أعمال شغب واعتقالات ومقتل صبي بعد خسارة منتخب المغرب في المونديال

قُتِل صبيٌ عمره 14 عاما إثر دهسه بسيارة وسط اندلاع أعمال شغب في فرنسا عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في نهائي كأس العالم في قطر مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2 / صفر وتأهلها لنهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
وقالت "ديلي ميل" إن اشتباكات وقعت بين المشجعين في شوارع باريس ونيس ومونبلييه عقب نهاية المباراة وأضافت أن مقطع فيديو صادم أظهر لحظات مروعة لتعرض صبي للدهس بسيارة في أحد شوارع مونبلييه التي "شهدت أعمال شغب من قبل مشجعين مغاربة" بعد هزيمة المنتخب المغربي.
وأوضحت الصحيفة أن الصبي كان ضمن مجموعة كبيرة، ممن بدا أنهم مشجعون للمنتخب المغربي، لدى وجودها في أحد شوارع مدينة مونبلييه، وعند رؤية سيارة بيضاء يخرج من نافذتها العلم الفرنسي، توجهت المجموعة نحو السيارة. وحاول المشجعون انتزاع العلم وهو ما أصاب السائق بالذعر وحاول الانعطاف مسرعا للهروب. وحينئذ لم يأت رد فعل عدد من المشجعين في اللحظة المناسبة ومن بينهم الصبي، الذي دهسته السيارة وتعرض لإصابات خطيرة، وكشفت السلطات أنه نقل إلى مستشفى قريب لكنه فارق الحياة، حسبما ذكرته الصحيفة.
القبض على 100 مشجع في بروكسل
وفي وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، اشتبك بعد المباراة مشجعو كرة القدم مغاربة، التف بعضهم بالعلم الوطني، لفترة وجيزة مع الشرطة، وفقا لما ذكره مراسلو رويترز في الموقع.
وألقى المشجعون الذين تجمعوا قرب محطة بروكسل الجنوبية ألعابا نارية وأشياء أخرى على صفوف أفراد الأمن الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب، كما أضرموا النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية. وردت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع.
أظهرت صور التقطت ليلة الأربعاء إضرام النيران في أكوام قمامة وكذلك انتشار عدد كبير من أفراد الشرطة في شوارع بروكسل وأفراد من قوات مكافحة الشغب.
وألقت الشرطة في بروكسل القبض على نحو 100 شخص، وذكرت وكالة أنباء "بلغا" البلجيكية صباح اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2022) نقلا عن الشرطة أن المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة. وأوضح التقرير أنه جرى فرض سياج أمني على أجزاء من الطرق في وسط المدينة قبل المباراة. كما أشار تقرير "بلغا" أيضا إلى أنه ألقي القبض على عدة أشخاص وسط اشتباكات في أنتويرب شمال العاصمة بروكسل.
وسيتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي مساء السبت بينما يلتقي المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، نظيره الأرجنتيني في النهائي مساء الأحد
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات
لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحارس الأكثر مشاركة
بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
أكثر المدربين خوضا للمباريات
25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال
حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه
سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.
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أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟
صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه
لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش