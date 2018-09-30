أطول رحلة جوية في العالم تهبط في نيويورك، فكم دامت؟

لا شك أنك سافرت في رحلات طويلة بالطائرة ولا شك أنها كانت مرهقة للغاية، لكن هل تساءلت يوما عن أطول رحلة جوية في العالم؟

مطار نيويورك سجل صباح اليوم (12 تشرين الأول/أكتوبر 2018) هبوط طائرة قامت بأطول رحلة تجارية في العالم متجاوزه الرقم القياسي ب12 دقيقة. الطائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية وقد دامت الرحلة 17 ساعة و52 دقيقة دون توقف وغطت 16700 كيلومتر (9000 ميل بحري).

وأقلعت الطائرة وهي طراز إيرباص إيه 900-350 يو إلى آر، أمس الخميس في الساعة 11.37 مساء بالتوقيت المحلي (15.37 بتوقيت جرينتش)، وهبطت في مطار نيويورك في اليوم التالي في الساعة 5.29 صباحا بالتوقيت المحلي (9.29 بتوقيت جرينتش).

وقبل هذه الرحلة كانت أطول رحلة مباشرة بين مدينتين هي رحلة الخطوط القطرية 921 من اوكلاند إلى الدوحة والتي استغرقت 17 ساعة و40 دقيقة.