 أعادت الحياة لـ ″صورة″ أم كلثوم... ما هي تقنية الهولوغرام؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 23.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

أعادت الحياة لـ "صورة" أم كلثوم... ما هي تقنية الهولوغرام؟

كثيرون تحدوهم أمنية رؤية شخص فقدوه منذ سنوات أو حضور حفلة لأحد المطربين الراحلين، لكنها تبقى مستحيلة، إلا أن تقنية الهولوغرام للتصوير المجسم ثلاثي الأبعاد فتحت الباب بالفعل لتحقيق هذه الأمنية افتراضياً. فما هي؟

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بفضل تقنية الهولوغرام في عالم المؤثرات البصرية؛ عادت سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلى قصر عابدين لتحيي سلسلة من الحفلات الافتراضية في مصر مؤخراً. وذلك بعدما أحيت حفلات سابقة على خشبة المسرح في دار الأوبرا، وفي السعودية والإمارات.

وقد لاقت هذه الحفلات إقبالاً كثيفاً من محبي سيدة الغناء العربي، وسط مطالبات بإحياء عروض مماثلة لعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وغيرهما من أساطين الفن العربي، الأمر الذي اعتبره البعض بأنه عودة لإثراء الحياة الثقافية في مصر.

وقد اُستخدمت هذه التقنية من قبل لتجسيد ظهور شخصيات شهيرة في أماكن مختلفة، منهم المغنيين الراحلين مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي.

ما هو الهولوغرام؟

هي تقنية تسمح بإنشاء صور  ثلاثية الأبعاد  باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي.

وتعمل هذه التقنية من خلال حدوث تصادم بين الموجات الضوئية والشيء الذي يرغب المستخدم في تصويره وعرضه، ما يسمح للمستخدمين بإمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات كما لو كنت أجسام حقيقية.

وكما يفيد موقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، فإن ابتكار هذه التقنية يعود إلى عام 1947 على يد عالم الفيزياء دينيس غابور؛ في محاولة منه لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني، بهدف إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد، وبسبب قلة موارد الضوء المتاحة في ذلك الوقت، بعد أن كانت أحادية اللون، أدى ذلك إلى تأخير ظهور التصوير التجسيمي إلى ما بعد ظهور الليزر.

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صنع في ألمانيا - رؤية أم وهم؟

وظهرت أول صورة هولوغرامية عام 1962 على يد العالمين إميت ليث وجوريس أوباتنيكس، من جامعة ميشيغان الأمريكية، واللذين صنعا مجسمات هولوغرامية لقطار لعبة وعدد من الطيور. وتوالت بعد ذلك التطبيقات، حتى ظهر أول هولوغرام لصورة إنسان عام 1967. وفي عام 1971، حصل غابور على جائزة نوبل في الفيزياء عن العمل الذي قام به في أربعينيات القرن الماضي.

تطبيقات أخرى

بات من الواضح أن هذه التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في إبراز أهمية المعروضات في المتاحف والأماكن الأثرية في مصر والعالم كله، وذلك عن طريق تطويع التقنيات للحفاظ على التراث المهدد بالانقراض وتسجيله للأجيال القادمة، حسب ما أكدته وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في أكثر من لقاء إعلامي.

ولكن يجب الإشارة إلى أنه لا تقتصر استخدامات الهولوغرام على التصوير فقط، بل كان لها العديد من  الاستخدامات العلمية  أيضاً. في عام 2018، قررت جامعة إمبريال كوليدج لندن البريطانية الاستعانة بتقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) للأساتذة لإلقاء المحاضرات على الطلاب دون الحاجة إلى حضورهم بأنفسهم إلى قاعات المحاضرات وظهور طيفهم أمام الطلاب.

وقد طرح باز ألدرين، ثاني رجل حطّ بقدمه على سطح القمر، فيلماً بتقنية الهولوغرام يشرح فيه خطته لكيفية نقل البشر إلى كوكب المريخ عام 2017. فيما كشفت شركة بيتون الصينية في أغسطس/ آب الماضي عن سيارتها الكهربائية الجديدة E01 التي تستخدم تقنية الهولوغرام، حيث يوجد فوق لوحة القيادة حاوية زجاجية على شكل بلوري تضم مساعداً صغيراً للسائق ثلاثي الأبعاد، وهو ما تمت صناعته باستخدام تقنية الهولوغرام، ويمكن للعملاء الاختيار من بين مختلف الأشكال الثلاثية الأبعاد المختلفة إذا أرادوا شيئاً مختلفاً.

