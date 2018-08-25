 ″أعرف ما جرى للمهاجرين الأفارقة وكمهاجر ليبي أتضامن معهم″ | ثقافة ومجتمع | DW | 24.08.2019

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ثقافة ومجتمع

"أعرف ما جرى للمهاجرين الأفارقة وكمهاجر ليبي أتضامن معهم"

حلم رضوان جمعة كان دائما السفر إلى فرنسا ليكمل تعليمه ويحقق مستقبلا أفضل. لم يكن أمامه سوى الهجرة بواسطة قوارب الموت. إلا أن تفاصيل رحلة هجرته جاءت على عكس ما كان يتوقعه. فيما يلي شهادته التي أرسلها لمهاجر نيوز.

Libyen Flüchtlinge in der Nähe von Tripolis (Getty Images/AFP/T. Jawashi)

وصلت وصديقي إلى زوارة، كنا نأمل بإيجاد أحد المهربين بسرعة لنتفق معه على خروجنا بالبحر إلى أوروبا. ولكن جاءت الأحداث مخالفة لتوقعاتنا. أوقفتنا مجموعة مسلحة، طلبوا أوراقنا واكتشفوا أننا من الشرق. لا أعلم ما الذي دهاهم ولكن معاملتهم تغيرت فجأة.

اقتادونا إلى أحد السجون التي يديرونها. عرفت لاحقا أنهم تابعون لميليشيا حمزة العبدللي، المشهور بالصبورتو. كان ذلك أواسط تشرين الأول/أكتوبر 2017. تعرضنا للضرب والإهانات بشكل مستمر. وضعوا معنا في الزنزانة جثة شخص أسمر اللون، أعتقد أنها كانت تعود لأحد المهاجرين الأفارقة. كانوا يهددونا بأننا لو لم ندفع لهم سينتهي بنا الحال جثثا هامدة. بعد طول انتظار، تمكنا من تدبر أمرنا.  دفع كل منا خمسة آلاف دينار ليبي (حوالي 3،200 يورو) مقابل إطلاق سراحنا.

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سترة نجاة ورحلة قصيرة

توجهنا مباشرة إلى منطقة أبو كماش في زوارة، بسرعة تعرفنا إلى أحد المهربين. حدد لنا يوم الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر للصعود في أحد القوارب المبحرة باتجاه أوروبا. ووعد بتوفير سترة نجاة لكل منا، كما أنه أكد لنا أن الرحلة لن تستغرق سوى أربع ساعات.

يوم الرحلة، لم نحظ بسترات نجاة، كان معنا نساء وأطفال، لم نجرؤ على مطالبة المهربين بشيء، كانوا عنيفين جدا. أبحر بنا القارب ونحن نأمل أن نصل إلى وجهتنا بسرعة. مضت 12 ساعة ونحن مازلنا في عرض البحر. فجأة، سيطر الرعب على الجميع، بدأت المياه بالتسرب إلى القارب، لا يمكنني وصف حالة الهلع التي أصابتنا جميعا حينها.

أحد المهاجرين تواصل من خلال هاتفه مع خفر السواحل الإيطالي. لا أعلم تفاصيل الحوار الذي دار بينهم، إلا أنه قال لنا بعد انتهاء المكالمة بأنهم لن يأتوا. الصدمة كانت كبيرة، لا خيارات أمامنا. بعد قليل، مرت بجانبنا باخرة غاز ضخمة ترفع علم بنما. توقفت بجانبنا في محاولة للتهدئة من روعنا وتواصلت مع بارجة حربية إيرلندية كانت في المنطقة لتأتي وتنتشلنا.

وصلت البارجة إلى موقعنا، انتشلونا جميعا، الحمدلله لم نفقد أحدا. كنا حوالي 70 مهاجرا على متن ذلك القارب، حوالي تسعة نساء و12 طفلا. أغلبنا كنا من ليبيا ما عدا أربعة من تونس واثنان من المغرب واثنان من السودان.

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ظروف معيشية مزرية في مراكز احتجاز مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

يريدون رمينا في البحر لأننا ليبيون

حتى الآن، كل ما مررنا به كان في كفة، وما لاقيناه على متن البارجة في كفة أخرى. البارجة الإيرلندية كانت تحمل نحو 600 مهاجر أفريقي تم إنقاذهم من عدد من القوارب قبالة صبراتة. لا أعرف كيف أدركوا أننا ليبيين. مباشرة بدأوا بالتهجم علينا. صراخ ووعيد وتهديد بالقتل، حاولوا الإمساك بعدد ممن كانوا معنا ورميهم في البحر.

تدخل عناصر البارجة مباشرة وأبعدونا عنهم، خلال تلك الفترة كنا نسمعهم ينعتونا بأبشع العبارات، مجرمين وتجار بشر وعنصريين إلى آخره. طبعا خلال تلك المشادة لم أفتح فمي، أنا أعلم أنهم تعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال والتعذيب في ليبيا، لا أنكر ذلك، على العكس. ولكنني وددت لو استطعت التحدث معهم لأقول لهم أننا لسنا جميعا كذلك، وأنهم يجب أن لا يعمموا على جميع الليبيين جرائم اقترفها بعض المجرمين.

عناصر البارجة وضعونا في قسم معزول، بعد نحو الساعتين، نقلونا إلى بارجة إسبانية خوفا من تطور الأوضاع بشكل سلبي. بقينا على البارجة الإسبانية حتى تم إنزالنا في ساليرنو. هناك، أخذوني إلى أحد مراكز الاستقبال حيث بقيت لعدة أيام.

الوصول للبلد الحلم

وصلت إلى فرنسا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، مباشرة تقدمت بطلب لجوء. بدأت من فوري بمحاولة اكتشاف البلد والتعرف عليه، أغرمت به وأحببت حريتي التي أحياها هنا دون أي رقيب. حصلت على صفة اللجوء قبل ثلاثة أشهر. أريد أن أكمل دراستي، أريد الحصول على شهادة في مجال العلوم السياسية.

في كثير من الأحيان، أضطر لإنكار هويتي وانتمائي، المهاجرون الأفارقة ينظرون إلى الليبيين بشكل سيء جدا. تعرضت للكثير من التهديدات والترهيب فقط لأني ليبي، وفي كل مرة كنت أحاول أن أشرح أنني لست مثل أولئك الذين عذبوهم واستغلوهم، وأن الليبيين إجمالا يرفضون تلك الممارسات، ولكنهم لا يستمعون.

شريف بيبي

المصدر: مهاجر نيوز

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


مختارات

مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

لا تقف معاناة المهاجرين الأفارقة عند إمكانية إخفاق محاولة وصولهم إلى أوروبا بطريقة غير شرعية عبر المتوسط. ففي حال القبض عليهم في ليبيا يكونون عرضة لعملية "تجارة حقيقية" بالبشر، بحسب تقرير لمنظمة الهجرة العالمية. (13.04.2017)  

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