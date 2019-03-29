أغاني الجماهير للاعبين.. متعة أخرى في عالم الكرة

تشتهر انجلترا بأنها مهد كرة القدم الحديثة، والآن يعد الدوري الإنجليزي أقوى وأمتع بطولة محلية في العالم. والجماهير الإنجليزية مشهورة أكثر من غيرها بالغناء للاعبين ومن أشهر هؤلاء حاليا النجم المصري محمد صلاح (26 عاما) مهاجم ليفربول.

غنت له جماهير ليفربول في أول مواسمه مع الفريق ست أغان، حسب موقع واتسون السويسري، أشهرها "الملك المصري"، التي تقول كلماتها "مو صلاح، موصلاح، مو صلاح، يركض قاطعاً الجناح، صلاح لا لا لا الملك المصري".

جمهور ليفربول يغني لكل لاعب

وهناك أيضا أغنية أخرى تقول "لو سجل مرة أخرى بعض الأهداف سأكون أنا أيضا مسلما". وهناك أغنية ثالثة "مو صا لاح لا لا لا، اشترينا الجدع من روما ويسجل كل مباراة، وهو مصري ولامع واسمه محمد، مو صا لاح لا لا لا".

وأغنية رابعة "صلاح، ماني ماني، بوبي فرمينو" التي غناها عاشق ليفربول كيفين مارفي، وذكر فيها تشكيلة ليفربول الأساسية، وهناك أغنية خامسة وأخرى سادسة تصفه بـ"مسيح ليفربول، الذي يشعل أنفيلد.. لا أحد أفضل من الملك ..مو صلاح".

جماهير ليفربول توصف بأنها الأكثر وفاء لناديها ولاعبيه، وكانت تلك الجماهير تغني لـ"لقائد والبطل والأسطورة" ستيفن جيرارد "فمعه بدأت الأغاني حتى أصبح لكل لاعب في الفريق أغنيته"، حسبما يذكر موقع "شبور بوزر الألماني.

عندما كان لويس سواريز يتألق في ليفربول كانت الجماهير تغني له أغنية "إنه يسجل عندما يريد". غير أن سواريز عندما عض مرة لاعب تشيلسي برانيسلاف إيفانوفيتش، أطلق عليه البعض "دراكولا آنفيلد" وانقلبت الأغنية إلى "إنه يعض من يريد".

اللاعب البلجيكي ذو الأصول المغربية مروان فيلايني كان يلفت الأنظار دائما في مانشستر يونايتد بشعره "المفلفل" وأيضا بأهدافه. وقد قلبت الجماهير أغنية فرانك سيناترا "أحبك يا حبيبي" وغنت للاعب: "مروان فيلايني أنت حبيب عمري، سأسمح لزوجتي أن تحبك، وأتمنى لو كان لي شعر مفلفل بهذا الشكل". غير أن مروان رحل الآن عن مانشستر يونايتد وقبل ذلك حلق شعره "المفلفل".

الأغاني الطريفة المضحكة طالت أيضا مسعود أوزيل نجم أرسنال حيث غنت له الجماهير "مسعود أوزيل، عيونك في حالة تسلل". لكن يبدو أن أوزيل لم يكن سعيدا بتلك الأغنية.

وكانت جماهير أرسنال تغني للألماني بيير ميرتساكر، نجم الفريق السابق، أغنية تقول فيها "جرماني طويل، لدينا جرماني طويل"

أما أشهر الأغاني التي ألفتها الجماهير للاعبين في إنجلترا عموما فهي أغنية "ويل غريغ أون فاير"، التي غنتها جماهير ويغان للاعب ويل غريغ نجم إيرلندا الشمالية: "ويل غريغ متوهج ودفاعكم مذعور، سيسجل أهدافا أكثر وأكثر، وعندما يفوز سنغني ونرقص، ويل غريغ متوهج ودفاعكم مذعور"

وفي فرنسا غنى لاعبو المنتخب الفرنسي أغنية مضحكة لزميلهم لاعب الارتكاز نغولو كانتي، الذي ساهم بشكل كبير في فوز بلده بمونديال روسيا 2018، تقول الأغنية: "إنه قصير إنه جميل، لقد أوقف ليونيل ميسي، أهلا بك في الشانزيليزيه يا نغولو كانتي".

وتغني الجماهير في ألمانيا أيضا للاعبين مثلما تفعل جماهير دورتموند مع قلب الدفاع الفرنسي دان-أكسل زاغادو (19 عاما)، الذي انتقل من باريس سان جرمان إلى دورتموند عام 2017. وقد استبدلت الجماهير مقطعا من أغنية "بدونك" الشهيرة، التي تغنيها فرقة "مونشنر فرايهايت" لتوجهها إلى زاغادو. وتغني له الجماهير: "بدونك كل هجمة تدخل الشباك، بدونك نعود بلا نقاط، بدونك لا يهدأ بوركي، يا زاغادوووو". ويقول موقع شبورت بوزر إن قلة من اللاعبين هم فقط من تغني لهم الجماهير وهم صغار السن في بداية مشوارهم.

وغنت جماهير كولونيا للفرنسي أيضا أنطوني موديست هداف الفريق: "من يقيم حفلة أهداف كل يوم، أنطوني موديست، من يضع أوروبا في أزمة أنطوني مودست، من يشرب الجعة الكولونية قبل اختبار المنشطات، أنطوني موديست".

صلاح شرارة