أغلبها من الصين .. الاتحاد الأوروبي يصادر بضائع مقلدة بقيمة 740 مليون يورو

قامت سلطات جمارك الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمصادرة بضائع مقلدة بقيمة 740 مليون يورو (818 مليون دولار). وذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2019) أن قيمة البضائع المقلدة ارتفعت مقارنة بـ580 مليون يورو في عام 2017. وأضافت المفوضية أن معظم البضائع التي تمت مصادرتها خلال العام 2018، وعددها 27 مليون قطعة، جاءت من الصين. وجاء بعد ذلك، وبفارق كبير في الأعداد، منتجات من البوسنة والهرسك وهونغ كونغ، ثم كمبوديا.

وضبطت السلطات الأوروبية العام الماضي حوالي 31 مليون قطعة مقلدة.

وتأتي السجائر على رأس القائمة (15 في المائة) ثم الألعاب (14 في المائة). وفي المقابل، صودرت مشروبات كحولية مغشوشة مصنوعة بصفة رئيسية في مقدونيا الشمالية. أما تركيا فكانت أهم مصدر للعطور ومستحضرات التجميل المغشوشة. وصودرت منتجات الكمبيوتر المقلدة الواردة أساساً من الهند وسجائر صنعت في كمبوديا ومواد تغليف من البوسنة والهرسك.

ع. اع/ ي.أ (د ب أ)