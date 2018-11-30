 أطفال لاجئون في ألمانيا يعانون من اضطرابات نفسية.. ما الحل؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 10.02.2019

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ثقافة ومجتمع

أطفال لاجئون في ألمانيا يعانون من اضطرابات نفسية.. ما الحل؟

يعاني أطفال لاجئون في ألمانيا من اضطرابات نفسية لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالظروف التي عايشوها، ومنها ما يتعلق بالصعوبات في المجتمع الجديد، فما هو الحل لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هؤلاء الأطفال؟

Deutschland Flüchtlinge Kinder vor Flüchtlingsunterkunft (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

تقول أسماء، الأم لأربعة أولاد، إن صغيرتها ريما أعادت كلاً من الصفين الأول والثاني في المدرسة مرتين، وتتابع: "ابنتي تتأخر في تعلم الألمانية وبالها مشغول دائماً دون أن تخبرني عن سبب ذلك"، مشيرة إلى أن الصغيرة ريما تخاف حتى من الألعاب، ويضطر المعلمون والمتدربون أن يخفوا الألعاب من حولها حتى تهدأ.

ولا تعرف الأم المطلقة –كما تقول- فيما إذا كان سبب الحالة التي تمرّ بها ابنتها هو ما عايشته الطفلة من سماع أصوات المدافع والقصف عندما كانت في سوريا، أم نتيجة المشاكل الاجتماعية بعد طلاق الوالدين.

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أحمد (8 سنوات) هو أيضا جاء إلى ألمانيا مع والديه منذ 3 سنوات، يعيش أحمد في مدينة أونا. لم يكن أحمد يعاني من مشاكل في النطق، لكن وفاة صديقه في المدرسة بقذيفة، أصابه بصدمة نفسية، ليصبح غير قادر على النطق، حسبما تؤكد الطبيبة ندى حمصي داديخي وهي متطوعة لمساعدة اللاجئين في مدينة أونا.

ريما وأحمد هما حالتان فقط من بين العديد من الأطفال اللاجئين في ألمانيا والذين يعانون من اضطرابات نفسية، كما ترى المختصة التربوية فاطمة مراد التي تساعد الأطفال اللاجئين في إحدى المدارس في مدينة مونستر الألمانية.

أسباب متعددة

تقول المختصة التربوية لمهاجر نيوز إنها تصادف على الدوام حالات لأطفال لاجئين تظهر عليهم إشارات لاضطرابات نفسية، وتستشهد بقصة طفل كان هادئاً لكنه أصبح فجأة عدوانياً يتشاجر مع الأطفال الآخرين ويشتم المعلمين، وتتابع: "عرفنا أن الطفل بعيد عن والدته منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب تأخر لم الشمل"، وتضيف: "عندما كنت أحضن الطفل كان يهدأ وكنت أشعر بمدى حاجته لوالدته".

وترى مراد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطفال اللاجئين يصابون باضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن هذه الأسباب قد تكون متعلقة بظروف الحرب التي عايشها الأطفال أو بمشاكل اجتماعية  مثل انفصال الأب والأم أو بصعوبة الاندماج في المجتمع الجديد.

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ألمانيا: طالب لجوء مضطرب نفسياً يفجِّر نفسه ويصيب آخرين

وتمر على الدكتورة نادية عثمان، الطبيبة النفسية المختصة بمعالجة الأطفال واليافعين، الكثير من الحالات لأطفال لاجئين يعانون من اضطرابات نفسية، كما تقول لمهاجر نيوز.

وتتابع د.عثمان، التي تعمل في العاصمة برلين: "أيّ سلوكيات غير طبيعية مثل عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أو عدم التركيز في الدروس أو رفض التعلم من الأساس، كلها خارج الإطار الطبيعي ويجب تحويل الطفل الذي يقوم بهذه السلوكيات إلى مختص لتشخيص المشكلة والعمل على علاجها".

