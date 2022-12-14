أعمال شغب واعتقالات ومقتل صبي بعد خسارة منتخب المغرب في المونديال

قُتِل صبيٌ عمره 14 عاما إثر دهسه بسيارة وسط اندلاع أعمال شغب في فرنسا عقب المباراة التي جمعت بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في نهائي كأس العالم في قطر مساء أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتهت المباراة بفوز فرنسا 2 / صفر وتأهلها لنهائي بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وقالت "ديلي ميل" إن اشتباكات وقعت بين المشجعين في شوارع باريس ونيس ومونبلييه عقب نهاية المباراة وأضافت أن مقطع فيديو صادم أظهر لحظات مروعة لتعرض صبي للدهس بسيارة في أحد شوارع مونبلييه التي "شهدت أعمال شغب من قبل مشجعين مغاربة" بعد هزيمة المنتخب المغربي.

وأوضحت الصحيفة أن الصبي كان ضمن مجموعة كبيرة، ممن بدا أنهم مشجعون للمنتخب المغربي، لدى وجودها في أحد شوارع مدينة مونبلييه، وعند رؤية سيارة بيضاء يخرج من نافذتها العلم الفرنسي، توجهت المجموعة نحو السيارة. وحاول المشجعون انتزاع العلم وهو ما أصاب السائق بالذعر وحاول الانعطاف مسرعا للهروب. وحينئذ لم يأت رد فعل عدد من المشجعين في اللحظة المناسبة ومن بينهم الصبي، الذي دهسته السيارة وتعرض لإصابات خطيرة، وكشفت السلطات أنه نقل إلى مستشفى قريب لكنه فارق الحياة، حسبما ذكرته الصحيفة.

القبض على 100 مشجع في بروكسل

وفي وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، اشتبك بعد المباراة مشجعو كرة القدم مغاربة، التف بعضهم بالعلم الوطني، لفترة وجيزة مع الشرطة، وفقا لما ذكره مراسلو رويترز في الموقع.

وألقى المشجعون الذين تجمعوا قرب محطة بروكسل الجنوبية ألعابا نارية وأشياء أخرى على صفوف أفراد الأمن الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب، كما أضرموا النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية. وردت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع.

أظهرت صور التقطت ليلة الأربعاء إضرام النيران في أكوام قمامة وكذلك انتشار عدد كبير من أفراد الشرطة في شوارع بروكسل وأفراد من قوات مكافحة الشغب.

وألقت الشرطة في بروكسل القبض على نحو 100 شخص، وذكرت وكالة أنباء "بلغا" البلجيكية صباح اليوم الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2022) نقلا عن الشرطة أن المشجعين المحتجزين يواجهون اتهامات الإخلال بالنظام العام وإتلاف سيارتي شرطة وحيازة ألعاب نارية محظورة. وأوضح التقرير أنه جرى فرض سياج أمني على أجزاء من الطرق في وسط المدينة قبل المباراة. كما أشار تقرير "بلغا" أيضا إلى أنه ألقي القبض على عدة أشخاص وسط اشتباكات في أنتويرب شمال العاصمة بروكسل.

وسيتنافس المنتخب المغربي على المركز الثالث مع نظيره الكرواتي مساء السبت بينما يلتقي المنتخب الفرنسي، حامل اللقب، نظيره الأرجنتيني في النهائي مساء الأحد

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)