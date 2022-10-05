 أطفال ومهاجرون قصّر..هل أصبحت الهجرة ″مشروعاً عائلياً″؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

أطفال ومهاجرون قصّر..هل أصبحت الهجرة "مشروعاً عائلياً"؟

تشير تقارير حديثة بالإضافة إلى عدة وقائع إلى تصاعد ملفت في أعداد الأطفال والقصر الذين يقصدون السواحل الأوروبية من غير ذويهم. فما أسباب ذلك؟ وما هي دلالات تلك الوقائع؟ وما الذي يجعل الأسر تقدم على المخاطرة بأبنائها؟

إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط (17.09.2022)

إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

أثار وصول طفلة تونسية تبلغ 4 سنوات من دون ذويها إلى السواحل الايطالية جدلاً شديداً على مستويات متعددة. الطفلة وصلت في قارب يضم مهاجرين غير نظاميين، على ما أفادت السلطات التونسية، فيما فتحت النيابة التونسية تحقيقاً وقرّرت التحفظ على الأب والأمّ وووجهت اتهامات لهم.

وكان من المفترض أن تشارك العائلة - المؤلفة من الأب والأمّ وابن يبلغ سبع سنوات فضلاً عن الطفلة - في عملية الهجرة التي انطلقت من سواحل منطقة "صيّادة" الساحلية شرق تونس، لكن "الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه غير أن القارب انطلق ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا"، بحسب ما أكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

الهجرة .. كمشروع عائلي

والدا الطفلة يعملان بائعين متجولين في مناطق الساحل التونسي (شرق) ودفعا مبلغاً يقدر ب 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور.

وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي إن والدي الطفلة سلما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا. وأضاف الجبابلي في تصريحات صحفية: "تم الاحتفاظ بالزوجين. هما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذ العملية".

فما الذي يدفع عائلة لأن تترك أطفالها - وخصوصاً القصر منهم - يواجهون أمواج البحر الأبيض المتوسط ويخوضون مخاطرة الوصول إلى السواحل الأوروبية في رحلة مرعبة؟

عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

عملية إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

بحسب قوانين لم الشمل في ألمانيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، فإن معظم المهاجرين القاصرين بدون ذوويهم (تحت سن الـ18) بإمكانهم لمّ شمل عائلاتهم (الأم والأب). هذه الإمكانية ربما تدفع الكثير من الأهل للتفكير بإرسال أولادهم إلى أوروبا بمفردهم.

وفي حديثه لموقع مهاجر نيوز يؤكد د ناصر جابي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر أنه: "عندما نقوم بملاحظة تجربة الهجرة غير النظامية وخصوصاً في جنوب المتوسط سنلاحظ أن مسألة الهجرة تحولت مع الوقت من مشروع فردي كان يقوم به الشباب عادة - وخصوصاً الذكور وغالباً دون علم العائلة - إلى مشروع عائلي لم يعد يقتصر على الشباب، خاصة مع تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها من المتغيرات التي تتحكم في موضوع الهجرة"، بحسب ما قال في حوار هاتفي مع مهاجر نيوز.

أضاف أستاذ علم الاجتماع: "عندما نسمع المقابلات التي أجريت مع من هاجروا من بيروت أو تونس مثلاً نسمع أن الناس لديها إصرار شديد على الهجرة، بل إن بعضهم قال إنه حتى لو مات واحد من الأبناء فإن الباقي سيصل إلى أوروبا، ما يجعلنا نقول إن مشروع الهجرة أصبح مشروعاً جماعياً سيستمر حتى ولو كانت هناك تضحيات مؤلمة".

فقدان الأمل في المستقبل

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تحاصر تونس تخاطر عائلات بأكملها بالهجرة عبر قوارب صغيرة. الأمر نفسه حدث في لبنان ومؤخراً بدأت تظهر مصر على خارطة الأزمة رغم غيابها عنها لفترة طويلة.

يقول الدكتور د ناصر جابي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الجزائر إن الكثير من مواطني الضفة الجنوبية للبحر المتوسط لا يثقون في المستقبل بالنسبة لعائلاتهم، "فعدد غير قليل من أرباب الأسر يقول: نحن اليوم تقدمنا في السن وليس لنا أمل في تحسين وضعنا الاقتصادي أو الاجتماعي لكن لا يجب أن نضيع أبناءنا، لذلك علينا بذل ما نستطيع لتحسين وضعهم وأن نفعل أي شيء في هذا الإطار"، وبما أن عمل شيء ما لتغيير هذا الواقع أصبح غير ممكن في هذه البلدان، صارت الهجرة  وإرسال الأبناء إلى أوروبا هي الحل، حتى وإن كانوا قصر أو صغار".

