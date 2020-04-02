 أغلبهم بإيران- وفاة 20 ألف شخص بفيروس كورونا في الشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2020

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أخبار

أغلبهم بإيران- وفاة 20 ألف شخص بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

كشف استطلاع للرأي تراجعا ملحوظا بنسبة مؤيدي تطعيم كورونا بين الألمان. ويبقى الشرق الأوسط نسبيا بمنأى عن وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 565 ألف إنسان بالعالم. وتقل نسبة الوفيات بالمنطقة عنها في أوروبا والأمريكيتين.

Westjordanland Beit Jala | Coronavirus | Frau mit Mundschutz (picture-alliance/Zuma/M. Bader)

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 565,363 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى ظهر الأحد (12 يوليو/ تموز 2020) بالتوقيت العالمي الموحد.

مختارات

رغم محاولاته تفاديها، إلاّ أن ترامب ارتدى أخيراً كمامة وظهر بها للمرة الأولى أثناء زيارة منشأة طبية، في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة أرقاما قياسية، إذ تجاوز الرقم 60 ألفا لليوم الخامس تواليا، وتتصدر بذلك الأرقام عالميا. (12.07.2020)

تقدم نحو أربعة آلاف متطوع لاختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا. العقار الجديد تطوره شركة ألمانية للأدوية واللقاحات وستجري التجارب على أشخاص من داخل وخارج ألمانيا. حتى الآن تسير الأمور بصورة طبيعية لدى من تلقوا اللقاح. (11.07.2020)

يعاني العالم من نقص في العاملين بمجال التمريض، رغم ذلك أبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلها إزاء قدرة دول الشرق الأوسط على احتواء انتشار وباء كورونا. لكن السعودية تؤكد أن الإصابات لديها قد تصل خلال أسابيع إلى 200 ألف إصابة. (07.04.2020)

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,74 مليون إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّيه. والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 134,815 وفاة من أصل 3,247,782 إصابة. وتليها البرازيل (71469 وفاة) ثم المملكة المتّحدة (44798 وفاة) وإيطاليا (34945 وفاة) والمكسيك (34730 وفاة).

نصف وفيات الشرق في إيران

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 20 ألف شخص في منطقة الشرق الأوسط، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس. وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة ببقية مناطق العالم. وإيران وعدد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة هي الدولة الأكثر تضررا في المنطقة مع 12 ألفا و829 وفاة من أصل 257 ألفا و303 حالات إصابة بحسب أرقام رسمية نشرت الأحد.

والعراق (3055 وفاة و75 ألفا و194 حالة) والسعودية (2181 وفاة و229 ألفا و480 حالة) واليمن (464 وفاة، و1380 حالة) والكويت (386 وفاة و54 ألفا و058 حالة) هي الدول أيضا الأكثر تضررا بوباء كوفيد19 في الشرق الأوسط.

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أعلى حصيلة وفيات بسبب كورونا منذ تفشي الوباء

ومع احتساب عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان، تكون إيران تسجل 153 وفاة لكل مليون نسمة، أي في المرتبة 25 عالميا، وهي أمام الكويت (90) والعراق (76) والسعودية (63). ومتوسط معدل المنطقة 43 وفاة لمليون نسمة بحسب تعداد وكالة فرانس برس فيما يناهز متوسط العالم 70 وفاة لمليون نسمة.

ولا يشكل عدد الوفيات في الشرق الاوسط سوى حوالي 3,5% من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، بعيدا خلف أوروبا (أكثر من الثلث) والولايات المتحدة وكندا (25%) وأميركا اللاتينية والكاريبي (25%).

مزيد من الألمان يرفضون التطعيم

وكشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته جامعة هامبورغ أن استعداد الألمان لأخذ تطعيم مضاد لكورونا، تراجع مؤخرا. وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد استنادا إلى الاستطلاع أن نسبة مؤيدي التطعيم تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 70 إلى 61%.

يذكر أنه لم يتم التوصل إلى مصل مضاد لكورونا حتى الآن. وحسب الاستطلاع، فقد تدنت نسبة الاستعداد لتناول التطعيم، في ألمانيا على نحو خاص في ولاية بافاريا جنوبي البلاد بـ 52%، فيما وصلت هذه النسبة في الشمال إلى مستوى أعلى بصورة ملحوظة بـ 67%.

ص.ش/ ح.ز (أ ف ب، دب أ)

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تحسن جودة الهواء

    في ظل توقف معظم العمليات الصناعية في العالم، بدأت جودة الهواء في التحسن بشكل ملحوظ، فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تراجع نسب تركز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في العالم، وهو غاز سام ينبعث بصورة رئيسية من عوادم السيارات والمصانع، وأحد أكبر مسببات تلوث الهواء في العديد من المدن.

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

    تسببت أزمة كورونا أيضاً في انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء حول العالم. فبفضل توقف النشاط الاقتصادي بشكل كبير في معظم الدول قلت نسبة انبعاث هذا الغاز كما حدث من قبل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي الصين وحدها قل تركز هذا الغاز في الهواء بنسبة 25 بالمئة بحسب ما نقل موقع "Carbon Brief"، إلا أن هذا الانخفاض من المتوقع أن يكون لفترة مؤقتة حتى عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مرة أخرى.

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    عالم جديد للحيوانات في المدن الخاوية

    بينما انعزل البشر في بيوتهم لمحاولة السيطرة على انتشار كورونا، أصبح المجال مفتوحاً أمام بعض الحيوانات لاكتشاف العالم في غيابهم. فقلة الحركة المرورية في الشوارع أنقذت الحيوانات الصغيرة التي بدأت تستيقظ من سباتها الشتوي مثل القنافذ، من الدهس تحت عجلات السيارات. وليس من المستبعد أن البط يتساءل حالياً عن سبب غياب البشر، فنقص فتات الخبز في الحدائق أدى إلى اضطرارها وطيور أخرى للبحث عن الطعام بنفسها.

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    رفع الوعي بشأن تجارة الحيوانات البرية

    يتمنى نشطاء حماية البيئة أن يكون فيروس كورونا سبباً في تقليل تجارة الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم، بعد أن باتت هذه التجارة تهدد العديد من الفصائل بالانقراض. ويرجح علماء أن فيروس كورونا المستجد نشأ في الأصل في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، التي تعد محوراً للتجارة المشروعة وغير المشروعة لهذه الحيوانات على حد سواء.

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    نظافة المياه

    نظافة المياه بعد أيام من إعلان إيطاليا إجراءات الإغلاق التام، انتشرت صور القنوات المائية من مدينة البندقية، حيث ظهرت المياه نقية دون شوائب للمرة الأولى. يرجع السبب في ذلك إلى قلة حركة المراكب السياحية بعد أن توقف تحريكها للرواسب في مياه المدينة. كما أن قلة سفن النقل في البحار أعطى مجالاً للكائنات البحرية مثل الحيتان للعوم بهدوء وبدون إزعاج.

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    زيادة المخلفات البلاستيكية

    لم تكن جميع التغييرات البيئية في الفترة الأخيرة إيجابية، فأحد الآثار السلبية للجائحة زيادة المخلفات البلاستيكية بشكل كبير، بداية من القفازات الطبية ومروراً بالعبوات. يرجع السبب في ذلك إلى اتجاه الناس للوجبات الغذائية المغلفة والمعبأة في الوقت الحالي. حتى المقاهي التي كانت تشجع إحضار الزبائن لأكوابهم توفيراً للأكواب البلاستيكية المضرة بالبيئة أوقفت هذه الخدمة خوفاً من انتشار العدوى.

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    سبعة تغييرات بيئية بسبب فيروس كورونا

    تجاهل أزمة المناخ

    كانت قضية التغير المناخي مطروحة بقوة على الساحة قبل ظهور فيروس كورونا، إلا أنها اختفت منذ بدء الجائحة. لا يعني ذلك أنها صارت أقل أهمية، إذ يحذر الخبراء من تأخير القرارات المهمة المتعلقة بالبيئة، رغم تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي للعام المقبل. وبالرغم من انخفاض الانبعاثات الحرارية منذ بداية أزمة كورونا، إلا أنه من المستبعد أن يكون لهذا التحسن الأثر القوي على المدى البعيد.


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