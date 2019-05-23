 أغلى دواء في العالم .. بسعر يفوق المليوني دولار! | عالم المنوعات | DW | 26.05.2019

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منوعات

أغلى دواء في العالم .. بسعر يفوق المليوني دولار!

منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإدراج أغلى دواء في العالم ضمن الأدوية المسموح باستخدامها. ويعالج هذا الدواء، الذي يفوق سعره المليوني دولار، مرضاً مستعصياً ونادراً.

Novartis, Medikament Zolgensma - gegen Spinale Muskelatrophie | EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/Novartis)

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أول أمس الجمعة على ترخيص لعلاج طورته شركة "نوفارتيس" العالمية للأدوية، يعتبر الأغلى على مستوى العالم. ويقدّر سعر العلاج الجيني لمرضى الضمور العضلي الشوكي، والذي يحمل اسم "زولغينسما"، بـ2.1 مليون دولار.

ويُستخدم هذا العلاج لمرة واحدة فقط لدى مرضى الضمور العضلي الشوكي، وهو السبب الوراثي الرئيسي لوفيات المواليد ويصاب به واحد من 11 ألف طفل مولود حديثاً.

وكانت شركة "نوفارتيس" قد أعلنت في وقت سابق أنها قد تسعّر هذا العلاج بين ومليون نصف المليون وخمسة ملايين دولار. لكنها عادت مؤخراً وقالت إنها ستحدد سعره بـ2.1 مليون دولار، موزعة على خمس سنوات، بواقع 425 ألف دولار سنوياً.

مختارات

يباع سنوياً ما يصل قيمته إلى 85 مليار دولار من الأدوية مغشوشة في كافة أنحاء العالم. ما يثير القلق هو النسبة المرتفعة التي نالتها أسواق العالم الثالث. مؤتمر دولي في الإمارات يدق ناقوس الخطر عن "الجريمة المنظمة". (24.04.2019)

لماذا أصبح سم العقرب مادة مطلوبة في مجال الأبحاث الطبية؟ يمكن لسم العقارب أن يكون مميتا في بعض الأحيان، لكن يمكنه أن يكون دواءً يدر دخلا بملايين الدولارات وأن ينقذ آلاف المرضى. (02.03.2019)

الجدير بالذكر أن هذا الدواء يشكل ثورة في عالم الأدوية، إذ يفتح المجال أمام إنتاج أدوية تعالج الأمراض المستعصية في جرعة واحدة فقط، ولكنها عادة ما ستكون باهظة الثمن.

وفي تبريرها لسعر "زولغينسما"، قالت شركة "نوفارتيس" إن سعر هذا الدواء في المجمل أقل بنسبة 50 في المائة من سعر العلاج التقليدي لمرض الضمور العضلي الشوكي، والذي يستمر نحو سنوات.

من جانبه، قال معهد المراجعات الإكلينيكية والاقتصادية الأمريكي لموقع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية إنه وبعد دراسة النتائج الإكلينيكية ووثيقة الترخيص التي منحتها إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، فإنه يضع "سعر زولغينسما في الحد الأعلى لتقديرات المعهد المبنية على تناسب السعر والقيمة". وكان المعهد في وقت سابق قد قدّر سعر الدواء بنحو مليون ونصف المليون دولار.

يشار إلى أن هناك علاجاً جينياً آخر للضمور العضلي الشوكي هو "سبينرازا"، الذي طورته شركة "بيوجين"، ويكلف 750 ألف دولار في السنة الأولى، ومن ثم 375 ألف دولار كل سنة بعدها.

ي.أ/ ع.خ

  • Friedrich Bayer

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    فريدريش باير

    بالتعاون مع صديقه يوهان فيسكوت، أنشأ فريرديش باير في مدينة فوبرتال مصنعا صغيراً لإنتاج الأصباغ، تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أكبر مصانع الأدوية في العالم.