ويرى خبير علم الاجتماع أن ما يحدث من تصاعد لعدد المهاجرين من الشباب والقصر يدل على وجود أزمة كبيرة تعيشها دول جنوب المتوسط، "فخلال فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات كان لدى مواطني هذه الدول أمل في تحسن الأحوال في المستقبل  من خلال التعليم والعمل والحصول على تدريبات نوعية، لكن مع الوقت ضعف هذا الأمل بشدة لدى هذه الأجيال، بل وانتقل ذلك للأجيال الجديدة".

وأشار خبير علم الاجتماع إلى أن حالة فقدان الأمل يمكن لمسها بالنظر إلى أحوال الشعوب في مصر وليبيا والجزائر ولبنان وتونس وغيرها "وكأن دائرة فقدان الأمل تتسع بشكل كبير لتضم العديد من دول المنطقة مع تراجع إحساس الناس بإمكانية تحسين أوضاعها في مجتمعاتها بالتالي أصبح الحل الأخير بالنسبة لها هو الهجرة".

مختارات

وقال جابي إن "ذلك يأتي في الوقت الذي حدث فيه تغير كبير على مستوى العقليات، فهذه الأجيال الصغيرة في السن تعدت حدود الدولة الوطنية، وما كان محترماً من أفكار في العقود السابقة لم يعد يحظى بهذا الاحترام من جانب الأجيال الصغيرة التي قرر بعضها الهجرة إلى أي مكان تجد فيه ظروف عمل وحياة أفضل ومستقبل أكثر استقراراً، على ما في قرار الهجرة من مصاعب ومخاطر".

نقص في الإمكانيات.. أم غض للطرف؟

وتشير التقارير إلى أن السلطات في عدة دول جنوب البحر المتوسط تجد صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات. ومع تحسّن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية واللبنانية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق. 

ويؤكد الدكتور ناصر جابي خبير علم الاجتماع على هذا الأمر قائلاً إن "دول المنطقة لديها إمكانيات ضعيفة كما أن قدرتها على التحكم في مثل هذه الظاهرة ضعيفة خاصة مع تحسن الأجواء في البحر المتوسط في هذه الأوقات وأيضاً لوجود تنظيمات شبه دولية للهجرة".

يضيف الدكتور جابي قائلاً إن "عملية عبور البحر المتوسط أصبحت عملية اقتصادية كبيرة ولم تعد مجرد عمليات هجرة يقوم بها شباب معزولون هنا أو هناك، بل أصبحت ما فوق وطنية، فالمصري يهاجر من سواحل ليبيا والجزائري يهاجر من تونس والتونسي قد يهاجر من دولة أخرى وهكذا".

مظاهرة لعائلات الأطفال المفقودين

مظاهرة لعائلات الأطفال المفقودين

ويشير خبير علم الاجتماع إلى أن تخوف الدول في الأساس من الهجرة ليس من تصاعد عدد الشباب الذين يقدمون على الأمر، "وإنما أن ترتبط الهجرة بالإرهاب بأي شكل أو بتهريب السلاح أو المخدرات، هنا سيكون الموقف مختلف تماماً، لكن إذا توقف الأمر على  الهروب من البلدان لتحسين الأحوال الاقتصادية  أو الهروب من المشكلات السياسية والاجتماعية فإمكانيات الدول لا تساعدها على التحكم في كل شيء".

ويرى الخبير الجزائري أن الدول الأوروبية "مهمومة للغاية بقضية الهجرة لأنه لو ضعفت دول جنوب المتوسط بشكل متزايد كما هو حاصل في ليبيا مثلاً وكما يمكن أن يحدث في بلدان أخرى فمن الممكن أن يهدد ذلك استقرار الدول الأوروبية بشدة، خاصة وأن بعض دول جنوب المتوسط تمارس عملية ابتزاز سياسي مستغلة في ذلك ورقة المهاجرين".

مخاوف أوروبية ..وأرقام مقلقة

وتثير قضية هجرة الأطفال والقصر غير المصحوبين بذويهم قلقاً متصاعداً في دول الاتحاد الأوربي، خاصة مع تصاعد أرقام الأطفال الوافدين إلى الاتحاد، إلى جانب الوفيات المتزايدة التي تحدث بينهم، إضافة إلى شكاوى من منظمات حقوقية مختلفة تتحدث عن وجود مخالفات متعددة بحقهم منها استضافة بعضهم في أماكن مخصصة للكبار فقط وتزايد احتمالات تعرضهم للعنف والمخاطر الشديدة سواء من جانب المهربين وتجار البشر أو السلطات الأمنية بالدول التي تستقبلهم.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتظهر إحصاءات المنتدى التونسي أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى آب/أغسطس الماضي، تمكن 2635 قاصراً من بينهم 1832 من دون مرافقة عائلية من الوصول إلى السواحل الإيطالية. وفي الأيام الأخيرة تم توقيف 1366 مهرّباً من بينهم تونسيون وأجانب، وفقاً لوزارة الداخلية.

وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي يعنى بالهجرة، هجرة حوالي 500 عائلة تونسية إلى السواحل الإيطالية هذا العام. كما أحصى أكثر من 13 الفا و500 مهاجر غير نظامي تونسي غادروا انطلاقاً من السواحل التونسية من بينهم قرابة 2600 قاصر و640 إمرأة بينما عُدّ حوالي 600 شخص من المفقودين.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومطلع أيلول/سبتمبر الماضي، لقي 12 تونسياً حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية يومياً بانقاذ واعتراض عشرات من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية في قوارب غالباً ما تكون متهالكة.

وكشف تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" عن أن "الشرطة والمهربين يسيئون معاملة القصر المهاجرين وغيرهم من البالغين أثناء سفرهم عبر طريق البلقان في أوروبا، وأن غالبيتهم إما كانوا شهوداً على تلك الأعمال أو عرضة اعتداء جنسي شخصي". وندد التقرير، بارتكاب هذه الانتهاكات، مؤكداً أن "هناك نقصا حادا في حماية الأطفال المهاجرين في جميع أنحاء أوروبا".

كما جاء في التقرير أيضاً أنه "وفقا لروايات الأطفال أنفسهم، فقد أصبح العنف الآن جزءا لا يتجزأ، ولا مفر منه، من تجربتهم في الهجرة، ويعتقد واحد من بين كل ثلاثة أطفال الآن أنه يمكن لشخص ما أن يساعدهم في رحلتهم، بينما يعتقد البعض أنهم غير قادرين على مساعدة أنفسهم". 

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن الأطفال المهاجرين معرضون بشدة لخطر العنف الجنسي، لاسيما أولئك الذين يسافرون بمفردهم. وأشار التقرير إلى وقوع القصر عرضة الاستغلال أثناء الرحلة، بما في ذلك تجنيدهم من قبل المهربين لارتكاب أفعال إجرامية أو جنسية، حيث سجل نحو ثلثي الأطفال الذين تمت مقابلتهم حادثة واحدة أو أكثر عندما تعرفوا على اعتداء جنسي على طفل أو شهدوا عليه.

وأظهر العديد من الأطفال - لاسيما غير المصحوبين بذويهم - علامات إيذاء للنفس ومحاولات للانتحار وتعاطي للكحول والمخدرات، وتم استخدام هذه الاستراتيجيات السلبية لمواجهة الإجهاد والمشقة، بينما سعى بعض الأطفال إلى الحماية من خلال المشاركة في أنشطة إجرامية وجنسية مع المهربين وغيرهم من البالغين.

مهاجر نيوز 2022

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


 

مواضيع ذات صلة

France cruises to help young migrants face their fear of the sea. Abu Bakr crossed the Mediterranean from Tunisia, on a rickety boat. A trip that made feelings of fear control his relationship with the sea.

جولات بحرية لمساعدة المهاجرين على "مواجهة خوفهم" من البحر 05.10.2022

لا يخفي عمر وعبد الرحمن وأبو بكر خوفهم من البحر، فتجاربهم السابقة كانت "مرعبة" أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. ولمواجهة هذا الخوف، تنظم جمعية "لو تون بارتاجي" رحلات بحرية لهؤلاء الشبان المهاجرين.

Migrants arrives on a boat in the Italian Pelagie Island of Lampedusa on July 29, 2020. - Boats with migrants mainly from Tunisia continue to arrive on the Italian island of Lampedusa. Intercepted by the boats of the Italian costal guard and guardia di finanza police before reaching the shore, migrants are escorted on the Island and transferred to the island's reception centre. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

إحياء ذكرى ضحايا قارب الثالث من أكتوبر على جزيرة لامبيدوزا 06.10.2022

قبل تسع سنوات شهدت سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مأساة ستغير نظرة سكانها للبحر ولقوارب الهجرة، مع غرق أكثر من 360 مهاجرا هناك، انطلقوا من ليبيا حالمين بالأمان الأوروبي. فعاليات عدة أقيمت هذه السنة لإحياء المناسبة.

200229 -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. GREECE-LESBOS-MIGRANT-REFUGEE MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ماذا وراء تزايد أعداد المهاجرين المصريين مؤخراً؟ 17.10.2022

تشير تقارير مختلفة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. يقول بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية إنهم قادمون من ليبيا لكن بعضهم قال إنه خرج عبر السواحل المصرية.