وترى الخبيرة النفسية أن غالبية الأطفال اللاجئين لا يعانون من الاضطراب النفسي الحاد مباشرة، بل من اضطرابات تنتقل إليهم عن طريق أهاليهم، وتضيف: "قد تكون الأعراض التي تظهر على الأطفال مشابهة للأعراض التي يعاني منها الأهل، لكن الأطفال لا يعانون من صدمة نفسية حادة، بل مما يسمى باضطراب التكيف أو الاضطراب النفسي العابر للأجيال، أي الذي ينتقل من جيل لآخر".

وكمثال على ذلك تذكر الطبيبة النفسية ما تشاهده في السنوات الاخيرة لدى الأطفال الفلسطينيين والسوريين، و"الذين تظهر عليهم بعض الأعراض النفسية نتيجة لتجارب لم يعيشوها، لكنهم حسوا بها من خلال أهاليهم بشكل مكثّف وكأنهم عاشوها بأنفسهم".

عدم الخوف من المختص النفسي هو الحل

ويوجد في كل مدرسة في ألمانيا قسم اجتماعي فيه متخصصون تربويون وعاملون اجتماعيون، مهمتهم تشخيص حالات الأطفال الذين قد يعانون من اضطرابات نفسية، ثم تحويلهم إلى "خدمة المعالجة النفسية للأطفال واليافعين" والتي تتبع لـ"مكتب رعاية الأطفال" في كل بلدية.

لكن د. عثمان ترى أن هناك نقصاً في التواصل بين القسم الاجتماعي وخدمة المعالجة النفسية، وتضيف: "المؤسسات التي تستطيع حل المشاكل النفسية للأطفال موجودة بالفعل، لكنها تعاني من مشاكل منها ما يتعلق بالتواصل فيما بينها ومنها ما يتعلق بالتمويل".

أما المشكلة الأساسية برأي الخبيرة النفسية فهي أن اللاجئين يخافون أن يذهبوا للطبيب النفسي لاعتقادهم بأن ذلك سيسبب لهم مشاكل كبيرة منها أن يقول عنهم البعض أنهم "مجانين". تقول د.عثمان: "المشكلة أن الكثير من اللاجئين ليس لديهم وعي فيما بتعلق بالجانب النفسي"، وتضيف: "حتى عندما كنا نذهب إليهم في مراكز الإيواء، لم يكونوا يأتون إلينا، ليس عن عدم اهتمام، بل عن خوف أن يقول أحد عنهم أنهم مجانين".

لكن الطبيبة النفسية لا تخفي أن المشاكل الدراسية جعلت اهتمام اللاجئين يزداد تدريجياً بالتوعية النفسية، وتقول: "المشاكل التي يواجهها الأطفال في المدارس تجعل العائلات اللاجئة تقوم بمراجعة نفسها وتقرر الذهاب لمختص نفسيّ". وهذا ما قررت أن تقوم به اللاجئة السورية أسماء من أجل حل المشاكل التي تعاني منها صغيرتها ريما.

محيي الدين حسين

المصدر: مهاجر نيوز

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    كأنه رجل أعمال

    عندما يمشي يوسف صليبا في شوارع برلين، قد يعتقد المرء أنه رجل أعمال. وبالفعل كان رجل أعمال قبل مجيئه إلى ألمانيا. وعندما كان في التاسعة من عمره، أرسله والده إلى دمشق للعمل عند صديق في معالجة الخشب. وهذا ما جلب له متعة كبيرة، مما جعله يستقل في عمله، الذي ازدهر إلى حين تفجرت الحرب في سوريا في عام 2011.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    فنان يصعد إلى المنبر

    يوسف صليبا كان يخشى أن يساق إلى الجيش السوري ـ وهكذا فر قبل ثلاث سنوات إلى أوروبا. وعندما ـ لاحقا في ألمانيا ـ قام ضمن دروس تعلم الألمانية برحلة استكشافية في كاتدرائية برلين شعر فورا بارتباط ما بالمكان. وعرض أن يساعد بشكل تطوعي في أعمال الترميم. وبعدها بسنة عرضت عليه الكنيسة عملا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الكنيسة كوطن

