 's Innenminister Mohamed Bazoum

    بالصور: النيجر.. دولة فقيرة رغم ثرواتها الهائلة

    محمد بازوم.. الرئيس السجين

    ينحدر الرئيس بازوم من أصول عربية، فهو ينتمي إلى قبائل "عرب ديفا" الذين يمثلون نسبة 0.3 بالمئة من السكان. في الثاني من أبريل/ نيسان 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر حيث كان أول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب. وقبل الرئاسة، شغل بازوم مناصب وزراية، فضلا عن دوره في "حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية" الحاكم. ومنذ الانقلاب، بات بازوم معتقلا في قصره. م.ع


مختارات

السودان.. انقلاب عسكري يعصف بالانتقال الديمقراطي

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This video frame grab image obtained by AFP from ORTN - Télé Sahel on July 28, 2023 shows General Abdourahamane Tiani, Niger’s new strongman, speaking on national television and reads a statement as President of the National Council for the Safeguarding of the Fatherland, after the ouster of President-elect Mohamed Bazoum. The chief of the Presidential Guard justifies the coup by evoking the continued deterioration of the security situation in the country, as well as poor economic and social governance. (Photo by ORTN - Télé Sahel / AFP)

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