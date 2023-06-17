 أعراض تدل على نقص فيتامين B12 لديك .. ما هي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.06.2023

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صحة

أعراض تدل على نقص فيتامين B12 لديك .. ما هي؟

يلعب فيتامين B12 دورا مهما في تكوين خلايا الدم الحمراء ومواد الحمض النووي، والنقص فيه قد يسبب تلفا للأعصاب. وهناك مجموعة من الأعراض ينبغي الانتباه إليها لأنها قد تنذر بنقص فيتامين B12 لديك فما هي؟

التعب الدائم وقلة التركيز من أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم

التعب الدائم وقلة التركيز من أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم

إن كنت تعاني من نقص في فيتامين B12، فقد يسبب لك ذلك أضرارا صحية، فالفيتامينات كما نعلم هي من المواد الأساسية التي تتحكم في الوظائف الحيوية في أجسامنا. ويتطور نقص فيتامين B12  ببطيء في الجسم وبالتالي غالبًا ما تمر فترة طويلة دون أن نشعر بذلك.

وفيتامين B12 ليس فيتامينًا واحدًا ولكنه مجموعة من المركبات التي لها نفس التأثير، يطلق عليها أيضا اسم "الكوبالامين" وهي  مواد ضرورية للجسم وتلعب دورًا مركزيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ومواد الحمض النووي (DNA). كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا على انقسام الخلايا وتفكك بعض الأحماض الدهنية، كما توضح الجمعية الألمانية للتغذية (DGE).

أعراض نقص فيتامين B12

مختارات

يعتبر الكبد المخزن الرئيسي لفيتامين B12، حيث يتم هناك تخزين احتياطيات هذا الفيتامين من ثلاث إلى أربع سنوات . لذلك قد يستغرق الأمر مدة طويلة للشعور بأعراض نقص فيتامين B12 لأن هذا النقص يتطور تدريجيا ولا تتم ملاحظته عادة إلا عندما تكون الأعصاب قد تضررت بالفعل. رغم ذلك هناك بعض الأعراض التي ينبغي مراعاتها وأخذها على محمل الجد

من الأعراض التي تظهر على الجسم وتنذر بحدوث نقص في فيتامين B12 هي حرقة اللسان والتعب الدائم وقلة التركيز وفقدان الذاكرة والصداع وتقلب المزاج، كما يوضح موقع infranken.de الألماني.

السبب الرئيسي لهذه الأعراض هو فقر الدم الناجم عن نقص فيتامينB12. إذ لا يمكن تكوين خلايا الدم الحمراء إذا لم توجد كمية كافية من فيتامين B12. ينشط الفيتامين بعض الإنزيمات التي يتم تحويلها لاحقًا إلى الهيموغلوبين الذي بدوره هو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

لذلك إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين B12 تبدأ سلسلة تفاعلات كاملة: كمية قليلة جدًا من الهيموغلوبين وبالتالي عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن يتطور ذلك إلى الأنيميا أو مرض فقر الدم، وما  يصاحب ذلك من أعراض مثل التعب المستمر والضعف والشحوب والدوخة أو ارتفاع معدل ضربات القلب.

ما هي أعراض نقص الفيتامينات؟

احتياجات الجسم من فيتامين B12

وفقًا للجمعية الألمانية للتغذية، فإن الاحتياج اليومي من فيتامين B12 للشباب بداية من سن 13 عامًا وكذلك للبالغين هو 4 ميكروغرام. وعلى سبيل المثال فإن 100 غرام من الجبن الجبلي تحتوي على حوالي 0.81 ميكروغرام من فيتامين B12. في حين تحتوي اللحوم والأسماك بشكل خاص على نسبة عالية من هذا الفيتامين. فالسلمون يحتوي على ما بين 2 حتى 3 ميكروغرام من فيتامين B12 لكل 100 غرام.

سبب آخر لنقص فيتامين B12  يكمن في المعدة.  فحتى يتمكن الجسم من امتصاص فيتامين B12 من الطعام يحتاج لنوع خاص من البروتين. وهذا البروتين يتكون في المعدة. ويمكن أن تتعطل هذه الآلية في حالة أمراض الجهاز الهضمي المزمنة أو بعد التدخلات الجراحية وبالتالي في هذه الحالة يمكن أن يحدث نقص في فيتامين B12  في الجسم على الرغم من اتباع نظام غذائي صحيح، كما يوضح موقع infranken.de الألماني.

الوقاية من النقص في فيتامين B12

عند المرحلة الأولى من  ظهور علاماتتضرر الأعصاب غالبا ما يكون نقص فيتامين B12  قابلا للتعديل، لكن هذا الأمر يصبح صعبا بعد شهور أو سنوات على الإصابة بنقص فيتامين B12. لذلك يجب استشارة الطبيب عند ظهور الأعراض الأولى التي تشير إلى تلف الأعصاب، حيث يمكن عندئذ عمل اختبار فيتامين B12 للتأكد من مستوى هذا الفيتامين في الجسم.

