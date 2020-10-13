أغلى لاعب ألماني يتألق في ليلة الصدمة السويسرية

سويسرا صعقت ألمانيا بهدفين في الشوط الأول من اللقاء الذي جمعهما بدون جمهور على استاد مدينة كولونيا الألمانية، مقابل هدف للمانشافت، قبل أن يقدم الألمان أداء أفضل في الشوط الثاني وينقذ نجوم خط الهجوم الموقف.
خط الهجوم الذي تكوّن من لاعبي تشيلسي تيمو فيرنر وكاي هافرتس، ولاعب بايرن سيرج غنابري، كان القوة الضاربة في المنتخب. وأكثرهم تألقا كان كاي هافرتس.
21 عاماً والتألق قادم
ابن الحادية والعشرين يلعب مباراته العاشرة مع المنتخب الأول. هذه المرة دفع به مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف كأساسي، ولم يخيب الآمال.
الدقيقة الثامنة والعشرون: ألمانيا تتأخر بهدفين، والكل محبط. هافرتس يختطف الكرة من الخصم، يمررها لفيرنر، والأخير يسددها بيسراه، وهدف التقاط الأنفاس للألمان.
ثم جاء الشوط الثاني، وفي الدقيقة 49، تسديدة لهافرتس كادت أن تكون هدفاً محققاً، لولا القائم الأيسر للحارس السويسري. بعدها بست دقائق، وبمجهود فردي يوقع هافرتس على هدف رائع للألمان.
هدف وتمريرة حاسمة وتسديدة ارتدت من القائم، حصيلة مجهود كبير، تخللته عدة التحامات ثنائية مع السويسريين كانت الغلبة فيها لهافرتس، بقامته الطويلة (189 سم) وسرعته.
أغلى لاعب ألماني في التاريخ، الذي انتقل لتشيلسي هذا الموسم مقابل حوالي 100 مليون يورو، خرج في الدقيقة 77، تاركاً مكانه لدراكسلر. ولكن تألقه في هذا اللقاء سيجبر المدرب لوف على التفكير مرتين وثلاث قبل وضعه على دكة الاحتياط.
الدفاع سبب الصداع
المباراة التي أرادها نجم ريال مدريد والمنتخب الألماني، توني كروس، لتكون احتفالية جميلة لأنه يلعب لقاءه المئة مع المانشافت، كان يمكن أن تكون كذلك، وكان بوسع الألمان استغلال هذا التألق لخط الهجوم وتحقيق نتيجة أفضل أمام سويسرا، التي لم يفوزوا عليها في مباراة رسمية منذ مونديال 1966.
لكن خط دفاع المانشافت كان مخيبا، وحتى أداء الحارس نوير لم يكن على المستوى.
والبعض حمّل المدرب لوف مسؤولية ذلك لأنهم اعتمد خطة أربعة-أربعة-اثنين. أي أربعة لاعبين في الدفاع بدلاً من ثلاثة.
هذه الخطة اعتبرها لوتر ماتيوس، القائد الأسبق للمنتخب الألماني والمحلل الرياضي الحالي، تجريبية: "لوف أراد تجريب خطة جديدة واعتمد على خط دفاع من أربعة لاعبين" وهذا كان مرهقاً لهم. ومرهقاً للظهيرين. "يجب إنهاء ذلك"، يطالب ماتيوس.
عموما يبدو يواخيم لوف في وضع حرج، بعد ثلاث تعادلات في دوري الأمم مقابل نصر وحيد على أوكرانيا. ولو استمر مسلسل نزيف النقاط للمانشافت فقد يفقد لوف ثقة اتحاد الكرة الألماني.
ف.ي
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م