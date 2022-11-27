أعمال شغب في بروكسل بعد هزيمة منتخب بلجيكا أمام نظيره المغربي

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال شغب بعد هزيمة المنتخب البلجيكي لكرة القدم من نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في مونديال فيفا قطر 2022.
واضطر نحو 100 شرطي إلى استخدام خراطيم المياه للتصدي للمشجعين الذين دمروا فرش الشوارع وألقوا أشياء على أفراد الشرطة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلجا" للأنباء اليوم الأحد (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) .
وهاجم "عشرات" الأشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن، إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر ، بحسب ما أفادت الشرطة. وأوردت الشرطة في بيان أنه حتى ما قبل نهاية المباراة "سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة" في وسط المدينة "الأمر الذي أخلّ بالأمن العام.
أعمال شغب في بروكسل بعد فوز المغرب على بلجيكا بمونديال قطر
وأضافت أنه جرى استخدام مفرقعات وإلقاء مقذوفات، فيما تسلح البعض بعصي وأضرم آخرون حريقا في الطريق العام وخرّبوا إشارة مرور. وأوضحت الشرطة أن "صحافيا أصيب في وجهه بمفرقعات"، وتدخلت عناصرها باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وطالبت الشرطة السكان على تويتر بتجنب طريق "بولفار دو ميدي" والشوارع المجاورة له في قلب بروكسل .
وكتب عمدة المدينة فيلب كلوز على تويتر: "لقد تدخلت الشرطة على نحو حازم، ولذلك أنصح كل المشجعين بعدم القدوم إلى وسط المدينة"، مشيرا إلى أنه أمر بالقبض على مثيري الشغب. وكتبت شركة النقل المحلي في بروكسل على تويتر أنها أوقفت حركة النقل داخل المدينة جزئيا وذلك بناء على طلب الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي أنعش أماله في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بتغلبه على نظيره البلجيكي.
ع.خ/ (د ب ا، أ ف ب)
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