و.ع

  • Ägypten Umm Kulthum

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    أم كلثوم

    ولدت كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي في نهاية القرن التاسع عشر أو في مطلع القرن العشرين وتوفيت في سنة 1975 وكانت تعد النجمة الأولى في الغناء العربي. وبدأ صيت أم كلثوم يذيع منذ صغرها واشتهرت بعد أن اكتشفها كبار الشعراء والملحنين في مصر، مثل أحمد رامي ومحمد القصبجي، في عشرينيات القرن الماضي. وفي الثلاثينيات بدأت تتعاون مع الملحن رياض السنباطي، الذي بقي يلحن لأم كلثوم لمدة أربعين عاماً.

  • Abdel Halim Hafez

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    عبد الحليم حافظ

    ولد عبد الحليم علي شبانة عام 1929 وتوفي عام 1977، ولقب بالعندليب الأسمر واشتهر في الخمسينيات عبر أغاني مثل "يا حلو يا اسمر" و"صافيني مرة" "على قد الشوق". وغنى لصلاح عبد الصبور وسمير محجوب ومحمد حمزة وللملحنين الكبار مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل ومحمد عبد الوهاب. قدم عبد الحليم أكثر من مائتين وثلاثين أغنية بقيت أغلبها راسخة في التراث الغنائي العربي.

  • Farid el Atrache

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    فريد الأطرش

    فريد الأطرش هو من أمراء الطائفة الدرزية من آل أطرش في جبل العرب بجنوب سوريا. غادر فريد إلى مصر مبكراً وفيها أمتهن الغناء. شارك فريد في بطولة 31 فيلماً، قد يكون أشهرها فيلم "حبيب العمر"، وغنى للكثير من الشعراء المعروفين أمثال أحمد بدرخان وأحمد رامي وأحمد شفيق كامل وبشارة الخوري وبيرم التونسي. توفي فريد الأطرش عام 1974 عن عمر ناهز الرابعة والستين عاماً.

  • Syrien Musik Geschichte Sängerin Asmahan

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    أسمهان

    اسمها الحقيقي هو آمال الأطرش، وهي أخت الموسيقار والمطرب فريد الأطرش. ولدت أسمهان في سوريا عام 1912 وتوفيت إثر حادث سير عام 1944. كانت بداياتها الفنية في ثلاثينيات القرن الماضي مع أخيها فريد الأطرش، وغنت لكبار الشعراء آنذاك أمثال أحمد شوقي وبيرم التونسي وبشارة الخوري، ولحن لها زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وفريد الأطرش.

  • Italien Mode Alta Moda Tage in Rom Ella Zahlan

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    صباح

    اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي، وولدت في لبنان عام 1927. عاصرت "الشحرورة" أغلب رواد الغناء العربي في القرن العشرين ولها 83 فيلماً و27 مسرحية وما يزيد عن 3000 أغنية. توفيت صباح عام 2014.

  • Der libanesische Sänger Wadih El Safi

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    وديع الصافي

    ولد وديع فرنسيس في سنة 1921 بلبنان وكانت انطلاقته الفنية عام 1933 بعد مشاركته وفوزه في مسابقة للمطربين الشباب. اشتهر الصافي بإحيائه الأغاني والمواويل الفلكلورية اللبنانية ومشاركاته في الكثير من الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء العالم.

  • Libanon Sängerin Fairuz

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    فيروز

    اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد وولدت عام 1935 في لبنان. قدمت فيروز مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني العديد من الأغاني والأوبريهات، وكانت بداياتها في أربعينيات القرن الماضي. لكن شهرتها بدأت في الخمسينيات. قدمت فيروز أكثر من 60 ألبوماً غنائياً وحازت على العديد من الجوائز والأوسمة من عدة دول.

  • Mohammed Abdel Wahab

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    محمد عبد الوهاب

    يعد محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى في العالم العربي في القرن العشرين، ولقب بموسيقار الأجيال واشتهر كمطرب وملحن ولحن لكبار المطربين مثل فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية وصباح. توفي عبد الوهاب عام 1991 عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاماً.

  • Algerische Sängerin Warda La Moush Keda

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    وردة الجزائرية

    ولدت المطربة وردة عام 1939 في الجزائر من أب جزائري وأم لبنانية، وتوجهت إلى مصر في عام 1960 لتشارك في فيلم سينمائي، ليكون بداية شهرتها في العالم العربي. تعاونت وردة مع بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب ومن أشهر أغانيها "أوقاتي بتحلو" و"بتونس بيك". توفيت وردة في سنة 2012 ودفنت في الجزائر حسب وصيتها.

  • Saudi Arabien Mohammed Abdu

    رموز الطرب العربي.. أصوات خالدة من الزمن الجميل

    محمد عبده

    ولد محمد عبدة عثمان العسيري في سنة 1949 بجازان جنوب السعودية واشتهر منذ بداية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعرف عنه بأنه مطرب الجزيرة العربية وغنى الشعر والأغاني الطويلة.

    الكاتب: زمن البدري


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