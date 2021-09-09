أعلى محكمة في فرنسا تؤيد حبس رفعت الأسد عم الرئيس السوري

أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022) حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.

وقالت واحدة من مجموعة محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وعاش رفعت الأسد (85 عاماً) في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار. وعاد إلى بلاده في أكتوبر/تشرين الأول بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.

وكان رفعت الأسد قائداً لقوات سرايا الدفاع التي المتهمة بقتل الآلاف لسحق انتفاضة إسلامية عام 1982.

واشتبهت السلطات القضائية الفرنسية في أنه تحصَل على عقارات بغير وجه حق في عدة دول بين 1984 و2016 بأموال من سوريا. ونفى رفعت الأسد مراراً هذه الاتهامات وقال إنه حصل على ثروته كهبة من أحد ملوك السعودية.

ع.ح./أ.ح (رويترز)