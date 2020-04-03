 أفريقيا مهددة بالموجة الثانية من كورونا.. فكيف تتصرف؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.12.2020

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سياسة واقتصاد

أفريقيا مهددة بالموجة الثانية من كورونا.. فكيف تتصرف؟

تشير إصابات كورونا الجديدة في أفريقيا إلى موجة ثانية. على عكس أوروبا، فإن مسألة التطعيم لا تلوح في أفق القارة قريباً. فما هو العمل الآن وما الذي تعلمته القارة السمراء من الموجة الأولى؟

Neirobi | Unterricht mit Maske in Nairobi

منذ أسابيع وعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تشهد ارتفاعا في مناطق عديدة من أفريقيا، منها جنوب أفريقيا، نيجيريا، رواندا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. الموجة الثانية، التي وصلت منذ فترة طويلة إلى أجزاء أخرى من العالم ، تجتاح الآن القارة الأفريقية. سجلت إفريقيا أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة منذ أن بدأ الوباء  مع حوالي 59 ألف حالة وفاة.

في مقابلة له مع DW، أعرب آدو محمد، مدير الشؤون الصحية في مجموعة البلدان النامية الثمانية (D8)، عن قلقه من الوضع الحالي: "لقد وصلت الموجة الثانية. يجب على الناس تحمل المسؤولية والالتزام بالإجراءات. لكن الناس يذهبون إلى حفلات الزفاف والفعاليات للكنيسة والمسجد. وهم يتصافحون ولا يلتزمون بالابتعاد الاجتماعي ولا يرتدون الكمامة".

انتشار سريع للعدوى

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، سجلت السلطات الصحية في 47 دولة في إفريقيا ما معدله 46 ألف حالة جديدة أسبوعياً منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بحوالي 29 ألف حالة أسبوعياً بين أوائل سبتمبر/ أيلول وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول. سجلت رواندا عدداً من الإصابات الجديدة تقريباً في ديسمبر/ كانون الأول كما هو الحال منذ بدء الوباء، على الرغم من أن الحانات والنوادي الليلية مغلقة منذ مارس/ آذار.

وفي كينيا، ارتفعت الأرقام مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، وتسجل البلاد الآن أكثر من 20 ألف حالة في الأسبوع. في إجراء سريع ضد هذا الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس، أغلقت الحكومة المدارس ومددت حظر التجول.

ارتفاع وتيرة عدوى فيروس كورونا في إفريقيا

ارتفاع وتيرة عدوى فيروس كورونا في إفريقيا

يبدو أيضًا أن جنوب إفريقيا قد تأثرت بالموجة الثانية: وفقًا لبيانات من جامعة جون هوبكنز، فإن داخل هذا البلد وحده سجلت حوالي ثلث الحالات في القارة السمراء، حيث سجلت جنوب إفريقيا 14 ألف حالة جديدة يوميًا في ذروتها في يوليو/تموز. بعد انخفاض في الخريف وصل عدد الإصابات الجديدة كل يوم الآن إلى حوالي 8000 مرة أخرى. قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويليني مخيزي، إن نسبة النتائج الإيجابية في العدد الإجمالي لجميع اختبارات كورونا قد ارتفعت إلى 21 بالمائة.

طفرة كورونا في جنوب أفريقيا

حسب فولفغانغ برايزر، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة ستيلينبوش، فإن توقيت الموجة الثانية التي تضرب جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، شكل مفاجأة. لأنه يقع حالياً في منتصف الصيف في نصف الكرة الجنوبي. وأضاف عالم الفيروسات الألماني في مقابلة مع DW: "كنت آمل أن ننجو من ذلك حتى الخريف، في أبريل/ نيسان، عندما يصبح الجو أكثر برودة". وذكر أن أحد أسباب الزيادة في أعداد الإصابات بكورونا قد يكون نوعاً جديداً من الفيروس الذي انتشر على نطاق واسع في البلاد منذ وقت قريب. يمكن أن يكون الفيروس المتحور أكثر عدوى وانتشاراً، كما يقول برايزر، الذي ساعد في تحقيق اكتشاف هذه الطفرة.

فولفغانغ برايزر، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة ستيلينبوش

فولفغانغ برايزر، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة ستيلينبوش

 

ومن أجل الحد من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، أوقفت عدة دول الحركة الجوية من وإلى جنوب أفريقيا، بما في ذلك ألمانيا. استجابت حكومة جنوب أفريقيا أيضاً وصعدت من إجراءات مكافحة تفشي كورونا داخل البلاد، ومن بينها إغلاق الشواطئ العامة في البلاد وتقييد مبيعات الكحول.