  • Friedrich Bayer Wohnhaus

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    من غرفة إلى مصنع

    شقة فريدريش باير الصغيرة في فوربرتال تحولت إلى مكتب لإدارة عمله. الصورة تعود إلى منتصف عام 1870. الشقة كانت واقعة بجانب مصنع الأصباغ الصغير.

  • Bayer 1863

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    ثلاثة صباّغين

    وفّر المصنع في سنواته الأولى عملا لثلاثة عمال. توضح الصورة أول عامل في المصنع، هايرنيش ريتر. بعد عشرين عاما عمل 300 شخص في المصنع. واليوم يعمل 110 آلاف موظف وعامل في مصنع باير.

  • Bayer Phenacetin-Betrieb Elberfeld im Jahr 1888.

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    الفيناستين

    صنّع المعمل أول مادة ضد الصداع وهي مادة الفيناستين، والتي كانت تخرج كمنتج ثانوي من صناعة الأصباغ. أسيئ استخدام هذه المادة وتم منع بيعها في السوق الألمانية.

  • Bayer Leverkusen im Jahr vor 1900

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    معمل الاليزارين

    الصورة بالأبيض والأسود. لكن الصورة الطبيعية تشير إلى أول معمل لصناعة مادة الاليزارين ذات الصبغة الحمراء الغامقة. في نهاية القرن التاسع عشر بدأت الشركة تفتح لها فروعا أخرى. وقبل الحرب العالمية الأولى، أصبح للشركة فروع في كل قارات العالم.

  • Bayer Leverkusen Heroin Packung

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    الهيروين المضاد للسعال

    قبل الحرب العالمية الأولى قامت الشركة أيضا بتثبيت براءة اختراع مادة ثنائي أسيتيل المورفين. التي استخدمت حينها كمضاد لارتفاع الحرارة وضغط الدم، وأمراض الرئة، بالإضافة إلى مسكن لآلام جرحى الحرب العالمية. بعد الحرب العالمية الثانية منعت المادة التي تعرف اليوم بالهيروين.

  • Zyklon B Dose

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    تزيكلون بي

    منذ عام 1925 أضحت شركة باير جزءا من معامل IG لصناعة الأصباغ. المنتجة لصناعة مادة تزيلكون بي المبيدة للحشرات. والتي استعملت لقتل سجناء معتقل آوشفيتس السيئ الصيت في بولندا. وفي مصانع باير عام 1944 عمل أكثر من 4300 سجين في مدينة ليفركوزن فقط.

  • Bayer Leverkusen Penicillin Produktion

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    البنسلين المضاد للأوبئة

    بعد التأسيس الجديد للشركة في خمسينات القرن الماضي، بدأت بإنتاج مادة البنسلين المضادة لالتهابات البكتيرية، والتي اكتشفت من قبل الاسكتلندي الكسندر فليمنغ. استخدمت المادة ضد الطاعون والزهري والسل. وأصبحت بذلك متوفرة للعامة بأسعار رخيصة.

  • Bayer Leverkusen Chemiefaser Dralon 1959

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    درالون: "فتاة صغيرة بعينين كبيرتين"

    بعد الحرب العالمية الثانية دخلت شركة باير مجال إنتاج النسيج، لتظهر على صفحات مجلات الأزياء، مثل مجلة "الخيط الفضي" في عام 1959.

  • Bayer Leverkusen Riesen Aspirin-Packung 1999

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    أسبرين .. المادة السحرية

    عندما أقلعت مركبة الفضاء ابولو 11 عام 1969، حمل رواد الفضاء معهم علبة أسبرين المضادة للآلام والصداع. تباع سنويا أكثر من 11 مليار حبة منها في سبعين بلدا.

  • Bayer AG 150-jähriges Bestehen

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    من غرفة في شقة

    في عام 2013 يمر على قصة باير 150 عاما، انتقلت فيها قصة النجاح من غرفة صغيرة إلى شركة ترتبط بها حياة ملايين الأشخاص. يصل دخل الشركة السنوي إلى 40 مليار يورو.

    الكاتب: يوحنا شميلر/ عباس الخشالي


مختارات

شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح  

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