وسيحدد الطبيب المختص هل هناك حاجة لتناول مكملات B12 والتي لا ينبغي تناولها إلا بعد استشارة طبية وحسب الجرعة التي يحددها الطبيب.

هـ.د/ص.ش

  • Möhrensaft

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    فيتامين "أ"

    ندين بقدرتنا على النظر في النهار والليل إلى عمل فيتامين إيه (A). كما يقي بشرة الجسم من خطر الأشعة فوق البنفسجية. ويسيطر على نمو العظام. ويحتاج الإنسان البالغ إلى 0.8 إلى 1 ميليغرام منه يوميا. يوجد الفيتامين في الجزر ولحم الدجاج وكبد العجل.

  • 24.09.2014 DW fit und gesund Erdnuss

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بيوتين

    فيتامين بيوتين مسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي، وعن صحة الجلد والأظافر والشعر. يحتاج المرء منه بين 30 إلى 60 ميكروغرام يوميا. ونقصه يؤدي إلى تساقط الشعر والتهابات في الجلد ونقص الشهية، والشعور بالدوران وحتى علامات الاكتئاب. يوجد في صفار البيض والفول السوداني (الفستق) والجزر.

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 1

    مهم لصنع الطاقة ولعمل الجهاز العصبي وبناء الدم. ويحتاج الإنسان منه بين 0.6 إلى 1.4 ميليغرام يوميا. ونقصه يمكن أن يؤدي إلى نقص الدم وخلل في تبادل السكر في الدم، وارتباك في نقل الإشارات العصبية. يتواجد بكثرة في فول الصويا.

  • Global Ideas Kartoffel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 6

    يدعى أحيانا بيردوكسين ويلعب دورا مهما في بناء البروتينات وتبادل السكر في الدم. ونحتاج بين 1 إلى 1.5 ميليغرام منه يوميا كي نحافظ على صحتنا. ونقصه يؤدي لفقدان الشهية ونقص الدم والتهاب الجلد. يتواجد بكثرة في فول الصويا وسمك السردين والبطاطا.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    بي 12

    أو (كوبالمين) مهم لبناء الدم ولانقسام الخلايا وللنظام العصبي. يحتاج الأطفال منه إلى حوالي 2 ميكروغرام والكبار إلى 3 ميكروغرام. متوفر في الجبنة عالية الدسم وسمك الرنجة.

  • Petersilie

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    سي

    الفيتامين الشهير "سي" يحمي الخلايا من الجسيمات الضارة، وهو مهم لالتقاط الحديد في الأمعاء. مسؤول عن تقوية العظام وبنائها وتبادل الكولسترول في الدم. نحتاج إلى 100 ميليغرام يوميا منه. نقصه يؤدي إلى سرعة الإصابة بالبرد والالتهابات ونزف في اللثة وسقوط الأسنان وضعف في تدفق الدم، والتهاب المفاصل وضعف العضلات. والبقدونس غني به.

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    دي

    فيتامين مسؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل العضلات والأعصاب. يُنتج فيتامين "دي" عن طريق أشعة الشمس الساقطة على الجلد. ونحتاج إلى 20 ميكروغرام منه يوميا. بيض الدجاج والسلمون وبعض الأسماك تحتوي على قدر كبير منه.

  • Olivenöl in einer Flasche, Oliven

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    "ي"

    مهم للنظام المناعي في الجسم. يتلقف الأجسام الضارة ويدمرها. كما أنه مهم في التمثيل الغذائي ولعمل النظام العصبي. نحتاج منه 12 ميليغرام يوميا. يحتوي زيت الزيتون على قدر كبير منه.

  • Nahrungsmittel

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    كي

    في حال الإصابة بجروح أو إجراء عملية فإن عدم توقف نزف الدم يحدث غالبا بسبب نقص هذا الفيتامين. يوميا يحتاج الرجال منه إلى 80 ميكروغرام، والنساء إلى 65 ميكروغرام، والأطفال إلى 10 ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن الجسم. يتوفر في السبانخ.

  • Hühner: Vom Ei zum Küken

    أهم عشرة فيتامينات لصحة الجسم

    حامض الفوليك

    فيتامين الجينات. يلعب دورا في بناء الحامض النووي DNA. بالإضافة إلى تكاثر الخلايا في الجسم وبناء النظام العصبي وبناء الدم. ونقصه خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي إلى عدم اكتمال النظام العصبي للجنين. عباد الشمس والبيض وكبد الدجاج تحتوي على كميات كبيرة منه.

    الكاتب: عباس الخشالي