أعراض غير مسبوقة.. متحور كورونا الجديد فيروس مخادع؟

مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، يثير المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي أطلق عليه اسم JN.1، الكثير من الذعر والقلق. ما مدى خطورته؟ وما فعالية اللقاح ضده؟

حسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أصبح متحور كورونا الجديد JN.1 ثاني أكثر السلالات شيوعاً في الولايات المتحدة.، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "فرانكفورته روندشاو" الألمانية الرصينة.

ويؤكد الدكتور توماس روسو، أستاذ وكبير أطباء الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية أن "الأعداد تزداد بشكل كبير. وليس لدي أدنى شك في أنها ستستمر في الزيادة." والمتحور الجديد تحور بدوره عن سلالة أوميكرون، كما يوضح خبير الأمراض المعدية، في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أميش أداليا.

أعراض جديدة

يقول توماس روسو: "يحتوي المتحور على أكثر من 20 طفرة في بروتين سبايك، وعندما تم اكتشافه لأول مرة، سرت مخاوف من أن يشكل ذلك مشكلة حقيقية".

ويؤكد الخبراء أنه وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن أعراض JN.1 مختلفة عن أعراض متحورات كورونا السابقة.

وأفاد المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية بوجود عرضين إضافيين وهما مشاكل في النوم وشعور بالخوف والقلق. وأجري استطلاع المكتب بين 7 و13 ديسمبر/كانون الأول، على مصابين بكورونا في إنكلترا واسكتلندا. وشعر 10.5 بالمئة بالقلق أو الخوف وأبلغ 10.8 بالمائة عن مشاكل في النوم.

ومن جانبه، علق متحدث باسم "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكي على النتائج التي توصلت إليها المملكة المتحدة، إن "نوع الأعراض وشدتها عادة ما يعتمدان على مناعة الشخص وصحته العامة أكثر من اعتمادهما على النوع المسبب للعدوى".

الدكتور توماس روسو، أستاذ وكبير أطباء الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية يؤكد أن السلالة الجديدة شديدة العدوى وأنها تنتشر في أوروبا في عدة دول مثل أيسلندا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا وهولندا، بيد أنه لا يرى أي سبب للذعر: "لا نعتقد أنه أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى".

ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، فإن لقاح كورونا الحالي فعال ضد السلالة الجديدة، JN.1.

خ.س