 أفريقيا في المقدمة.. أرقام صادمة حول عمالة الأطفال! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.06.2023

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منوعات

أفريقيا في المقدمة.. أرقام صادمة حول عمالة الأطفال!

يمارس الأطفال في جميع أنحاء العالم أعمالا بأشكال مختلفة بأجر وبدون أجر. وكشفت آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد انتشار عمالة الأطفال في العالم خلال السنوات الماضية. فكيف يمكن مكافحة هذه الظاهرة المقلقة عالميا؟

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد انتشار عمالة الأطفال في العالم خلال السنوات الماضية.

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد انتشار عمالة الأطفال في العالم خلال السنوات الماضية.

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة تزايد انتشار عمالة الأطفال في العالم خلال السنوات القليلة الماضية. ففي في بداية عام 2020، شارك طفل واحد من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم - بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و 97 مليون فتى، نقلا عن موقع الأمم المتحدة بالعربي.

ويمارس الأطفال في جميع أنحاء العالم أعمالا بأشكال مختلفة بأجر وبدون أجر. وحسب الأمم المتحدة فإن تلك الأعمال تصنف ضمن عِمالة الأطفال إذا كانوا "أصغر وأضعف من أن يمارسوا تلك الأعمال، أو عندما يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر".

وكشفت منظمة العمل الدولية واليونيسيف أنه رغم إحراز تقدم كبير في الحد من عمالة الأطفال في العقدين الماضيين من 16 بالمائة إلى 9.6 بالمائة، إلا أن الرغم يبقى مع ذلك كبيرا. وفي البدان الأقل نموا؛ يلتحق طفل واحد من بين أربعة أطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين سني 5 و17 سنة) في أعمال تعتبر مضرة بصحتهم ونموهم.

مختارات

وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى فيما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل.

وتشير الإحصاءات إلى أن عمالة الأطفال لا تقتصر على البلدان الفقيرة، بل تشمل أيضا البلدان المتوسطة الدخل. ويمارس في تلك البلدان 84 مليون طفل (يمثلون 56 بالمائة من جميع الأطفال العاملين) أعمالا متنوعة لا تتناسب مع أعمارهم، يضيف موقع الأمم المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إن الهدف من اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يُحتفل به في 12 حزيران/ يونيو، إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضدا على عمل الأطفال. وتوكيدا على الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.

 وتسعى المؤسسة الأممية من خلال شعار هذه السنة "تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. إنهاء عمل الأطفال"، إلى توعية المجتمع الدولي بضرورة القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم.

ع.ع / أ.ح

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    موقع المصنع

    مر عام على مقتل 1100 عامل في مصنع النسيج، الذي انهار في الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل 2013، ومازال أهل الضحايا يبحثون عن تعويض.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    تعب وغضب

    يأتي ذوي الضحايا يومياً إلى مكان الحادث، مطالبين بتعويض مناسب من الشركة المسؤولة عن المصنع لفقدانهم بناتهم وأبنائهم.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    بقايا مأساة

    في لحظة انهيار المبنى المتعدد الطوابق والذي يحتوي مصنعاً وسوقاً، كان في داخله أكثر من 3000 آلاف شخص. بعد شهر أوقف عمال الإنقاذ البحث عن ناجين من انهيار المبنى.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    بقايا مصنع

    بين الأنقاض يمكن رؤية النسيج، الملابس، وحتى عظام تعود لعمال قضوا نحبهم في الانهيار.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    للبيع

    بقايا المصنع أو بقايا سيارات كانت في موقف المبنى، وأشياء أخرى، تعرض للبيع.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    تحذير مسبق

    قبل يوم من انهيار المبنى قرر أصحاب المحال إخلاء بضاعتهم، بعد ملاحظتهم شقوقاً في جدران المبنى. لكن أصحاب المصنع اجبروا عماله على العمل في يوم انهياره.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    مطالبة بالمحاسبة

    سُلطت الأنظار دولياً ومحلياً على ساحة الأسواق في منطقة سابهار بالعاصمة داكا، وهي الساحة التي يقع فيها أغلب مصانع النسيج في العاصمة.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    تسعة الاف يورو تعويض

    بقيت ريحانا اختار ثمانية ساعات تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى. وفقدت ساقها اليسرى نتيجة الحادث، وعوضت نتيجة ذلك بتسعة ألاف يورو.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    مورد محلي

    خمسة آلاف مصنع للنسيج في بنغلادش، تشغل أربعة ملايين عامل، أغلبهم من النساء.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    سلامة العاملين

    الاتفاق الدولي ACCORD يطالب بتشديد شروط السلامة للمصانع المنتجة للنسيج، مثل سلامة المباني وإجراءات الحماية من الحريق.

  • Erster Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik in Bangladesch (Bildergalerie)

    استغلال عمال النسيج في بنغلادش

    مطالب برفع الأجور

    يصل معدل الراتب الشهري لعمال هذه المصانع إلى خمسين يورو شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي للعيش في بنغلادش.

    الكاتب: كارمين ماير/ عباس الخشالي


 

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