أغلب طالبي اللجوء بألمانيا يدخلون أوروبا بشكل غير قانوني

ذكرت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئينلصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد 12 فبراير/ شباط 2023) أنه لا يوجد أية بصمات في قاعدة بيانات "يوروداك" لنحو 101 ألف طلب لجوء من إجمالي الطلبات التي تم تقديمها للمرة الأولى في ألمانيا العام الماضي والبالغ عددها 151 ألفا و277 طلبا.

يشار إلى أنه عادة ما يتم تسجيل بصمات أصابع طالبي اللجوء بدءا من عمر 14 عاما في قاعدة البيانات الأوروبية "يوروداك" عند عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي. ومن شأن ذلك الحيلولة دون أن يقدم أشخاص طلبات لجوء في أكثر من دولة أوروبية. وعلى الرغم من ذلك تم رصد تقديم طلبات لجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي غير ألمانيا في 35 ألف حالة تقريبا، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا.

ألمانيا: مشكلة إيواء اللاجئين

ووجه وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، يواخيم هيرمان، انتقادا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ظل هذه الأعداد، وقال للصحيفة الألمانية إن دول الدخول والعبور بالاتحاد الأوروبي تجاهلت بشكل سافر واجبها في تسجيل بيانات مهاجرين بدون تأشيرات. وأضاف أن دخول كثير من الأشخاص دون رقابة إلى الاتحاد الأوروبي يمثل أيضا خطرا أمنيا متزايدا، وأشار إلى أن استمرار ذلك "سيضطرنا للحديث عاجلا أو آجلا عن إجراءات وطنية لحماية الحدود".

في سياق متصل، دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لتحسين توزيع اللاجئين الأوكرانيين داخل أوروبا. وقالت لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" "إذا تم رصد حركة أخرى كبيرة للاجئين من أوكرانيا، فيجب توزيع اللاجئين في أوروبا بشكل أفضل". وأكدت أنه يجب تخفيف العبء عن الدول المجاورة لأوكرانيا في شرق أوروبا بصفة خاصة، وقالت: "بولندا استقبلت حتى الآن ما يفوق 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا، واستقبلت إسبانيا 160 ألف لاجئ. لا يمكن أن يبقى الوضع كذلك".

وتعتزم فيزر استقبال مسؤولين من مؤتمر وزراء الداخلية (المحليين للولايات الألمانية) وكذلك من المنظمات المحلية خلال قمة عن اللاجئين بالعاصمة الألمانية برلين يوم الخميس القادم. ومن المقرر أن يتم تناول موضوع الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا خلال هذه القمة أيضا.

ع.ش / ح.ز (د.ب.أ)