 أغاني الجماهير للاعبين.. متعة أخرى في عالم الكرة | عالم الرياضة | DW | 29.03.2019

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عالم الرياضة

أغاني الجماهير للاعبين.. متعة أخرى في عالم الكرة

تردد جماهير الكرة أناشيد وأغاني تحمس بها اللاعبين. وكثيرا ما تخص الجماهير لاعبين بعينهم مثل محمد صلاح، الذي غنوا له في أول مواسمه مع ليفربول ست أغان. الدوري الإنجليزي ساحة لأغاني اللاعبين بعضها مثلا سخر من عضة سواريز.

Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/A. Yates)

تشتهر انجلترا بأنها مهد كرة القدم الحديثة، والآن يعد الدوري الإنجليزي أقوى وأمتع بطولة محلية في العالم. والجماهير الإنجليزية مشهورة أكثر من غيرها بالغناء للاعبين ومن أشهر هؤلاء حاليا النجم المصري محمد صلاح (26 عاما) مهاجم ليفربول.

غنت له جماهير ليفربول في أول مواسمه مع الفريق ست أغان، حسب موقع واتسون السويسري، أشهرها "الملك المصري"، التي تقول كلماتها  "مو صلاح، موصلاح، مو صلاح، يركض قاطعاً الجناح، صلاح لا لا لا الملك المصري".

جمهور ليفربول يغني لكل لاعب

وهناك أيضا أغنية أخرى تقول "لو سجل مرة أخرى بعض الأهداف سأكون أنا أيضا مسلما". وهناك أغنية ثالثة "مو صا لاح لا لا لا، اشترينا الجدع من روما ويسجل كل مباراة، وهو مصري ولامع واسمه محمد، مو صا لاح لا لا لا".

وأغنية رابعة "صلاح، ماني ماني، بوبي فرمينو" التي غناها عاشق ليفربول كيفين مارفي، وذكر فيها تشكيلة ليفربول الأساسية، وهناك أغنية خامسة وأخرى سادسة تصفه بـ"مسيح ليفربول، الذي يشعل أنفيلد.. لا أحد أفضل من الملك ..مو صلاح".

جماهير ليفربول توصف بأنها الأكثر وفاء لناديها ولاعبيه، وكانت تلك الجماهير تغني لـ"لقائد والبطل والأسطورة" ستيفن جيرارد "فمعه بدأت الأغاني حتى أصبح لكل لاعب في الفريق أغنيته"، حسبما يذكر موقع "شبور بوزر الألماني.

عندما كان لويس سواريز يتألق في ليفربول كانت الجماهير تغني له أغنية "إنه يسجل عندما يريد". غير أن سواريز عندما عض مرة لاعب تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، أطلق عليه البعض "دراكولا آنفيلد" وانقلبت الأغنية إلى "إنه يعض من يريد".

اللاعب البلجيكي ذو الأصول المغربية مروان فيلايني كان يلفت الأنظار دائما في مانشستر يونايتد بشعره "المفلفل" وأيضا بأهدافه. وقد قلبت الجماهير أغنية فرانك سيناترا "أحبك يا حبيبي" وغنت للاعب: "مروان فيلايني أنت حبيب عمري، سأسمح لزوجتي أن تحبك، وأتمنى لو كان لي شعر مفلفل بهذا الشكل". غير أن مروان رحل الآن عن مانشستر يونايتد وقبل ذلك حلق شعره "المفلفل".

الأغاني الطريفة المضحكة طالت أيضا مسعود أوزيل نجم أرسنال حيث غنت له الجماهير "مسعود أوزيل، عيونك في حالة تسلل". لكن يبدو أن أوزيل لم يكن سعيدا بتلك الأغنية.

وكانت جماهير أرسنال تغني للألماني بيير ميرتساكر، نجم الفريق السابق، أغنية تقول فيها "جرماني طويل، لدينا جرماني طويل"

أما أشهر الأغاني التي ألفتها الجماهير للاعبين في إنجلترا عموما فهي أغنية "ويل غريغ أون فاير"، التي غنتها جماهير ويغان للاعب ويل غريغ نجم إيرلندا الشمالية: "ويل غريغ متوهج ودفاعكم مذعور، سيسجل أهدافا أكثر وأكثر، وعندما يفوز سنغني ونرقص، ويل غريغ متوهج ودفاعكم مذعور"

وفي فرنسا غنى لاعبو المنتخب الفرنسي أغنية مضحكة لزميلهم لاعب الارتكاز نغولو كانتي، الذي ساهم بشكل كبير في فوز بلده بمونديال روسيا 2018، تقول الأغنية: "إنه قصير إنه جميل، لقد أوقف ليونيل ميسي، أهلا بك في الشانزيليزيه يا نغولو كانتي".

وتغني الجماهير في ألمانيا أيضا للاعبين مثلما تفعل جماهير دورتموند مع قلب الدفاع الفرنسي دان-أكسل زاغادو (19 عاما)، الذي انتقل من باريس سان جرمان إلى دورتموند عام 2017. وقد استبدلت الجماهير مقطعا من أغنية "بدونك" الشهيرة، التي تغنيها فرقة "مونشنر فرايهايت" لتوجهها إلى زاغادو. وتغني له الجماهير: "بدونك كل هجمة تدخل الشباك، بدونك نعود بلا نقاط، بدونك لا يهدأ بوركي، يا زاغادوووو".  ويقول موقع شبورت بوزر إن قلة من اللاعبين هم فقط من تغني لهم الجماهير وهم صغار السن في بداية مشوارهم.

وغنت جماهير كولونيا للفرنسي أيضا أنطوني موديست هداف الفريق: "من يقيم حفلة أهداف كل يوم، أنطوني موديست، من يضع أوروبا في أزمة أنطوني مودست، من يشرب الجعة الكولونية قبل اختبار المنشطات، أنطوني موديست".

صلاح شرارة

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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