    وتحولت كاتدرائية برلين بسرعة إلى موطن صليبا بخلاف ألمانيا. ولا تريد سلطات برلين إصدار هوية شخصية له وتحيله على السفارة السورية في برلين. لكنه يرفض دخول سفارة البلد الذي هرب من حكومته، ولهذا قدم شكوى ضد ألمانيا. ولا يُعرف كيف سيستمر الوضع بالنسبة إليه في ألمانيا.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    طلب اللجوء يوم مصيري

    علي محمد رضائي لا يعرف تاريخ ميلاده. لكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما يعرف تاريخا آخر: الـ 15 من أكتوبر 2015 حين وصل الأفغاني إلى برلين وقدم طلب لجوء. وبرلين كانت وجهة سفره، الذي استمر شهرين من أفغانستان عبر البلقان إلى ألمانيا حيث عمل أشياء كثيرة منها عزف الموسيقى.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الموسيقى والدراجات النارية

    علي محمد رضائي التحق بفرقة موسيقية تعرف فيها على كريس فاخهولتس، التي استضافته في منزلها للطبخ هناك مع زوجها وتعلم الألمانية. وتبين أن علي محمد رضائي وزوج كريس لهما نفس الشغف ـ الدراجات النارية. وارتبط علي بالزوجين اللذين يعتبرهما كأمه ووالده.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    مقهى اللغة

    في ألمانيا قام علي محمد رضائي ببعض الدورات التدريبية، لكنه لم يحصل على عمل ـ في دار عجزة وفي مخبزة وفي فنادق ومطاعم. وفي وقت الفراغ يحاول تحسين لغته الألمانية مثلا داخل مقهى برليني يقدم دروسا في هذا المجال.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/F. Bensch)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الخوف من الترحيل

    عندما لا يحضر علي محمد رضائي الأكل في صالة استراحة لوفتهانزا في مطار برلين أو ينظف، فإنه يلتقي مع أصدقاء في حانة. إلا أن خطر الترحيل يطارده :" لدي شقة وأعرف الكثير من الناس اللطفاء. وإذا رحلوني، فإنني سأخسر كل شيء". لأنه تم رفض طلب لجوئه.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    من وابل القنابل إلى الحياة الليلية

    الغالبية لا تتخيل لاجئا سوريا مثل حيدر درويش. لكنه لاجئ. في 2016 هرب من الحرب. وعندما بدأ يرقص في 2017 داخل نادي للمثليين، تحدث إليه جودي لاديفانا، طالب إسرائيلي عرض عليه المشاركة في عرضه. وفي سوريا لم يسبق لحيدر درويش أن رقص فوق حلبة.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    أعمال غير عادية

    جودي لاديفانا أقنعه، ومنذ ذلك الحين تسير الأمور جيدا. ويقول بافتخار: "الكثير من الناس يسألون متى وأين أقدم عروضي كي يحضرونها". ولتحسين راتبه، فإنه يعمل في متجر للموضة وأدوات الجنس للمثليين. وصاحب المتجر سبق وأن زار عرضه الفني.

  • Bildergalerie Deutschland drei Syrische Flüchtlinge finden neues Zuhause in Berlin (Reuters/A. Cocca)

    ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

    الانفتاح

    حيدر درويش (يسار) يساعد رئيسه فرانك ليتكه (يمين) في تظاهرات المثليين في برلين. وحياته في سوريا كانت ستكون مختلفة عما هي عليه الآن في برلين: متنوعة ومتحررة وخالية من الخوف. وبإمكانه في برلين أن ينطلق أكثر. وبرلين زادت بقسط في تنوعها.


 

مختارات

ثلاثة لاجئين في برلين ـ قصص نجاح في صور

لم يكن السوري حيدر درويش يتخيل، في عام 2016 ، أنه سيعيش بعد عامين من هذا التاريخ في برلين وأنه سيؤدي هناك عروضا راقصة. في هذه الصور نعرض قصة ثلاثة لاجئين وجدوا ضالتهم في برلين. (11.12.2018)  

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