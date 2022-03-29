 أعراض تشير إلى إصابتك بأمراض في الأمعاء.. فما الحل؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.03.2022

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صحة

أعراض تشير إلى إصابتك بأمراض في الأمعاء.. فما الحل؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض في الأمعاء، ومن المهم التعرف على العلامات المتعلقة بها في وقت مبكر للوقاية منها. لكن هناك بعض الأغذية التي يجب الاعتماد عليها لتفادي تلك الأعراض.

صورة غرافيك رمزية للأمعاء وأعضاء أخرى بالجهاز الهضمي.

الجهاز الهضمي للإنسان معرض للإصابة بأمراض عديدة مثل القولون العصبي والإمساك المزمن والإسهال وغيرها.

يعاني أكثر من أربعين في المائة من الناس في جميع أنحاء العالم من أمراض في المعدة أو الأمعاء. لكن كثيرين يتجاهلون الأعراض المصاحبة لتلك الأمراض ولا يقومون بما يكفي لمعالجتها أو حتى فحصها عند الاطباء.

لذلك، إذا لاحظت واحدًا أو أكثر من العلامات والأعراض التالية، فيجب عليك إلقاء نظرة فاحصة عليها:

  • غالبًا ما تكون متعبًا جدًا وتفتقر للطاقة للقيام بمهامك اليومية على الرغم من أنك نمت بشكل كافٍ. يمكن أن تكون هذه الحالة علامة على متلازمة القولون العصبي. فإذا كنت تعاني من التعب دون أي سبب وجيه، فالأمر يستحق زيارة الطبيب.

  • التهاب الحلق المزمن: إذا حدث دون سبب واضح، فقد يشير أيضًا إلى مشكلة في الجهاز الهضمي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مرض الجَزْر المَعدي المريئي، الذي يتسبب في ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

  • الإسهال: يمكن أن تؤدي متلازمة الأمعاء القصيرة أو الداء البطني أو متلازمة القولون العصبي إلى زيادة الإسهال لدى المصابين. إذا واجهت هذه الأعراض، فيجب زيارة الطبيب.

  • مشاكل البلع.

  • الاكتئاب والقلق: إذ ترتبط الصحة العقلية والجسدية ارتباطًا مباشرًا.

  • التهاب اللثة: يمكن أن يكون إحمرار اللثة أو ألمها أو تورمها من أعراض مرض الجَزْر المَعدي المريئي.

  • تشوهات العين: يمكن أن تكون العيون الملتهبة أو الحمراء علامة على مرض كرون، وهو التهاب مُزمن يُصيب الجهاز الهضمي عامّةً.

  • فقدان الوزن دون سبب وجيه، قد يعود ذلك لمشكلة في القناة الهضمية.

  • الإمساك: يمكن أن يكون علامة على متلازمة القولون العصبي.

  • تقرحات الفم: يتسبب ارتجاع الحمض في ظهور تقرحات دورية. يمكن أن تُعزى هذه العلامة إلى مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.

  • القيء: يعتبر القيء دائمًا علامة على وجود خطأ ما في الأمعاء.

  • كثرة التبول.


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صحتك بين يديك - جهاز هضمي معافى

تشير الأبحاث إلى أن عدم التوازن في البكتيريا الدقيقة في أمعائك، يمكن أن يؤثر على جميع أنواع المشاكل الصحية، بما فيها أمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات المناعة والغدد الصماء، والسرطان، وأمراض العظام، ومشاكل الدورة الدموية، وحتى الإدراك و الشيخوخة ومرض الزهايمر. وفي هذا الصدد، قدم موقع (إيت ذس نات ذات) النصائح التي يوصي بها المختصون في علم التغذية للحفاظ على صحة الأمعاء مع تقدمك في العمر:

  • لاستعادة توازن أمعاءك مدى الحياة يجب عليك إنشاء عادات غذائية صديقة للميكروبيوم، بدءا بحماية أمعائك بالألياف، عن طريق تناول الحبوب والفواكه والخضروات. الألياف هي الوقود الذي يغذي بكتيريا الأمعاء الحميدة حتى تنمو من حيث العدد وتصبح أكثر تنوعًا.

  • التقليل من استهلاك منتجات الدقيق الأبيض والسكريات والمشروبات والتحول إلى الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا مثل الشوفان الكامل والكينوا والأرز البني والبطاطا الحلوة.

  • اعتمد على الأطعمة التي تخمر بشكل طبيعي.

ر.ض/ص.ش

  • Symbolbild Magenschmerzen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تلعب الألياف دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، خاصة الألياف غير قابلة للهضم والتي توجد في الخضروات الفواكه والحبوب الكاملة.

  • Leinsamen

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تنصح جمعية التغذية الألمانية (DEG) بتناول كمية 30 غراماً من الألياف على الأقل في اليوم الواحد. وتعتبر بذور الكتان مصدراً مهماً للألياف النباتية.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تعتبر الحبوب الكاملة مورداً رئيسياً للألياف، فأربعة شرائح من الخبز الكامل تحتوي على 15 غراماً من الألياف.

  • Hülsenfrüchten

    أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    البقوليات بدورها تتوفر على كميات مهمة من الألياف، إذ أن 100 غرام من البقوليات تحتوي على سبع غرامات من الألياف. لكن يجب توخي الحذر، فتناول البقوليات بكميات كبيرة يتسبب في انتفاخ البطن.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ينصح أيضاً بتناول وجبات تحتوي على الخضار أكثر من مرة في اليوم الواحد. فهي تحتوي على كثير من الألياف التي تحفز الأمعاء. وينصح بصفة خاصة بتناول القرنبيط والجزر والبطاطس.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    ما قيل عن الخضار ينطبق أيضاً على الفواكه، وبصفة خاصة أنواع التوت المختلفة.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    تساعد الفواكه المجففة مثل الخوخ والمشمش والتين على التخلص من الإمساك. وتحتوي مائة غرام من الفواكه المجففة على ثمانية إلى 10 غرامات من الألياف.

  • أغذية مفيدة لتحسين صحة الجهاز الهضمي

    إلى جانب تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف، يُنصح أيضاً بتناول كميات كافية من السوائل.

    الكاتب: ع.ش


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