مختارات

صحيح أن وباء كورونا يضرب أوروبا والقارة الأمريكية بشكل حاد، حيث ارتفعت الوفيات مجدداً، إلا أن المخاوف تسير باتجاه أفريقيا بسبب نقص الاستعداد هناك. وحذر أمين عام الأمم المتحدة من أن "الأسوأ لم يأت بعد".

وداعا لأيام القروض الصينية الكبرى، فقد كشف تفشي فيروس كورونا بشكل جائحة عن تصدعات في ديناميكية العلاقات الصينية الأفريقية. علاقات بكين بالشركاء الأفارقة تتغير، كما يؤكد خبراء.

لكن لاوال حبيب، خبير اقتصادي من نيجيريا، يؤكد أن عمليات الإغلاق الأكثر صرامة ليست استراتيجية طويلة الأجل لاحتواء الفيروس في أفريقيا. وقال حبيب في مقابلة مع DW: "الطبيعة الهشة للاقتصاد الأفريقي لا يمكن أن تتكيف مع موجة ثانية من العزلة الكاملة". لا تزال آثار الإغلاق الأول محسوسة. "الإغلاق الجديد لن يفيد بأي شيء، بل سيؤدي إلى تفاقم مشكلة الفقر والبطالة." بدلاً من ذلك، يجب على الحكومات الاعتماد على الدراسة من خلال الإنترنت وكذلك العمل من المنزل لاحتواء الوباء، كما يقول حبيب.

لايزال من الصعب تقييم مدى انتشار الفيروس التاجي في القارة. لأنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال عدد اختبارات الكشف عن الفيروس في إفريقيا منخفضاً مقارنة بمناطق أخرى من العالم. تشكل جنوب أفريقيا والمغرب وإثيوبيا ومصر وكينيا ونيجيريا والكاميرون ورواندا وأوغندا وغانا وحدها حوالي 70 بالمائة من إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها - في إجمالي 54 دولة في القارة. وتعمل مبادرة الشراكة PACT من أجل تسريع اختبارات كورونا حالياً و شراء 11 مليون اختبار سريع للبلدان الأفريقية.

تعاني القارة السمراء من قلة اختبارات الكشف عن الفيروس

تعاني القارة السمراء من قلة اختبارات الكشف عن الفيروس

كما أن الخبراء يعتقدون أن الأمر قد يستغرق شهوراً قبل أن يتوفر اللقاح في كل مكان في القارة الأفريقية. كما أشار جون نكينجاسونج، رئيس الوكالة الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن بدء التطعيم الجماعي في أفريقيا لا يتوقع أن يبدأ حتى منتصف عام 2021.

دروس الموجة الأولى

يقول فولفغانغ برايزر إن الأمر الأكثر أهمية الآن هو محاربة الموجة الثانية بكل الوسائل المتاحة، إذ يعتقد أن جنوب أفريقيا تعلمت من الموجة الأولى من الفيروس. "فقد زودت البلاد بمضخات الأكسجين. كما تم تشخيص مرضى السكري، الذين لم يكن الكثير منهم معروفين ومهددين بشكل خاص. وآمل أن تؤدي هذه الهياكل التي تم إنشاؤها حديثاً في النظام الصحي إلى تحسن على المدى الطويل".

كما أثبتت جنوب أفريقيا قدرتها على التعامل مع حالات الكوارث ويذكر منها: "تصنيف المرضى حسب درجة الخطورة وتقديم العلاج الأمثل لكل حالة، ليس بالأمر غير المعتاد هنا. يتم تنفيذ هذا بشكل روتيني في العديد من البلدان الفقيرة. وهذا هو السبب في أن مثل هذه الدولة تواجه صعوبة أقل في التعامل أثناء مثل هذه الأزمات، حسب برايزر.

ما يجب القيام به الآن هو ما تعلمناه في عام 2020، يقول عالم الفيروسات: "ارتدِ قناعاً، وحافظ على مسافة الأمان، وعلى قواعد التباعد الاجتماعي قدر الإمكان."

ويعتمد عالم الفيروسات أيضاً على التأثير الرادع من عواقب الفيروس، في وقت لم تعد النداءات الإيجابية قوية بما يكفي. "ربما عليك أن ُتظهر الآن ما يلي: تم الاحتفال بالحفلة في مكان ما والآن مات الجد". يعتقد برايزر أن الإغلاق الثاني الكامل لم يعد يطاق. الآن يتعين على الجميع تحمل المسؤولية عن نفسه وأسرته حتى يتمكن من خفض منحنى العدوى مرة ثانية.

سيليا فروليش / إ.م

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


 

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